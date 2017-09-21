 Запад провоцирует нестабильность на постсоветском пространстве, поощряя антироссийские настроения, - Лавров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Суверенитет, отказ от вмешательства во внутренние дела, равенство народов, взаимоуважение, в международных делах Россия всегда придерживалась этих принципов и продолжит их отстаивать. За последнюю четверть века наша страна, несмотря на испытания, честно прошла свою часть пути по ликвидации наследия холодной войны, много делала для упрочения доверия и взаимопонимания в Евроатлантике, в мире в целом. Это, однако, не встретило взаимности со стороны наших западных партнеров, опьяненных иллюзией наступления конца истории и до сих пор пытающихся приспособить к сегодняшним реалиям рудиментарные институты эпохи блокового противостояния", - сказал Лавров, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН.
По его словам, "НАТО стремится воссоздать климат холодной войны и отказывается претворять в жизнь торжественно провозглашенный в 90-е годы прошлого века принцип равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ".
"Запад выстраивал свою политику по принципу "кто не с нами, тот против нас", встав на путь безоглядного расширения НАТО на восток, провоцируя нестабильность на постсоветском пространстве и поощряя антироссийские настроения", - пожаловался Лавров.
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суки они точно живут в параллельном мире
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А если вернуться к классификации с кошкой - налицо неврастения с острым психозом: Вы жалуетесь кошке, кошка молчит, Вас игнорирует, и Вам это кажется совершенно непереносимым
Палата № 6?
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"... В этот час я считаю своим долгом, направить еще одно обращение Англии. Я верю, что могу сделать это, потому как я не прошу что-либо как побежденный, а как победитель, выступая от имени разума. Я не вижу веских причин для продолжения этой войны.".
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никто больше для этого не сделал во всём мире . . .
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Все знают, что СССР бомбит Хельсинки. Пофиг - "Мы сбрасываем продовольствие".
Хлебная корзина Молотова.
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из конюшнииз МИДа неофашистского рейха.
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мерин-дурды...
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«За сутки ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение 187 объектам, уничтожено около 850 террористов, 11 танков, 4 БМП, 46 пикапов, 5 минометов, 20 грузовых автомобилей 38 складов вооружения», - рапортовал Рудской.
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русофобия также естественна, как борьба с паразитами и стремление к чистоплотности...
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Дядя помолчи за умного сойдешь
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при добавлении прилагательного "русский", многие понятия превращаются в свою противоположность: русский мир, русская весна, русская история, русские люди.
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Правильно оно сказало, на все 100%. Это пиндосы виноваты. Вот если посмотреть на ратифицированный и действующие (!) Договор от дружбе между Россией и Украиной, найдите хоть одно положение, которое Россия нарушила:
Стаття 1
Високі Договірні Сторони як дружні, рівноправні і суверенні держави засновують свої відносини на взаємній повазі та довірі ...
Стаття 2
... поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів.
Стаття 3
... будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою,включаючи економічні та інші способи тиску, права народів вільно розпоряджатися своєю долею, невтручання у внутрішні справи,... сумлінного виконання взятих міжнародних зобов'язань, а також інших загальновизнаних норм міжнародного права.
Стаття 4
... Сторони докладають зусиль до того, щоб врегулювання всіх спірних проблем здійснювалося виключно мирними засобами, і співробітничають у відверненні та врегулюванні конфліктів і ситуацій, які зачіпають їхні інтереси.
Россия четко все это выполняет, ну прямо буква в букву, разве не так? Читаешь - и слезы на глазах от умиления.
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да-да, жалуйся ишак армянский. Запад для той "нестабильности" и безоглядного расширения НАТО спецом Крым на паРашу повесил, референдумил, орал "путенвведи" и "крымнаш", мальчиков в трусиках подсовывал, снегирей геноцыдил, козломордых ихтамнетов подбрасывает, танки по шахтам дамбаса ныкает и многое другое тока ради желанных антирасеянских настроений. Вотжеш подлый запад! Одних озабоченностей и взволнованностей ему недостатошно.
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На основании памятника М.Калашникову поместили взрыв-схему Штурмгевера
О-х-у-е-н-н-о
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