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 Политика Украины
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Все про:оружие (4129) Порошенко (13891) США (13457) Трамп (1390)

 Украина сама производит эффективные противотанковые ракеты, поэтому мы не говорим с США о поставках "Джавелинов", – Порошенко

порошенко

На встрече украинской делегации с президентом США Дональдом Трампом вопрос поставки в Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin не обсуждался.

Об этом президент Украины Президент Петр Порошенко заявил в эфире американского телеканала Fox Business в ходе визита в США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Чтобы вы знали, Украина производит очень эффективные противотанковые ракеты сама. Мы не получаем ни от кого в мире никакого летального оружия, но останавливаем российскую агрессию, развиваем 250-тысячную армию, которая является одной из наиболее эффективных в Европе. Мы очень гордимся этим. У нас есть твердое заверение от наших американских партнеров. Мы не говорим, честно говоря, о "Джавелинах", потому что мы сами изготавливаем...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча с Трампом продолжалась около часа, обсуждались направления сотрудничества в сфере безопасности, - Порошенко

Мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, чтобы повысить эффективность Вооруженных сил, спасти жизни солдат и увеличить ответственность Путина, если он решит атаковать позиции нашей армии", - сказал Порошенко.

Таким образом он ответил на вопрос о том, получил ли заверение от Президента США Дональда Трампа в ходе их встречи в четверг о поставках американского оборонительного оружия в Украину, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Читайте: Оборонительное оружие США позволит сохранить жизни украинских бойцов на Донбассе, - Порошенко

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в США 19-21 сентября.

Он выступил на Генеральной ассамблее ООН, Совете безопасности ООН.

Также Порошенко провел ряд двусторонних встреч с президентами Финляндии, Польши, Австрии, Словакии, Болгарии, Франции, Турции.

Состоялись переговоры с президентом Евросовета Дональдом Туском и Верховным представителем ЕС по международным делам Федерикой Могерини. Была проведена беседа с вице-президентом США Майком Пенсом.

21 сентября состоялись переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
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Путлер Крестил в Церкви Ксению Собчак.Ей можно всё что УГОДНО...
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Барыга Трамп не отказал Барыге Порошенко дал на 2018 год полмиллиарда долларов на военные расходы карманные.Чего плачете?
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Так барыги алюминиевыми ложками всю сумму выберут. Неужели не ясно. Джавелины видите ли этой мрази не нужны. Вот Скотина.
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Не скотина, а рыговский предатель.
О своей нацгвардии он заботится будь-здоров.
Попадет под санкции вместе с путиным, только позже.
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Дедуля,из собчачкой вали на кацасайты там и обсуждай
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ты заипал ПОЦреот ДОЛБАННЫЙ,пшел НАХ,КРЫССА.
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поцреот это из лексикона рашистов... Ты спалился, лишнехромосомный. Вали отсюда, пуйлосос.
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По-моему у этого международного неудачника раздвоение личности или амнезия... Он же вроде говорил что нужно столько-то Джавелинов и все будет пучком. А теперь вдруг не нужно, оставьте себе.
Что, господин в Кремле ножкой топнул и у Хряка риторика сменилась?
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Он говорил, что нужно, бо думал, что дадут.
А когда не дали, сразу стало не нужно.
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Украина многое может, но клептократия не позволяет.
Что бы делать нужны деньги, но деньги ворам нужнее.
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Мдааа...,что то напоминает "не очень то и хотелось".
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Россия полудохляк,осталось совсем чуть чуть Украина возобновила производство ракетного комплекса ТОР.трындец вас КацаКрысы.
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Сам хоть веришь, в то о чем говоришь? В любом случае недооценка врага либо провокация, либо дурость!
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А че картонные танки поджигать из пулеметов трудно стало?
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Педрило шоколадное делает все чтобы ослабить нашу армию.
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Кондитер вставил Плешивому Педофилу по полному тарифу.Жириновский аж выпрыгивает от БЛЕВОТИНЫ...
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Святослав Стеценко с Sviatoslav Stetsenko.
17 сентября в 22:52 ·

Непохитна позиція влади.
1. Захищати країну зі зброєю і знищувати агресора можна лише в Збройних Силах або правоохоронних органах.
2. Збройні Сили не спроможні зброєю захистити країну проти Московії. Тому вони за мир і не знищуватимуть агресора.
Ці свідки переможної перемоги дійсно такі покидьки і вважають всіх решту повними недоумками, що одночасно проголошують дві взаємовиключні тези?
Чи є третя теза, про яку вони мовчать і яка одна логічно поєднує перші дві. З Путіним вже все домовлено, тільки українцям про це не можна казати.
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Слава Киевской Руси, КацаКрысиная Россия отсоси)))))))))))
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Посмотрите как злится российская нечисть!
Значит наш президент всё правильно делает.
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Ведуча FoxBusiness задає питання про зброю від США .
Порошенко : дозвольте мені принести співчуття від моєї 45-ти млн нації за урагани .

Занавес.............
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина сама производит эффективные противотанковые ракеты, поэтому мы не говорим с США о поставках "Джавелинов", – Порошенко
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