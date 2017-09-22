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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:миротворцы (470) ООН (2275) Порошенко (13891) Гутерреш (48)

 Порошенко обсудил с генсеком ООН Гуттерешем миротворцев для Донбасса и нарушения прав человека в оккупированном Крыму

гуттереш

На полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.

Порошенко и Гуттереш подробно обсудили вопрос активного привлечения ООН в урегулировании ситуации на Донбассе, в частности перспективы развертывания полноценной миротворческой миссии ООН в Украине.

Собеседники констатировали, что развертывание миссии должно происходить с четким соблюдением базовых миротворческих принципов ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США поддержали мои предложения о введении миротворцев на Донбасс, - Порошенко

В контексте выполнения резолюции ГА ООН по ситуации с правами человека в Крыму, Президент Украины отметил необходимость принятия международным сообществом дополнительных мер с целью заставить Россию выполнять указанный документ. В частности, РФ должна обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к полуострову существующим региональным и международным мониторинговым организациям в области прав человека.

Порошенко также призвал ООН присоединиться к процессу освобождения заложников.

Смотрите: "Сегодня нам нужно миротворческое плечо ООН", - Порошенко на Совбезе ООН заявил о введении "голубых касок" на Донбасс. ВИДЕО

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в США 19-21 сентября.

Он выступил на Генеральной ассамблее ООН, Совете безопасности ООН.

Также Порошенко провел ряд двусторонних встреч с президентами Финляндии, Польши, Австрии, Словакии, Болгарии, Франции, Турции.

Состоялись переговоры с президентом Евросовета Дональдом Туском и Верховным представителем ЕС по международным делам Федерикой Могерини. Была проведена беседа с вице-президентом США Майком Пенсом.

21 сентября состоялись переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
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Эта новость о селфи Петра с генсеком ООН уже была...
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Что такое "конфликт на Донбассе"? Конфликт кого с кем? Агрессия извне против суверенного
государства и оккупация его территории - это "конфликт"? Тяжелые
времена пройдут, когда Украина, изгнав из власти предателей, полностью
восстановит контроль над всей международно признанной своей территорией,
включая Крым.
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А на вашу думку коли це буде, можна хоча би рік дізнатися?
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Япония 70 лет не
подписывает с Россией мирный договор, поскольку считает оккупированными свои Южно-Курильские
острова. И она вернет рано или поздно эти острова. А наши барыги с заводами в
стране-агрессоре хотят быстренького "мира любой ценой" при
оккупированном Крыме и агрессии на Донбассе.
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Якби ми жили як в Японії, можна і 100 років було би чекати. .
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Тоді ваші правнуки продовжать ваше праве діло, звільняти окуповані території на цензорі.
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тем не менее - "/Корр. ТАСС Василий Головнин/. Японские автомобилестроительные корпорации не намерены закрывать свои предприятия в России ..."
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Порошенко не назвав войну войной, рашистское вторжение - оккупацией... тем самым перевёл войну в разряд внутреннего конфликта, типа АТО.
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+ введення миротворців легалізує лугандонівських терористів, на багато років зробить Україну заручницею фурункула під назвою "заморожений конфлікт"
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Никогда в истории человечества так называемые миротворцы ООН, не восстановили территориальную целостность никакого государства и даже не предотвратили военные действия, резню или геноцид. НИКОГДА.
Так было например на Кипре. Эти миротворцы ООН там уже около 40 лет. А Кипр как был раздёлен так и остаётся разделённым.
А в бывшей Югославии миротворцы ООН даже не смогли предотвратить резню и геноцид. Когда например в Сребренице, взятой войсками ООН под охрану, были вырезаны с десяток тысяч боснийцев за пару дней сербами.
Уже не говоря о бывшем совке, где в миротворцах в основном одни рашисты.
Только своей силой можно освободить свою территорию от оккупантов (как например хорваты)... Миротворцы лишь нужны для заморозки конфликта но не для его решения.
Так, что сказки Порошенко о миротворцах, которые восстановят суверенитет Украины на Донбассе, это очередной блеф и мантры для дибилов и лохов, за которых держит весь народ нынешний недопрезидент лицемер Порошенко.
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Барига планує цей цирк для лохів для самопіару, щоб потім з цією фішкою піти на 2-й термін, мовляв, "бачите, я- миротворець і реформатор" і потім спокійно торгувати з кремлем. Його анітрохи не хвилює що цей гемор триватиме десятиліттями, що відновлення Донбасу буде за наш рахунок, а з московії геть познімають усі санкції
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2-й термин ему не светит. Он отсосёт у народа на будущих выборах и он это знает. Его рейтинг на нуле... И ничем не поднимет, хоть бы головой об стенку бился... Его задача, сейчас, хоть бы досидеть первый термин в кресле. Судьба вора Януковоща реальна для вора Порошенко.
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Миротворці + стара схема, за допомогою якої Кучма прийшов до влади це- його єдиний шанс.

