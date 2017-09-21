 Хорватия предложила Украине помощь в реализации минских соглашений

С таким предложением с трибуны Генеральной ассамблеи ООН выступил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Одной из самых успешных миротворческих миссий была UNTAES - Временная администрация ООН для Восточной Славонии, которая закончилась в январе 1998 года мирной реинтеграцией наших ранее оккупированных территорий. Мы предлагаем это уникальное ноу-хау и свой огромный опыт в качестве полезного дополнительного вклада в усилия международного сообщества в подобных случаях, таких, как имплементация Минских соглашений в Украине, где мы можем провести много параллелей", - сказал Пленкович.
Он напомнил, что Хорватия была реципиентом безопасности помощи, в том числе нескольких миссий ООН.
"Хорватия готова помочь другим в постконфликтном переходе своим опытом в примирении и развитии доверия", - подчеркнул премьер-министр.
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https://antikor.com.ua/articles/112837-skandal_nabirajushchij_oborot._legendu_pravogo_sektora_pohoronili_na_svalke
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https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2mvLGlbfWAhUpAZoKHU_pCS0QFgg1MAU&url=https%3A%2F%2Fmade-inussr.livejournal.com%2F260950.html&usg=AFQjCNGpXT3FVWNqkw6c4av4-dF-ffZriQ
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Вот,прошелся, глянул.
Первое попавшееся. Сенсация!
"Президент США признал право жителей Крыма и Донбасса на отделение от Украины"
А теперь вчитайтесь в текст : "Издание отмечает, что глава МИД России Сергей Лавров, комментируя выступление американского президента Дональда Трампа на Генассамблее ООН, заявил, что «оно очень четко сформулировало поддержку принципов суверенитета и равенства в международных делах.Также Лавров обратил внимание на слова Трампа о том, что США «никого не намерены заставлять следовать тому или иному пути, уважают тот способ существования, который народы выбирают для себя».
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Второй раз сегодня- я в непонятке. По-честному. Пора мне- в пациенты, наверное... То есть- всем Спокойной Ночи.
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На тот момент, президент Хорватии Франьо Туджман решил дать генеральную битву и окончательно восстановить территориальную целостность Хорватии. В июле 1995 года во всех регионах страны проведена всеобщая мобилизация. Кроме основного состава хорватской армии в 50 тыс. человек, призвано ещё порядка 100 тыс. резервистов.
В 5:00 утра 4 августа 1995г. Хорватская армия, спецназ МВД Хорватии, домобранские полки и гвардейские бригады при поддержке подразделений 5-го корпуса армии Боснии и Герцеговины начали выдающуюся наступательную операцию против серпских сепаратисов и оккупантов.
. Хорватская артиллерия и авиация нанесли массированный удар по войскам, командным пунктам, тылам и коммуникациям сербов, а также по всем крупным населенным пунктам. Затем началась сухопутное наступление одновременно в 30 направлениях по всей линии 630-километрового фронта, в ряде мест - при поддержке десантов, высаживающихся с вертолетов.
В течение первого дня операции глубина проникновения хорватских войск составила от 5 до 15 километров, а опорные пункты неприятеля были взяты в кольцо или полукольцо.
Уже 5 августа выполнено до 80% боевых задач. В тот день хорватские вооруженные силы освободили города Констайница, Петрина, Глина, Слунь, Грачац, Оборвац, Дрниш. и к концу дня столицу сепаратисов - Книн.
6 и 7 августа вооруженные силы Хорватии продолжали освобождать территорию страны от незаконных вооруженных формирований.
8-9 августа хорватские вооруженные силы и полиция проводили активную зачистку местности. Время от времени вспыхивали перестрелки между силовиками и оставшимися сербскими «ополченцами». Уже спустя неделю после завершения «Бури» началась демобилизация большей части подразделений, участвовавших в операции.
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Изменения Конституции Украины в угоду сепаратистам?
Проведение особых выборов на Донбассе?
Предоставление Донбассу "особого статуса"?
Амнистия и приглашение во власть террористов?...
Что?...
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Он официально заявил, что никому не позволит силой восстановить территориальную целостность Украины. Мол, рашистские оккупанты и сепары могут спать спокойно, они под защитой Порошенко.
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