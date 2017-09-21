 "Это обычная работа антикоррупционного прокурора", - Холодницкий о задержании судей, предлагавших ему взятку

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал Холодницкий в эфире программы "Право на власть".
"Это обычная работа обычного антикоррупционного прокурора, которая сегодня вышла на свою финальную стадию. Я могу лишь сказать то, что разрешил процессуальный руководитель в этом производстве, потому что пока не создано ГБР (Государственное бюро расследований, - ред.) следствие осуществляет Генеральная прокуратура Украины. Мы, САП и НАБУ, в апреле этого года разоблачили на взятке двух судей из города Днепра, следствие сейчас уже приходит к завершению. Не знаю почему, но почему-то председатель этого суда решил, что можно прийти на прием, поговорить, как он говорил "как нормальные люди", договориться и производство будет закрыто. Сначала сумма была 300 тыс. долларов, сегодняшний транш - 50 тыс. долларов, который они мне привезли и после этого работники СБУ и представители Генпрокуратуры осуществили задержание" - рассказал Холодницкий.
При этом он заявил, что пока не может раскрыть другие детали инцидента.
"Было раскрытие чемодана, был пересчет средств. Считал тот, кто их принес. Я не касался, чтобы не обвиняли в каких-либо провокациях. Все эти действия фиксировались. Когда уже было видно, что лицо, которое дает взятку, пересчитало эти средства, положило их - была осуществлена реализация" - отметил Холодницкий.
По его словам, сейчас задержанные судьи находятся в следственном изоляторе.
"Больше сказать пока не могу, ибо я в этом деле свидетель. Производство осуществляет Генеральная прокуратура Украины. Я думаю, что больше уже они расскажут", - подытожил Холодницкий.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 21 сентября сотрудники Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры совместно со Службой безопасности Украины задержали председателя Кировского райсуда г. Днепр и судью этого же суда, которые пытались дать взятку главе Специальной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.
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Злигався я з дияволом... _ Що ж? Не можна без цього. У такому дiлi, як не верти, треба, або чорта, або жiнки
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прям таки судьи в изоляторе ?
им иголки под ногти загоняют ? или, просто кушать не дают ?
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