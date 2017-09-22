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 Глава МИД Германии Габриэль призвал генсека ООН заняться вопросом миротворцев для Донбасса

габриэль

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль с трибуны 72-й Генеральной Ассамблеи ООН призвал генерального секретаря организации заняться вопросом организации миссии миротворцев ООН в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уверен, мы пока еще не имеем достаточно совпадений голосов относительно того, как должна выглядеть эта миротворческая миссия. Но предпринять эту попытку стоит наших усилий, и мы просим генерального секретаря ООН о том, чтобы он плотно занялся этим", - заявил Габриэль.

Он отметил, что следует "настойчиво отслеживать" идеи и предложения о том, чтобы задействовать миротворческую миссию организации Объединенных Наций на востоке Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Климкин и глава МИД Германии Габриэль обсудили введение миротворческой миссии ООН на Донбасс. ФОТО

В целом немецкий министр подчеркнул, что в конфликте в Украине необходимо добиться прогресса. Он напомнил, что на основе Минских договоренностей разработана "четкая дорожная карта", в появлении которой Германия активно участвовала. Она базируется на принципах мирного урегулирования конфликта и нерушимости границ, заметил дипломат.

Напомним, 20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческие плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Смотрите также: Порошенко: Очень надеюсь, что все поддержат инициативу Украины по миротворцам ООН на Донбассе, чтобы "остановить войну". ВИДЕО

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

Читайте: Смысла в развертывании миссии ООН на российско-украинской границе нет, - МИД РФ

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Кацапы ету шутку не поймут. Им в голову не приходит что в Украине живут 99% славян и ускоглазые и желтомордые *трактористы* и *шахтеры* очень сильно выделяются в толпе, предательски выдавая не местное происхождение.
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Дайте мандат на миротворческую миссию НАТО. Больше ничего не надо.
Роисяне и африканцы все равно не при делах в миротворчестве.
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Я так і не зрозумів, що по ідеї Габрієля повинен зробити Генсек ООН, як голова клубу ситих нероб? Убити пуцина? Очолити миротворців? Чи, всупереч здоровому глузду і принципам самої ООН почати вести перемовини з донбаськими терористами?
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Наклепать кучу меморандумов и резолюций, которые можно было бы считать положительным результатом и снять с Роиси санкции.
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Фрау Меркель - посредник от Германии. Херня, вышедшая из ООН - типа общая херня.
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Кого "умиротворять"?... Нет "проблемы Крыма", нет "проблемы Донбасса".
Есть аннексия территории Украины соседним государством и его агрессия под прикрытием местных уголовников...Решение, на которое может соглашаться действительно украинское руководство, - полное и безоговорочное восстановление суверенитета Украины на всей международно-признанной ее территории...Только это...
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Порошенко сказал, что не будет никакого восстановления суверенитета Украины на Донбассе силовым путём... Выходит, только заморозка конфликта и легализация оккупации рашистами Донбасса. Это главная цель Порошенко, ему не нужна территориальная целостность Украины.
Пока он существует, до тех пор будет и оккупация рашистами Донбасса.
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Хто там ще не ставив завдання генсеку ООН? Нехай займають чергу за Габріелем.
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Сергій Стерненко додав 26 нових світлин - з Sergiy Sternenko.20 вересня о 23:27 ·
ОНОВЛЕНО: додано нові фото.
Увага!
Прохання допомогти встановити особи тітушок, що знаходились на сесії одеської міської ради 20.09.17!Сьогодні особи в формі поліції та члени муніципальної охоронм заявляли неодноразово і на камери, що в раду не можна потрапити, оскільки всі місця в залі вже зайняті. Цим самим вони перешкоджали громадянам у реалізації законних прав та свобод, а журналістам - у реалізації їх професійної діяльності.До вашої уваги фото тих, ким була переповнена будівля. Банда Труханова не гидує наймерзеннішими методами та заводить в міську раду десятки тітушок доволі специфічної зовнішності.Дуже потрібно дізнатись імена цих "героїв" на фото. Цікаво мені, суспільству та багатьом небайдужим. Такі прояви потрібно обрізати на корінні.Якщо ви впізнаєте когось на прикріплених фото, повідомте, будь ласка в приватні повідомлення. Анонімність гарантована!Репост усіляко вітається.Фото зроблено Tatyana Petrakevich та ресурсом "УСІ".Альбом: https://photos.app.goo.gl/CnTmn5IEQOLp39Ho1Глава МИД Германии Габриэль призвал генсека ООН заняться вопросом миротворцев для Донбасса - Цензор.НЕТ 9829
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До сраки будуть ті миротворці якщо не стануть на кордоні з кацапами. А таки не стануть.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава МИД Германии Габриэль призвал генсека ООН заняться вопросом миротворцев для Донбасса
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