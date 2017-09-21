EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 За рубежом
  1162  29
Все про:Хорватия (115) минские соглашения (2314) деоккупация (166)

 Хорватия предложила Украине помощь в реализации минских соглашений

виза хорватия

Хорватия готова поделиться с Украиной своим опытом реинтеграции ранее оккупированных территорий.

С таким предложением с трибуны Генеральной ассамблеи ООН выступил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Одной из самых успешных миротворческих миссий была UNTAES - Временная администрация ООН для Восточной Славонии, которая закончилась в январе 1998 года мирной реинтеграцией наших ранее оккупированных территорий. Мы предлагаем это уникальное ноу-хау и свой огромный опыт в качестве полезного дополнительного вклада в усилия международного сообщества в подобных случаях, таких, как имплементация Минских соглашений в Украине, где мы можем провести много параллелей", - сказал Пленкович.

Он напомнил, что Хорватия была реципиентом безопасности помощи, в том числе нескольких миссий ООН.

"Хорватия готова помочь другим в постконфликтном переходе своим опытом в примирении и развитии доверия", - подчеркнул премьер-министр.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Загнали под лавку. Т.е. серб может оставаться сербом, но очень тихим и доброжелательным.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только минские договорняки - это раздел Украины на сферы влияния Европы и Роисси...И Медведчук смотрящий по Украине от Путина..А хорватский сценарий не при этой трусливой власти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Единственный сценарий - за одну ночь вырезать всю петушню ОРДЛО и установить там жесткую власть...других вариантов нет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Опыт Хорватии может пригодиться лишь при одном условии - контроле границы с рф будь то Украиной, будь то миротворческими силами (но без участия рф) ООН...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сербская Автономная Область Восточная Славония, Баранья и Западный Срем....простите,но звучит, как, длинная, матерная фраза.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они бы ФСБ ,это сами говорили с правого сектора.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Paulo Kit - он не был легендой Правого Сектора... - писал за Яроша и его ПС, как за подстилку власти одного из тех, кто слил Революцию Достоинства... (правильно писал).. Лесник (Мужчиль) стал легендой Украины...., а за то что похоронили его как собаку.., позор всем нам, а особенно так называемым националистам.... - ходят шуты с факелами... "Покрова наше свято, Бандера наш герой!" Бандера наверное в гробу крутится, как вентилятор....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да то полный фейк по всем веткам.
Вот,прошелся, глянул.
Первое попавшееся. Сенсация!
"Президент США признал право жителей Крыма и Донбасса на отделение от Украины"
А теперь вчитайтесь в текст : "Издание отмечает, что глава МИД России Сергей Лавров, комментируя выступление американского президента Дональда Трампа на Генассамблее ООН, заявил, что «оно очень четко сформулировало поддержку принципов суверенитета и равенства в международных делах.Также Лавров обратил внимание на слова Трампа о том, что США «никого не намерены заставлять следовать тому или иному пути, уважают тот способ существования, который народы выбирают для себя».
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хорошее предложение. Только необходимо учесть, что у нас вся территория оккупирована. Часть внешним врагом, остальная внутренним. Поэтому, Временная администрация из вне нам очень даже нужна. Внутренние враги сами не уйдут, а крови больше не хочется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
хорваты небось контрабанду не гоняли и не наживались на роттердамах+, да и работали нормально, а не воровали и кричали "терпите, а то нападут"..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
може тому, що вальцман та гройсман не були громадянами Хорватії?.
 показать весь комментарий
Ответить
 
самое тут основное, что сербы как то послабее рашистов будут
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ога. Они там все родились эльфами с небесной голубизны глазами и о легких деньгах никогда не слышали. И ваще контрабанда и нажива на войне - это сугубо наше изобретение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А в цей час в ОРДЛО істерично заклацали замки чемоданів та блискавки спортивних сумок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Он напомнил, что Хорватия была реципиентом"(с) Источник: https://censor.net.ua/n456345
Второй раз сегодня- я в непонятке. По-честному. Пора мне- в пациенты, наверное... То есть- всем Спокойной Ночи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Опыт Хорватии по реинтеграции оккупированных территорий.
На тот момент, президент Хорватии Франьо Туджман решил дать генеральную битву и окончательно восстановить территориальную целостность Хорватии. В июле 1995 года во всех регионах страны проведена всеобщая мобилизация. Кроме основного состава хорватской армии в 50 тыс. человек, призвано ещё порядка 100 тыс. резервистов.

В 5:00 утра 4 августа 1995г. Хорватская армия, спецназ МВД Хорватии, домобранские полки и гвардейские бригады при поддержке подразделений 5-го корпуса армии Боснии и Герцеговины начали выдающуюся наступательную операцию против серпских сепаратисов и оккупантов.
. Хорватская артиллерия и авиация нанесли массированный удар по войскам, командным пунктам, тылам и коммуникациям сербов, а также по всем крупным населенным пунктам. Затем началась сухопутное наступление одновременно в 30 направлениях по всей линии 630-километрового фронта, в ряде мест - при поддержке десантов, высаживающихся с вертолетов.
В течение первого дня операции глубина проникновения хорватских войск составила от 5 до 15 километров, а опорные пункты неприятеля были взяты в кольцо или полукольцо.
Уже 5 августа выполнено до 80% боевых задач. В тот день хорватские вооруженные силы освободили города Констайница, Петрина, Глина, Слунь, Грачац, Оборвац, Дрниш. и к концу дня столицу сепаратисов - Книн.
6 и 7 августа вооруженные силы Хорватии продолжали освобождать территорию страны от незаконных вооруженных формирований.
8-9 августа хорватские вооруженные силы и полиция проводили активную зачистку местности. Время от времени вспыхивали перестрелки между силовиками и оставшимися сербскими «ополченцами». Уже спустя неделю после завершения «Бури» началась демобилизация большей части подразделений, участвовавших в операции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
предложение хорошее, но только не думаю, что куйло не просечет эту тему и не заблокирует
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Минские соглашения" - это что?
Изменения Конституции Украины в угоду сепаратистам?
Проведение особых выборов на Донбассе?
Предоставление Донбассу "особого статуса"?
Амнистия и приглашение во власть террористов?...
Что?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Порошенко - гарант оккупации и существования рашистских оккупантов и сепаратистов на Донбассе.
Он официально заявил, что никому не позволит силой восстановить территориальную целостность Украины. Мол, рашистские оккупанты и сепары могут спать спокойно, они под защитой Порошенко.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомХорватия предложила Украине помощь в реализации минских соглашений
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти