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Все про:война (3291) Лавров (1499) НАТО (5753)

 Запад провоцирует нестабильность на постсоветском пространстве, поощряя антироссийские настроения, - Лавров

лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров уверяет, что Россия за прошедшие годы якобы честно прошла путь избавления от наследия холодной войны, но не встретила поддержки западных партнеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

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"Суверенитет, отказ от вмешательства во внутренние дела, равенство народов, взаимоуважение, в международных делах Россия всегда придерживалась этих принципов и продолжит их отстаивать. За последнюю четверть века наша страна, несмотря на испытания, честно прошла свою часть пути по ликвидации наследия холодной войны, много делала для упрочения доверия и взаимопонимания в Евроатлантике, в мире в целом. Это, однако, не встретило взаимности со стороны наших западных партнеров, опьяненных иллюзией наступления конца истории и до сих пор пытающихся приспособить к сегодняшним реалиям рудиментарные институты эпохи блокового противостояния", - сказал Лавров, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия нелегальной аннексией Крыма и агрессией на Востоке Украины полностью разрушила послевоенную мировую безопасность, - Порошенко

По его словам, "НАТО стремится воссоздать климат холодной войны и отказывается претворять в жизнь торжественно провозглашенный в 90-е годы прошлого века принцип равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ".

"Запад выстраивал свою политику по принципу "кто не с нами, тот против нас", встав на путь безоглядного расширения НАТО на восток, провоцируя нестабильность на постсоветском пространстве и поощряя антироссийские настроения", - пожаловался Лавров.
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от же дебил лошадиный....
суки они точно живут в параллельном мире
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Ошибка так воспринимать их слова. Они просто всегда говорят на черное белое, это их стратегия со времен совка. Более того сейчас свое целенаправленное вранье они подкрепляют пропагандистскими СМИ как в рашке, так и на Западе
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Цей "невмирущий" лавр тільки те і робить, що свої непережовані КИЗЯКИ розкидає.
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Просто разговаривают сами с собой.
А если вернуться к классификации с кошкой - налицо неврастения с острым психозом: Вы жалуетесь кошке, кошка молчит, Вас игнорирует, и Вам это кажется совершенно непереносимым
Палата № 6?
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Кошка может молчать, но вот кот мне отвечает, встречает и провожает. Ну а Лаврову до кота далеко, он глубоко психически больная кляча.
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Ну дайте йому вже хтось славнозвісну краплю никотину! Що ж воно так мучиться.
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да,но сильно культурно про них - там звиздешб и пи-дешь
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мерин гонит, думает,что кто, кто то, покусится, сзади, на его престарелый круп. Или это все его мечты, мечты..?
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они бредят "империей"..говорила же Ванга о третьем Риме...вот они и уверовали...идиоты...
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Никто больше чем сама раисся не поощряет антрироссийские настроения.
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а россия мля-сеет всё доброе,милое,вечное...стабилизаторы, блин...)
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Нет никакого постсоветского пространства. Прикумарил уже.
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Я только что офигел = мураев сказал что джавелины не пробивают лобовую броню танка . поэтому их не нужно брать .Хотя уже дети знают что джавелины бьют сверху танка . в самое слабое место . просто капец
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Мураев-ещё тот "специалист"...на Донбасс бы его-на "передок",вот там бы поумничал...
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быть курочке из говна на додачу к говняному петуху - композиция...
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Вот точно так же упорото вели себя нацисты, когда захватывали территории и утверждали, что это Англия в Европе бедлам творит.
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Лавров отказался от поездки в Киев на заседание министров иностранных дел ОЧЭС, поскольку опасается ареста. АFT
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шо там, грустный конь, Вейшнория таки напала на вас?
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А. Гитлер 1940 год: "... Из Лондона я сейчас слышу крик - это крик не народных масс, а, скорее, политиков - что война должна быть продолжена ... поверьте, я чувствую внутреннее отвращение к подобного рода бессовестным парламентариям, разрушителям народов и стран ...У меня никогда не было намерений воевать , скорее, я стремился построить новое государство самого высокого уровня. Каждый год этой войны отвлекает меня от этой работы ... г-н Черчилль вновь заявил, что он хочет войны ...
"... В этот час я считаю своим долгом, направить еще одно обращение Англии. Я верю, что могу сделать это, потому как я не прошу что-либо как побежденный, а как победитель, выступая от имени разума. Я не вижу веских причин для продолжения этой войны.".
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Более всего поощряет антироссийские настроения сама россия . . .
никто больше для этого не сделал во всём мире . . .
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У Лаврова советская школа лжи, отступлений нет. Главное уверовать в свою ложь.
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Даже веровать не обязательно. Главное упорото следовать одной линии.
Все знают, что СССР бомбит Хельсинки. Пофиг - "Мы сбрасываем продовольствие".
Запад провоцирует нестабильность на постсоветском пространстве, поощряя антироссийские настроения, - Лавров - Цензор.НЕТ 1543

