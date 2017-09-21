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 Спорт, За рубежом
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Все про:бойкот (213) КНДР (355) Олимпиада (766) Франция (1994)

 Франция может отказаться от участия в Олимпиаде-2018 в Южной Корее из-за угроз безопасности

олимпиада2018

Французская делегация не поедет в Пхенчхан-2018, если организаторы Игр не гарантируют безопасность спортсменов.

Об этом сообщила министр спорта Франции Лора Флессель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Если там будет еще хуже, и если мы не будем уверены в безопасности наших спортсменов, то вся сборная останется дома. Мы не хотим подвергать команду опасности. Сейчас мы постоянно находимся на связи с министерством иностранных дел. Продолжаем наблюдать за ситуацией и анализировать", - цитирует Флессель France Presse.

Опасения французов связанные с активным развитием ядерной программы Северной Кореи. В последнее время Пхеньян активизировался в ядерных испытаниях, что вызвало обеспокоенность со стороны мирового сообщества.

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Столица зимней Олимпиады-2018 Пхенчхан находится всего в 80 километрах от укрепленной границы с Северной Кореей.

Ранее президент МОК Томас Бах пояснил позицию организации по недавней эскалации напряженности на Корейском полуострове. "Нет даже намека на то, что существует угроза безопасности Олимпиады в контексте напряженности между Северной Кореей и некоторыми другими странами. Не приходится сомневаться в проведении Олимпийских игр. У нас нет плана "Б", - заявил Бах.

Напомним, зимняя Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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Лучше бы в ЧМ-2018 по футболу в Мордовии участвовать отказались.
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Ничо. Ын проведет Олимпиаду у себя в телевизоре и победит весь Мир. Если Роися будет стараться, то Ын им разрешит занять второе место.

А Франция чет малохольной стала. В Олимпиаде-1936 в сердце нацистской Германии участвовали и ничего.
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А почему бы и нет? Гитлера на тот момент еще не победили и соответственно не объявили вселенским злом.
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Евреев в 1936-м уже гнобили в Германии полным ходом. И все об этом прекрасно знали.
После ПМВ еще 20 лет не прошло. Германия тогда даже не переставала быть вселенским злом. Так же, как и Россия теперь.
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"Германия никогда не примирится с унижением".
Почему-то Алексей Толстой это знал еще в 1927-м году. Не иначе ему голоса потусторонние это нашептали.
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Название операции вермахта, против Франции, был план, "Рот". Малахольные...
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По такой логике, Францию никуда больше нельзя пускать. Любая система безопасности может уменьшить риск в тысячи раз, но не одна система безопасности не может ничего гарантировать. Поэтому ехать или не ехать должна решать не Франция, а спортсмены Франции.
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вот как интересно Южная Корея должна гарантировать Франции безпасность спортсменов?
Что сделать должна?
Мамой поклясться что порося с севера не стрельнет?
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Може покласти всіх французьких спортсменів на час проведення олімпіади в депозитну банківську комірку?
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Франции должно быть стыдно за наглый плагиат. Суркисы первыми придумали не ехать в Мариуполь "без гарантий безопасности".
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Замість того щоб згуртуватись разом з усім світом проти навіжених ізгоїв з КНДР і показати, що їх ніхто не боїться, французи боягузливо ховають голову в пісок.
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Ого как, Париж со своей историей террактов может оказаться вообще закрытым городом для посещения.... если промониторить историю то ЮК просто ангелы....
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Цензор.НЕТНовостиСпортФранция может отказаться от участия в Олимпиаде-2018 в Южной Корее из-за угроз безопасности
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