Порошенко
уже робить все необхідне для свого переобрання на другий термін. Тут він
використовує допомогу Путіна, аби надати право голосу кільком мільйонам
виборців окупованих Луганщини та Донеччини і вивести у другий тур
президентських перегонів кандидата від Опоблоку. Це одна з технологічних
моделей, яка уже використовувалася раніше: Симоненко - Кучма у 1999 році
і Зюганов - Єльцин в Росії у 1996. (Олесь Доній)

http://ukrreal.info/ua/intervyu/107427-poroshenko-za-dopomogoyu-putina-gotuetsya-dlya-pereobrannya-na-drugiy-termin
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Полностью согласен с вами, поскольку даже самая первая миротворческая миссия ООН, начавшаяся в 1948 году, когда голубые каски появились на Ближнем Востоке для наблюдения за за выполнением Соглашения о перемирии между Израилем и соседними с ним арабскими странами. К чему это привело мы видим до сих пор!
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Для юридического подтверждения, не Президент, а ВР обязана признать этот факт, бо у нас парламентско-президентская форма правления...
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У Порошенко там коалиция БПП+НФ, то есть большинство...
И ещё Порошенко является верховным главнокомандующим и гарантом территориальной целостности Украины. Так, что ему в первую очередь, по его функциям положено признать нападение рашистов на Украину и организовать восстановление территориальной целостности военным путём.
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да нет возражений! Просто, вместо всплеска эмоций учите Конституцию, Основной закон. Там все описано - кто, по какому праву и зачем... Сами же ведь возмущались "узурпацией власти" Порохом, а теперь обвиняете его в "мягкотелости"
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Порошенко мягкотелый только к рашистам... Украинских же патриотов и добровольцев он яростно прессует и сажает в тюрьмы , по сговору с пуйлом. Липецкая фабрика рулит...
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Парашенко не мякотілий, а хитрожопий! Закон в нього лише для ворогів (опозиції, добровольців, простих укранців). А сам він йього не виконує!ЗАКОН УКРАЇНИ Про оборону України Стаття 4 Відсіч
збройній агресії проти України

У разі збройної агресії проти України або загрози нападу
на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію,
введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних
Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України,
подає його Верховній Раді України на схвалення чи затвердження...Закон вимагає щоб була пррограма розвитку ЗСУ на 5 років , а ії немає ( і це зараз, під час війни!-абсурд, нонсенс!)
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Еще раз повторюсь - не спорю по личности Пороха, мне он равнобедренен.
Но что касается "военного положения".
Известно ли Вам, что в подобном случае страна теряет инвестиции, кредиты и иже с ними?
И вот еще в напоминание - основные параметры военного положения задает Закон "О правовом режиме военного положения", принятый еще при Кучме.
Так вот, если перевести с юридического на человеческий, то военное положение - это, кроме всех прелестей, еще и наделение военных подразделений и государственных органов особыми правами, в первую очередь в нарушение действующего законодательства о частной собственности.

