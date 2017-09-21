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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1002) миротворцы (469) Донбасс (16149) деоккупация (166)

 В законе о реинтеграции Донбасса миротворцы ООН упоминаться не будут, - Ирина Геращенко

геращенко

Позиция Украины по миротворческой миссии ООН на Донбассе не будет отражена в законе о реинтеграции Донбасса.

Об этом в комментарии "112 Украина" заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Это вопрос, который решает мандат миротворцев, где есть ООН, Совет безопасности ООН. Поэтому в законопроекте будут идти позиции, как реинтегрировать эти территории и как демилитаризовать их", - заявила Геращенко.

Она добавила, что Украина будет добиваться поддержки ООН своей инициативы по миротворцам, однако подавать свой проект резолюции пока не будет, поскольку Россия наложит на него вето.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США поддержали мои предложения о введении миротворцев на Донбасс, - Порошенко

"У Украины есть план и хочу сказать, что мы будем действовать так, чтобы этот план реализовать. Вопрос не просто подать ради подать. В ситуации, когда Россия заблокирует любую украинскую резолюцию, мы должны подготовить фундамент так, чтобы мы приблизили позиции к принятию именно украинской инициативы", - подчеркнула она.

Напомним, 20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческие плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.

Также читайте: Россия предлагает учредить миссию ООН для охраны ОБСЕ на Донбассе, - Лавров



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Да нифига у них нет, кроме бла бла бла на эту тему. Увы.
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о да.. Они выкурили уже два мешка отборного плана,сэр)))
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ну а шо?? зрада же=))
За последние трое суток Петро Порошенко провел рабочие встречи с (в хронологическом порядке):
- президентом Финляндии
- президентом Польши
- президентом Австрии
- Верховным представителем ЕС
- президентом Словакии
- президентом Евросовета
- президентом Болгарии
- президентом Франции
- президентом Турции
- президентом, вице-президентом, госсекретарем США
Впереди встреча с:
- Генеральным секретарем ООН
- премьер-министром Канады
- министром иностранных дел Канады
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В законе о реинтеграции Донбасса миротворцы ООН упоминаться не будут, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3059

Дональд Дж. Трамп@ realDonaldTrump

Было замечательно, что сегодня у нас в Нью-Йорке есть президент Петр Порошенко из Украины.
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реинтеграция , универсалы , верификация - во народу лапшу вешают .А где деньги ?
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Хранятся в надежном слепом трасте. Стыдно не знать！
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Следует
прекратить болтовню о каких-то "особых статусах" любой территории
Украины, об "особых выборах" под грохот выстрелов и тому подобной
ерунде. Ситуацию следует воспринимать так, как она есть, а именно, страна
Украина подверглась нападению соседней ядерной державы. Руководство Украины и
"великие" державы не называют вещи своими именами, а наивно и
небескорыстно надеются "уговорить" агрессора вести себя по
приличнее.
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То есть ни о каких миротворцах ООН речь сейчас не идет.
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Слышал. Это похоже на информационную войну. Никакие миротворцы там ничего не решат. Я бы в ООН угрожал вернуть украинский контингент ООН в Украину.
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Ну, да. Всё как обычно, в последние 26 лет. Мы все о чем-то говорим. Тока мы с вами- просто говорим. А вот те... Ладно. А то заБАНят.
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вы напрасно с этим ... общаетесь.
это весьма хитрый и гнусный порохобот
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Не знаю- какой смайлик поместить. Попробую вот этот:...Виноват. Не подошел. Нет такого смайлика. Тогда так: нас, всех, десятки миллионов- просто разводят. И фсё.
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Я це зрозумів давно. Якщо сторони не хочуть миритись то миротворці не допоможуть.
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ипать кацапни понабежало=))
а своей, трехцветной тряпки и дохлой курицы, шо стесняемся?=))
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приход считает себя архиумным и трясет причандалами на ветке с обсуждение отставки гроси.
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Какая разница наложит рашка вето на нашу резолюцию или нет. Важно на любой площадке демонстрировать свою позицию и отстаивать свои национальные интересы. Слабых не уважают никто и нигде.
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Да пох. что вы там будете указывать! Главное- войной не называйте, рашистских выпердышей- террористами, и ху..ловскую парашу- оккупантом! Ато "торговый партнер" путин- ху..ло обидится и у парашена Липецкую фабрику заберет, и завод в Севастополе! И еще нападет!!!
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Про миротворцев вы будете слушать до следующего в адин тур,АТО за години уже не проканает,а вот эта тема для лохов подойдет
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Цей Закон повинно було прийняти ще "вчора". Реально забігали перед депутатськими канікулами в червні. Після знову затишшя. Але вже ось жовтень скоро! А про Закон тільки розмовлять, до діла зуськи! Ви його взагалі коли-небудь збираєтесь приймати, Геращенко?! Вже навіть Кучма попередив вас, що таки ви дограєтесь, - що залишиться утримання фактично окупованої території та сепарів на Україні, а не на агресорі!
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Сказала бы прямо: "закон об особом статусе лугандона" согласно минским договорнякам, какая реинтеграция Донбасса? Славянск, Мариуполь, Краматорск тоже Донбасс куда их Геращенко будет реинтегрировать. Ордло, лугандон надо называть своими именами.
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реенху*ция а не реентеградия...хай сидят суки в своём териконовом терариуме...маугли антрацитовые.
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этот коммент можно смело внести в проект этого "закона" в качестве основы..

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Убитые на войне, замученные в плену УКРАИНСКИЕ СОЛДАТЫ, смотрят на нас всех живущих.
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборнтам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов, ради погибших, их родных отцов, матерей, и ради живых. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ВОЙНАМ УКРАИНЫ
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они или не понимают,или делают вид,что не понимают того,что Украина сегодня существует лишь потому,что три года назад удалось остановить этих тварей,запереть их в пределах гетто ОТСОСа...
какие им нахер статусы,зачем они нам вообще нужны ???
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ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО УПОМЯНУТЬСЯ ВО ВСЕХ ЗАКОНАХ, ЧТО ПОЗОРНО-СОВКОВАЯ МАСКАЛОТА И ДАМБАСКАЯ КАЗЛОТА ПАССИВНЫЕ ПИДЕРАСТЫ И НЕ В СОСТОЯНИИ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ОБЩИЕ ПРАВА РАЗУМНЫХ СУЩЕСТВ.
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Значит, миротворцы будут нелегитимными, как и ВСУ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ законе о реинтеграции Донбасса миротворцы ООН упоминаться не будут, - Ирина Геращенко
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