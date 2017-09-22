 Порошенко обсудил с генсеком ООН Гуттерешем миротворцев для Донбасса и нарушения прав человека в оккупированном Крыму

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.
Порошенко и Гуттереш подробно обсудили вопрос активного привлечения ООН в урегулировании ситуации на Донбассе, в частности перспективы развертывания полноценной миротворческой миссии ООН в Украине.
Собеседники констатировали, что развертывание миссии должно происходить с четким соблюдением базовых миротворческих принципов ООН.
В контексте выполнения резолюции ГА ООН по ситуации с правами человека в Крыму, Президент Украины отметил необходимость принятия международным сообществом дополнительных мер с целью заставить Россию выполнять указанный документ. В частности, РФ должна обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к полуострову существующим региональным и международным мониторинговым организациям в области прав человека.
Порошенко также призвал ООН присоединиться к процессу освобождения заложников.
Н
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государства и оккупация его территории - это "конфликт"? Тяжелые
времена пройдут, когда Украина, изгнав из власти предателей, полностью
восстановит контроль над всей международно признанной своей территорией,
включая Крым.
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подписывает с Россией мирный договор, поскольку считает оккупированными свои Южно-Курильские
острова. И она вернет рано или поздно эти острова. А наши барыги с заводами в
стране-агрессоре хотят быстренького "мира любой ценой" при
оккупированном Крыме и агрессии на Донбассе.
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Так было например на Кипре. Эти миротворцы ООН там уже около 40 лет. А Кипр как был раздёлен так и остаётся разделённым.
А в бывшей Югославии миротворцы ООН даже не смогли предотвратить резню и геноцид. Когда например в Сребренице, взятой войсками ООН под охрану, были вырезаны с десяток тысяч боснийцев за пару дней сербами.
Уже не говоря о бывшем совке, где в миротворцах в основном одни рашисты.
Только своей силой можно освободить свою территорию от оккупантов (как например хорваты)... Миротворцы лишь нужны для заморозки конфликта но не для его решения.
Так, что сказки Порошенко о миротворцах, которые восстановят суверенитет Украины на Донбассе, это очередной блеф и мантры для дибилов и лохов, за которых держит весь народ нынешний недопрезидент лицемер Порошенко.
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Порошенко
уже робить все необхідне для свого переобрання на другий термін. Тут він
використовує допомогу Путіна, аби надати право голосу кільком мільйонам
виборців окупованих Луганщини та Донеччини і вивести у другий тур
президентських перегонів кандидата від Опоблоку. Це одна з технологічних
моделей, яка уже використовувалася раніше: Симоненко - Кучма у 1999 році
і Зюганов - Єльцин в Росії у 1996. (Олесь Доній)
http://ukrreal.info/ua/intervyu/107427-poroshenko-za-dopomogoyu-putina-gotuetsya-dlya-pereobrannya-na-drugiy-termin
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И ещё Порошенко является верховным главнокомандующим и гарантом территориальной целостности Украины. Так, что ему в первую очередь, по его функциям положено признать нападение рашистов на Украину и организовать восстановление территориальной целостности военным путём.
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збройній агресії проти України
У разі збройної агресії проти України або загрози нападу
на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію,
введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних
Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України,
подає його Верховній Раді України на схвалення чи затвердження...Закон вимагає щоб була пррограма розвитку ЗСУ на 5 років , а ії немає ( і це зараз, під час війни!-абсурд, нонсенс!)
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Но что касается "военного положения".
Известно ли Вам, что в подобном случае страна теряет инвестиции, кредиты и иже с ними?
И вот еще в напоминание - основные параметры военного положения задает Закон "О правовом режиме военного положения", принятый еще при Кучме.
Так вот, если перевести с юридического на человеческий, то военное положение - это, кроме всех прелестей, еще и наделение военных подразделений и государственных органов особыми правами, в первую очередь в нарушение действующего законодательства о частной собственности.
А как Вам понравится это - по требованию военного командования выходить на общественные работы или предоставлять свое имущество для нужд армии?
Вы к этому готовы?
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То есть, Порошенко признался в собственной импотенции, как верховный главнокомандующий.
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Порошенко говорит мол ок, хер с вами, давайте миротворцев но на наших условиях, и раха сразу же дает заднюю, уже не хотят миротворцев, и нас не в чем обвинить.
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Поэтому днр и лнр смогут делать все что захотят и прямо на глазах у голубых. Россия всегда все спишет на первых а Украина ничего не сможет делать без разрешения которого не получит.
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Четвертый год обсуждает без заметного результпата в выполнении своих обязанностей.
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хедрант на полях вышивает...
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никаких переговоров не было:
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Secretary-General's press remarks with President Petro Poroshenko of Ukraine
https://www.un.org/sg/en/content/sg/press-encounter/2017-07-09/secretary-generals-press-remarks-president-petro-poroshenko
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..
вот, собственно, и все переговоры...
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