Хлебная корзина Молотова.
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наша страна, несмотря на испытания, честно прошла свою часть пути по ликвидации наследия холодной войны, ПОКА НЕ ПРИШЕЛ ХУЙЛОИсточник: https://censor.net.ua/n456342
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Что-то давненько не было некрологов из конюшни из МИДа неофашистского рейха.
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Якеж цінічне падло кацап в цілом і цей лаврік особисто!!! кацапи які проводять антіУкраїнську пропоганду на державному рівні хрюкають про стабільність!!!
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Та наши тоже хрюкают про стабильность. И про рост ввп аж на целых 2% Може кацапы то вони и э?
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Україна особисто сумній конячці лавруші потрібна лише тому, що він підсів на печиво "Вівсяне" виробництва "Рошену". У кацапстані його не тільки не виготовляють, але й не продають через пуцинські антисанкції. Тому лавруша зі шкури лізе, аби змінити київський режим на лояльний для кацапів.
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иго-го, и-го-го, го-го - так должна звучать новость
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у тебя скучное лицо, куйлов, тебе уже никто не верит...
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))) Си-рі-я бАліт в мАєй душе. Кацапи усЄх пабяділі.
«За сутки ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение 187 объектам, уничтожено около 850 террористов, 11 танков, 4 БМП, 46 пикапов, 5 минометов, 20 грузовых автомобилей 38 складов вооружения», - рапортовал Рудской.
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ничего себе...а сирийский, лыжный спецназ, они еще там не уничтожили, при попытке, с трамплина, захватить кацокосмонавтов на орбите?
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Поощряя настроения хордовых на бывшей Пангеи, вы мешаете развитию беспозвоночных
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если после 30лет человек не стал русофобом, значит это глубоко больной человек...
русофобия также естественна, как борьба с паразитами и стремление к чистоплотности...
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Вы страдаете русофобией! Мы ней наслаждаемся.
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Шнур: " А ми ху#рім толька свєтам із любві і даброти, а тє кто нє увєрєн в єтом пусть закроют своі рти"!!!.... "кто тут су#ка бл#дь агрєссор!!! Чо бл# дє б#я дакажі"....
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Дядя-лошадь и Машка-трипер,-сладкая парочка Минтеррора смехдержавы...
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И шо дальше? Вот так, да? Втупую... Если бы я нарисовал векторы, куда эта срань своё жало сунула, в эти годы, то СССР бы выглядел самой миролюбивой страной в Мире. Третья Мировая вот она- а это чудо вещает о "реалиям рудиментарные институты эпохи блокового противостояния"(с)... Чи попробовать в Гану эмигрировать? Чисто для Книги Рекордов Гиннеса. Бо те- стремятся в нашу сторону свалить.
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Дядя хватит жрать боярышник Какое постсоветское пространство. Уже выросло новое поколение в независимых государствах Акстись придурок Что то не наблюдал сильного желания у запада что то дестабилизировать А вот рашистские войска почти везде Крым, Донбасс, Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия, Белорусь,Таджикистан, Сирия и т.д. и.п.
Дядя помолчи за умного сойдешь
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кінь правий: Британія напала на Грузію, Німеччина на Молдавію, а США віджали Крим і ведуть війну на Донбасі. а рассіюшка мирна духовна страна
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На данный момент Вейшнория явно побеждает Россию. Я бы даже сказал, вооруженные силы Вейшнории громят вооруженные силы России. Походу дело идет к полной и безоговорочной капитуляции и флагу Вейшнории над Кремлем:

