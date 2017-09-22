 Глава МИД Германии Габриэль призвал генсека ООН заняться вопросом миротворцев для Донбасса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Уверен, мы пока еще не имеем достаточно совпадений голосов относительно того, как должна выглядеть эта миротворческая миссия. Но предпринять эту попытку стоит наших усилий, и мы просим генерального секретаря ООН о том, чтобы он плотно занялся этим", - заявил Габриэль.
Он отметил, что следует "настойчиво отслеживать" идеи и предложения о том, чтобы задействовать миротворческую миссию организации Объединенных Наций на востоке Украины.
В целом немецкий министр подчеркнул, что в конфликте в Украине необходимо добиться прогресса. Он напомнил, что на основе Минских договоренностей разработана "четкая дорожная карта", в появлении которой Германия активно участвовала. Она базируется на принципах мирного урегулирования конфликта и нерушимости границ, заметил дипломат.
Напомним, 20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческие плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.
5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
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Роисяне и африканцы все равно не при делах в миротворчестве.
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Есть аннексия территории Украины соседним государством и его агрессия под прикрытием местных уголовников...Решение, на которое может соглашаться действительно украинское руководство, - полное и безоговорочное восстановление суверенитета Украины на всей международно-признанной ее территории...Только это...
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Пока он существует, до тех пор будет и оккупация рашистами Донбасса.
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ОНОВЛЕНО: додано нові фото.
Увага!
Прохання допомогти встановити особи тітушок, що знаходились на сесії одеської міської ради 20.09.17!Сьогодні особи в формі поліції та члени муніципальної охоронм заявляли неодноразово і на камери, що в раду не можна потрапити, оскільки всі місця в залі вже зайняті. Цим самим вони перешкоджали громадянам у реалізації законних прав та свобод, а журналістам - у реалізації їх професійної діяльності.До вашої уваги фото тих, ким була переповнена будівля. Банда Труханова не гидує наймерзеннішими методами та заводить в міську раду десятки тітушок доволі специфічної зовнішності.Дуже потрібно дізнатись імена цих "героїв" на фото. Цікаво мені, суспільству та багатьом небайдужим. Такі прояви потрібно обрізати на корінні.Якщо ви впізнаєте когось на прикріплених фото, повідомте, будь ласка в приватні повідомлення. Анонімність гарантована!Репост усіляко вітається.Фото зроблено Tatyana Petrakevich та ресурсом "УСІ".Альбом: https://photos.app.goo.gl/CnTmn5IEQOLp39Ho1
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