А как Вам понравится это - по требованию военного командования выходить на общественные работы или предоставлять свое имущество для нужд армии?
Вы к этому готовы?
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Не лякай і не маніпулюй. По-перше, воєнний стан необов`язково треба запроваджувати на всій території України. Але, ВС це -імперативна норма, тобто обов`язкова для виконання!!! Готові-неготові, подобається -не подобається, а законтреба виконувати, а не крутити ним, наче циган сонцем!Воєнний стан це-сигнал для всього суспільства мобілізуватися:"все для фронту, все для перемоги!"А не так що війна є тільки для воїнів і волонтерів, а решта країни відпочиваютьпо кабаках і влаштовують своє життя. ВС це - захистний рефлекс усього організмудля того, щоб вижити у скрутну хвилину, для захисту від агресії, але Парашенко вирішив влаштувати якесь гібридно-соєве АТО..."Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб.Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний (Степан Бандера). "Втрати в боротьбі будуть меньшими за ті, які ми зазнаємо у покорі" (Василь Шкляр). Тож Бариженко і намагається тримати нас у покорі...
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Он может называть войну с РФ только между своими. Кто в государстве должен объявлять войну по закону? Вероятно Верховная Рада Украины. Значит пусть собирают голоса.
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Имея наилучшую в Европе армию, по словам Порошенко, он хочет миротворческие войска. Которые фактически заморозят ситуацию с рашистской оккупацией Донбасса.
То есть, Порошенко признался в собственной импотенции, как верховный главнокомандующий.
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порошенко хоче тільки грошей, він озвучує ті сценарії, за які йому платять, траншами, грантами та безоплатньою допомогою. Якби не гроші, які він зараз косить, то він би давно вже втік за овочем.
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А как же! Иначе не может быть - ты на себя возьмёшь убить 139 миллионов, а ВСУ останется только дойти до Владивостока, набирая себе оставшихся в рабы...
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как бы нам не хотелось всех разхерачить, но и хуйло и в Европе только и ждут такого не обдуманного шага, что бы нас обвинить во всех грехах, снять санкции и слить нас. Что остается? отказаться от миротворцев - опять же мы плохие типа не хотим мира..
Порошенко говорит мол ок, хер с вами, давайте миротворцев но на наших условиях, и раха сразу же дает заднюю, уже не хотят миротворцев, и нас не в чем обвинить.
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мантры пуйловского агитпропа, что бы оправдать выгодного рашистам гаранта оккупации Порошенко, который на деле подарил часть Украины пуйлу.
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бандит порошенко все давно продал бандиту путину. идет активная имитация 144 реформ ради успокоения народа и реванша рыгов
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Опять продолжаются мусолиться "минские соглашения"... Сюда еще приплели и "миротворцев"...
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хорошая новость... вот только вопрос - а в дыре типа нет нарушений прав человека?...
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там обезьяны-кормильцы не эволюционировали до человеков
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После ввода Голубых ООН армии Украины придется письменно оправдывать каждый выстрел и каждое передвижение в отличие от противников.

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Конечно. Украина это государство а вот днр и лнр нет.
Поэтому днр и лнр смогут делать все что захотят и прямо на глазах у голубых. Россия всегда все спишет на первых а Украина ничего не сможет делать без разрешения которого не получит.
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Я спросил когда будут, а не о последствиях. Неужели непонятно вопрос?
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Конечно не понятен. Потому что спрашивать меня когда будут введены миротворцы, как минимум странно ))
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А почему миротворческая миссия без Крыма?
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наверное потому, что там нет горячего конфликта, но рахе от этого легче не будет, да и все равно раха не согласится на миротворцев, поэтому в глазах всего мира так и останется виновницей конфликта, которая не хочет решать все миром.
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Узнав о потерях в боях с Вейснорией ,Путин запросил подкрепление и попросил войско перейти к обороне.
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Если Совбез проголосует за украинский вариант миротворцев ООН,значит РФ признает своё участие в войне ,которую никто не объявлял ,ещё и с поражением в этой войне. Последний раз такое случилось в Брест-Литовске сто лет назад. Так-как нет ни одной причины с этим соглашаться ,то никаких миротворцев и не будет.
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"обсудил"

Четвертый год обсуждает без заметного результпата в выполнении своих обязанностей.
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И Антониу побежал решать более близкие проблемы... Похоже- назрела проблема Каталонии... Ну, шо, ЕС, сможете организовать проблему Техаса? Похоже- слабо
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Очередная новость от Петра про,про, ПРО НИКУЯ!!!
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кацаКрысы готовят большую войнушку. 50 млн.погибших соаков с Гитлером оказалось мало
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"...на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи..." Источник: https://censor.net.ua/n456348

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хедрант на полях вышивает...
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цензор, харе пистеть.
никаких переговоров не было:
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Secretary-General's press remarks with President Petro Poroshenko of Ukraine

https://www.un.org/sg/en/content/sg/press-encounter/2017-07-09/secretary-generals-press-remarks-president-petro-poroshenko
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..
вот, собственно, и все переговоры...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко обсудил с генсеком ООН Гуттерешем миротворцев для Донбасса и нарушения прав человека в оккупированном Крыму
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