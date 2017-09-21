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 Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 71 взрыв

наблюдатель обсе ротация донбасс

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе более 70 взрывов.

Об этом говорится в отчете миссии, который охватывает период с 19.30 19 сентября до 19.30 21 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала большее количество нарушений режима прекращения огня, включая 70 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 60 взрывов)", - говорится в отчете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения. Враг 19 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньшее количество нарушений режима прекращения огня, включая один взрыв в районе разведения сил и средств у Золотого по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 20 взрывов)", - говорится в отчете.

Читайте: ОБСЕ зафиксировала отсутствие 25 танков и 11 РСЗО "Град" в постоянных местах хранения вооружения террористов
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Готовятся правильно обстреливать миротворцев ООН?
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не уверен, но вроде как суточные наблюдателей обсе составляют порядка US$ 200-250
кроме зарплаты.
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Бляди, засуньте свои импотентные наблюдения себе поглубже, статисты херовы!!! Сколько жизней Украинцев вы спасли своими наблюдениями и отчетами???
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Если я начну перечислять фамилии этих "Украинцев", спасенных, то Земля Украинская- содрогнется. Бо перевернутся в гробах Все Сыны Её, которые Украинцы.
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Я, лично- зафиксировал пять. И две скорых. Блин, надо завязывать... бо точно шпионом объявят... Тока, в отличие от Штепы- мне электронный браслет не светит.
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ТАКЖЕ НА ДАМБАСЕ ЗАФИКСИРОВАНО РЕЗКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ИНДИВИДОВ ПРАКТИКУЮЩИХ ПАССИВНЫЙ ГОМОСЕКСУАЛИЗМ С УКЛОНОМ В РАКОПРЕКЛОНЕНИЕ ПРЕД СОВКОВЫМИ ЖЫДО-ВОЖАКАМИ.
НАУЧНЫЙ МОНИТОРИНГ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ "ОРДЛО-ХУЙЛО" ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
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Брешуть сцикуни.Вибух був один.А інші сімдесят - то у "спостерігачів" з переляку "вибухнуло".
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записывающие устройства с хорошим микрофоном намного точнее бы справились бы с подсчетом.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 71 взрыв
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