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Все про:взятка (4542) судья (1910) Холодницкий (369) САП (596)

 "Это обычная работа антикоррупционного прокурора", - Холодницкий о задержании судей, предлагавших ему взятку

взятка

Двое судей из Днепропетровской области, которые предложили взятку в 300 тыс. долларов руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому, находятся в следственном изоляторе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал Холодницкий в эфире программы "Право на власть".

"Это обычная работа обычного антикоррупционного прокурора, которая сегодня вышла на свою финальную стадию. Я могу лишь сказать то, что разрешил процессуальный руководитель в этом производстве, потому что пока не создано ГБР (Государственное бюро расследований, - ред.) следствие осуществляет Генеральная прокуратура Украины. Мы, САП и НАБУ, в апреле этого года разоблачили на взятке двух судей из города Днепра, следствие сейчас уже приходит к завершению. Не знаю почему, но почему-то председатель этого суда решил, что можно прийти на прием, поговорить, как он говорил "как нормальные люди", договориться и производство будет закрыто. Сначала сумма была 300 тыс. долларов, сегодняшний транш - 50 тыс. долларов, который они мне привезли и после этого работники СБУ и представители Генпрокуратуры осуществили задержание" - рассказал Холодницкий.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Задержаны двое судей, пытавшихся дать взятку 300 тысяч долларов главе САП Холодницкому. ФОТОрепортаж

При этом он заявил, что пока не может раскрыть другие детали инцидента.

"Было раскрытие чемодана, был пересчет средств. Считал тот, кто их принес. Я не касался, чтобы не обвиняли в каких-либо провокациях. Все эти действия фиксировались. Когда уже было видно, что лицо, которое дает взятку, пересчитало эти средства, положило их - была осуществлена реализация" - отметил Холодницкий.

По его словам, сейчас задержанные судьи находятся в следственном изоляторе.

"Больше сказать пока не могу, ибо я в этом деле свидетель. Производство осуществляет Генеральная прокуратура Украины. Я думаю, что больше уже они расскажут", - подытожил Холодницкий.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 21 сентября сотрудники Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры совместно со Службой безопасности Украины задержали председателя Кировского райсуда г. Днепр и судью этого же суда, которые пытались дать взятку главе Специальной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.
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цитата из Т.Г. Шевченко, "Назар Стодоля"....."
Злигався я з дияволом... _ Що ж? Не можна без цього. У такому дiлi, як не верти, треба, або чорта, або жiнки
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да ладно...
прям таки судьи в изоляторе ?
им иголки под ногти загоняют ? или, просто кушать не дают ?
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Скольео же бабла у этих тварей!Можно только представить,как они ненавидят Майдан и все,что он принес в Украину.
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А навіщо їм Майдан ненавидіти, після Майдану вони ще більш заробляти стали.
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vassa0103 - с точностью наоборот..., - они любят Майдан... Янык под себя все греб и для своих близких друзей..., а сейчас воровать всем можно у кого власть...
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На место Гройсмана необходимо ставить Саакашвили - он хорошо знает что нужно делать с теми, кто не хочет голосовать....
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ого, у ватанов узрел вот какую зраду:

На Украине разгорается очередной скандал. Мэр Львова Андрей Садовый похвалил президента России Владимира Путина, назвав его «образцом для многих лидеров».
«Путин для многих лидеров - как образец, но не все об этом говорят. Такова правда», - сказал он в интервью российской редакции «Немецкой волны».
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Когда я выразил мысль о том что садовый агент кремля, мне кричали что я порохобот, возьми конфетку заслужил и другие оскорбления и блокировали на цензоре, никто не обратил на это внимания - Сегодня мои слова подтвердились уже действиями садового, но на это никто не обратит внимания и не вспомнит тех порохоботов которые были против садового....
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только тут вопрос, потому что порохоботы были против садового, не потому что тот был агентом кремля, а потому что он был против порошенко
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Почему мысли зрадофилов с точностью до слова совпадают с мыслями соловьева и киселева?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Это обычная работа антикоррупционного прокурора", - Холодницкий о задержании судей, предлагавших ему взятку
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