Запад провоцирует нестабильность на постсоветском пространстве, поощряя антироссийские настроения, - Лавров - Цензор.НЕТ 8669
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мразина лошадиная давно уже нету 'постсаветского' пространства!
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К сожалению есть. Это то пространство, на котором мы вместо того, чтобы тратить деньги на общечеловеческие дела, тратим громадные деньги на то, чтобы наше пространство никогда больше не стало бы советским пространством
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Чего так все возбудились из-за очередного перла Лаврова? Давно должны были привыкнуть, что по их мнению называть черное белым, а белое черным - самая лучшая, тонкая и искусная дипломатия.
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Я очень редко читаю, до чего там доржалась лошадь. Разве что цитаты попадают в отдел юмора. Но одной вещи я не могу понять: какой масти эта лошадь. Если сама верит в то, что несёт - дебильная масть. Если не верит, но несёт - сволочная масть.
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Эту заяву он делал для своего аленьего стада, там же по телеку надо что с ООН показать, они же Далю не покажут или нашего Петю, вот он и вщал исключительно для внутрерасейского потребления!
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Очень верно подметил один очень не глупый человек:
при добавлении прилагательного "русский", многие понятия превращаются в свою противоположность: русский мир, русская весна, русская история, русские люди.
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Повторю еще раз, поскольку актуально.
Правильно оно сказало, на все 100%. Это пиндосы виноваты. Вот если посмотреть на ратифицированный и действующие (!) Договор от дружбе между Россией и Украиной, найдите хоть одно положение, которое Россия нарушила:
Стаття 1
Високі Договірні Сторони як дружні, рівноправні і суверенні держави засновують свої відносини на взаємній повазі та довірі ...
Стаття 2
... поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів.
Стаття 3
... будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою,включаючи економічні та інші способи тиску, права народів вільно розпоряджатися своєю долею, невтручання у внутрішні справи,... сумлінного виконання взятих міжнародних зобов'язань, а також інших загальновизнаних норм міжнародного права.
Стаття 4
... Сторони докладають зусиль до того, щоб врегулювання всіх спірних проблем здійснювалося виключно мирними засобами, і співробітничають у відверненні та врегулюванні конфліктів і ситуацій, які зачіпають їхні інтереси.
Россия четко все это выполняет, ну прямо буква в букву, разве не так? Читаешь - и слезы на глазах от умиления.

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"Запад выстраивал свою политику по принципу "кто не с нами, тот против нас", встав на путь безоглядного расширения НАТО на восток, провоцируя нестабильность на постсоветском пространстве и поощряя антироссийские настроения", - пожаловался Лавров. Источник: https://censor.net.ua/n456342

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да-да, жалуйся ишак армянский. Запад для той "нестабильности" и безоглядного расширения НАТО спецом Крым на паРашу повесил, референдумил, орал "путенвведи" и "крымнаш", мальчиков в трусиках подсовывал, снегирей геноцыдил, козломордых ихтамнетов подбрасывает, танки по шахтам дамбаса ныкает и многое другое тока ради желанных антирасеянских настроений. Вотжеш подлый запад! Одних озабоченностей и взволнованностей ему недостатошно.
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На..уй это ДЕБИЛБЛЯ вообще поехало на генасамлею? Сиделобы на параше с ху..лом и рассказывало свои байки хуйлонятам.
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Wasted Youth's Notes‏ @proebal_junost

На основании памятника М.Калашникову поместили взрыв-схему Штурмгевера
О-х-у-е-н-н-о

Запад провоцирует нестабильность на постсоветском пространстве, поощряя антироссийские настроения, - Лавров - Цензор.НЕТ 8521
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗапад провоцирует нестабильность на постсоветском пространстве, поощряя антироссийские настроения, - Лавров
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