 В законе о реинтеграции Донбасса миротворцы ООН упоминаться не будут, - Ирина Геращенко

Об этом в комментарии "112 Украина" заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Это вопрос, который решает мандат миротворцев, где есть ООН, Совет безопасности ООН. Поэтому в законопроекте будут идти позиции, как реинтегрировать эти территории и как демилитаризовать их", - заявила Геращенко.
Она добавила, что Украина будет добиваться поддержки ООН своей инициативы по миротворцам, однако подавать свой проект резолюции пока не будет, поскольку Россия наложит на него вето.
"У Украины есть план и хочу сказать, что мы будем действовать так, чтобы этот план реализовать. Вопрос не просто подать ради подать. В ситуации, когда Россия заблокирует любую украинскую резолюцию, мы должны подготовить фундамент так, чтобы мы приблизили позиции к принятию именно украинской инициативы", - подчеркнула она.
Напомним, 20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческие плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.
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За последние трое суток Петро Порошенко провел рабочие встречи с (в хронологическом порядке):
- президентом Финляндии
- президентом Польши
- президентом Австрии
- Верховным представителем ЕС
- президентом Словакии
- президентом Евросовета
- президентом Болгарии
- президентом Франции
- президентом Турции
- президентом, вице-президентом, госсекретарем США
Впереди встреча с:
- Генеральным секретарем ООН
- премьер-министром Канады
- министром иностранных дел Канады
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Дональд Дж. Трамп@ realDonaldTrump
Было замечательно, что сегодня у нас в Нью-Йорке есть президент Петр Порошенко из Украины.
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прекратить болтовню о каких-то "особых статусах" любой территории
Украины, об "особых выборах" под грохот выстрелов и тому подобной
ерунде. Ситуацию следует воспринимать так, как она есть, а именно, страна
Украина подверглась нападению соседней ядерной державы. Руководство Украины и
"великие" державы не называют вещи своими именами, а наивно и
небескорыстно надеются "уговорить" агрессора вести себя по
приличнее.
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это весьма хитрый и гнусный порохобот
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а своей, трехцветной тряпки и дохлой курицы, шо стесняемся?=))
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НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборнтам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов, ради погибших, их родных отцов, матерей, и ради живых. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ВОЙНАМ УКРАИНЫ
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какие им нахер статусы,зачем они нам вообще нужны ???
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