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 Столтенберг на встрече с Лавровым призвал Россию выполнять Минские соглашения

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровымв призвал Россию в полном объеме выполнить Минские договоренности.

Встреча состоялась на полях Генеральной ассамблеи ООН сегодня в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН

"Что касается Украины, я призвал к полному выполнению Минских договоренностей и подтвердил принципиальную позицию НАТО о том, что Крым является частью Украины", - сказал Столтенберг после встречи.

По его словам, стороны обсудили широкий круг вопросов, включая уменьшение военных рисков и ситуацию в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запад провоцирует нестабильность на постсоветском пространстве, поощряя антироссийские настроения, - Лавров

"Я подчеркнул, что НАТО выступает за снижение рисков и прозрачность, в том числе путем модернизации Венского документа ОБСЕ. В свете российских учений "Запад-2017" я призвал Россию продемонстрировать большую прозрачность в отношении своих военных учений", - сообщил генсек Альянса.

При этом Столтенберг отметил, что Совет НАТО-Россия является важным форумом для диалога и повышения прозрачности. "Министр Лавров и я договорились продолжать диалог", - отметил он.

Читайте: Столтенберг приветствует идею отправки миротворцев ООН в Украину

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І це ще фінансова розвідка не почала відкривати карти.
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Це все одно, що закликати шакала харчуватися травою.
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Хорошо пану Столтенбергу "призывать" - его защищает не Будапештский меморандум, в него не стреляют, его страна не воюет, у него в квартире газ-вода-свет-тепло не от пана Гройсмана&Co ... .
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Нет слов ! Одни эмоции! То самое что я буду в лесу призывать волков не кушать зайцев. Наивны пипец !
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Ну, ладно... Везет им, всяким Столтенбергам... И им подобным. А я попытался расслышать стук копыт Лошадей и Подлощадников, которые прям бросились последовать этому призыву. Слава Богу- пока прилет очередной- не расслышал. Наверное- стук копыт заглушил.
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Разрешите пожалуйста вывести ваш флот из Крыма,потому что мы там сделаем базу НАТО(в 100 км от Новороссийска),
А мы вам взамен разрешим Кобзону поехать послушать Венскую Оперу. От такой головокружительной сделки и лошади закружилась голова.
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"Минские соглашения" - это что?
Изменения Конституции Украины в угоду сепаратистам?
Проведение особых выборов на Донбассе?
Предоставление Донбассу "особого статуса"?
Амнистия и приглашение во власть террористов?...
Что?...
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Какой из этих пунктов призывал Столтенберг выполнить Москве?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСтолтенберг на встрече с Лавровым призвал Россию выполнять Минские соглашения
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