 Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 71 взрыв

Об этом говорится в отчете миссии, который охватывает период с 19.30 19 сентября до 19.30 21 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала большее количество нарушений режима прекращения огня, включая 70 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 60 взрывов)", - говорится в отчете.
"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньшее количество нарушений режима прекращения огня, включая один взрыв в районе разведения сил и средств у Золотого по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 20 взрывов)", - говорится в отчете.
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кроме зарплаты.
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НАУЧНЫЙ МОНИТОРИНГ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ "ОРДЛО-ХУЙЛО" ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
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