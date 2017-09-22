 Украина сама производит эффективные противотанковые ракеты, поэтому мы не говорим с США о поставках "Джавелинов", – Порошенко

Об этом президент Украины Президент Петр Порошенко заявил в эфире американского телеканала Fox Business в ходе визита в США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Чтобы вы знали, Украина производит очень эффективные противотанковые ракеты сама. Мы не получаем ни от кого в мире никакого летального оружия, но останавливаем российскую агрессию, развиваем 250-тысячную армию, которая является одной из наиболее эффективных в Европе. Мы очень гордимся этим. У нас есть твердое заверение от наших американских партнеров. Мы не говорим, честно говоря, о "Джавелинах", потому что мы сами изготавливаем...
Мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, чтобы повысить эффективность Вооруженных сил, спасти жизни солдат и увеличить ответственность Путина, если он решит атаковать позиции нашей армии", - сказал Порошенко.
Таким образом он ответил на вопрос о том, получил ли заверение от Президента США Дональда Трампа в ходе их встречи в четверг о поставках американского оборонительного оружия в Украину, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.
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О своей нацгвардии он заботится будь-здоров.
Попадет под санкции вместе с путиным, только позже.
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Что, господин в Кремле ножкой топнул и у Хряка риторика сменилась?
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Захарова: Кремль просчитывает шаги в случае возможной поставки Киеву вооружения США
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А когда не дали, сразу стало не нужно.
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Что бы делать нужны деньги, но деньги ворам нужнее.
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17 сентября в 22:52 ·
Непохитна позиція влади.
1. Захищати країну зі зброєю і знищувати агресора можна лише в Збройних Силах або правоохоронних органах.
2. Збройні Сили не спроможні зброєю захистити країну проти Московії. Тому вони за мир і не знищуватимуть агресора.
Ці свідки переможної перемоги дійсно такі покидьки і вважають всіх решту повними недоумками, що одночасно проголошують дві взаємовиключні тези?
Чи є третя теза, про яку вони мовчать і яка одна логічно поєднує перші дві. З Путіним вже все домовлено, тільки українцям про це не можна казати.
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Значит наш президент всё правильно делает.
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Порошенко : дозвольте мені принести співчуття від моєї 45-ти млн нації за урагани .
Занавес.............
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