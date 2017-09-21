 Франция может отказаться от участия в Олимпиаде-2018 в Южной Корее из-за угроз безопасности

Об этом сообщила министр спорта Франции Лора Флессель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если там будет еще хуже, и если мы не будем уверены в безопасности наших спортсменов, то вся сборная останется дома. Мы не хотим подвергать команду опасности. Сейчас мы постоянно находимся на связи с министерством иностранных дел. Продолжаем наблюдать за ситуацией и анализировать", - цитирует Флессель France Presse.
Опасения французов связанные с активным развитием ядерной программы Северной Кореи. В последнее время Пхеньян активизировался в ядерных испытаниях, что вызвало обеспокоенность со стороны мирового сообщества.
Столица зимней Олимпиады-2018 Пхенчхан находится всего в 80 километрах от укрепленной границы с Северной Кореей.
Ранее президент МОК Томас Бах пояснил позицию организации по недавней эскалации напряженности на Корейском полуострове. "Нет даже намека на то, что существует угроза безопасности Олимпиады в контексте напряженности между Северной Кореей и некоторыми другими странами. Не приходится сомневаться в проведении Олимпийских игр. У нас нет плана "Б", - заявил Бах.
Напомним, зимняя Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
316 13
Из-за отсутствия интереса коммерческих телеканалов транслировать Олимпиаду-2018 будет НОТУ(27)
Еще 12 антидопинговых агентств призвали МОК отстранить Россию от Олимпиады-2018(26)
Антидопинговые организации 17 стран призвали МОК отстранить Россию от Олимпиады-2018(46)
UA:ПЕРШИЙ может не показать трансляции Олимпиады-2018 в Корее и Олимпиады-2020 в Японии из-за недофинансирования(80)
Франция могла нанести серию сухопутных ударов(0)
Украинские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по биологии(5)
Украинских спортсменов торжественно провели на Дефлимпиаду-2017. ФОТОрепортаж(7)
Ответить
А Франция чет малохольной стала. В Олимпиаде-1936 в сердце нацистской Германии участвовали и ничего.
Ответить
Ответить
После ПМВ еще 20 лет не прошло. Германия тогда даже не переставала быть вселенским злом. Так же, как и Россия теперь.
Ответить
Почему-то Алексей Толстой это знал еще в 1927-м году. Не иначе ему голоса потусторонние это нашептали.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Что сделать должна?
Мамой поклясться что порося с севера не стрельнет?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить