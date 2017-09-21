 Столтенберг на встрече с Лавровым призвал Россию выполнять Минские соглашения

Встреча состоялась на полях Генеральной ассамблеи ООН сегодня в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН
"Что касается Украины, я призвал к полному выполнению Минских договоренностей и подтвердил принципиальную позицию НАТО о том, что Крым является частью Украины", - сказал Столтенберг после встречи.
По его словам, стороны обсудили широкий круг вопросов, включая уменьшение военных рисков и ситуацию в Украине.
"Я подчеркнул, что НАТО выступает за снижение рисков и прозрачность, в том числе путем модернизации Венского документа ОБСЕ. В свете российских учений "Запад-2017" я призвал Россию продемонстрировать большую прозрачность в отношении своих военных учений", - сообщил генсек Альянса.
При этом Столтенберг отметил, что Совет НАТО-Россия является важным форумом для диалога и повышения прозрачности. "Министр Лавров и я договорились продолжать диалог", - отметил он.
515 11
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
ГПУ вызвала на допрос двух заместителей министра обороны РФ и замкомандующего ВМФ РФ(79)
"Стреляют периодически. Голову желательно не высовывать. Как на сафари приезжают", - бойцы ВСУ о ситуации на передовой. ВИДЕО(8)
Российские наемники жалуются на бомбежку с украинских квадрокоптеров: "В "семерке" двое погибло. БМП прожгло самодельной бомбой". ВИДЕО(154)
При позиции Киева, что Россия-агрессор, место для маневра вряд ли остается, - Песков(99)
Останется только "адиннарот", "крымнаш" и "путеннашевсе"(0)
Смысла в развертывании миссии ООН на российско-украинской границе нет, - МИД РФ(137)
Путин выступает за уважение к суверенитету других государств, - Песков(195)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А мы вам взамен разрешим Кобзону поехать послушать Венскую Оперу. От такой головокружительной сделки и лошади закружилась голова.
Ответить
Изменения Конституции Украины в угоду сепаратистам?
Проведение особых выборов на Донбассе?
Предоставление Донбассу "особого статуса"?
Амнистия и приглашение во власть террористов?...
Что?...
Ответить
Ответить