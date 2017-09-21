 ЮНЕСКО готовит механизм для старта прямого мониторинга в оккупированном Крыму

Об этом заместитель генерального директора ЮНЕСКО Эрик Фальт сообщил во время встречи в штаб-квартире организации 20 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
"Представитель Офиса Верховного Комиссара ООН по правам человека Марк Боянич и заместитель руководителя французского офиса "Amnesty International" Анн Кастаньос-Сен привели конкретные факты нарушений прав человека и притеснений национальных меньшинств, свободы вероисповедания, свободы прессы и выражения взглядов, безопасности журналистов, доступа к образованию на родном языке в Крыму", - говорится в сообщении.
Как проинформировали в МИД, постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО Олег Шамшур привлек внимание к усилению тенденции к подавлению российской оккупационной властью в АРК и г. Севастополе демократии, а также нарушению прав украинцев и крымских татар в сферах образования, культуры, свободы высказывания.
Фальт подтвердил неизменную поддержку ЮНЕСКО суверенитета и территориальной целостности Украины. Он сообщил, что Секретариат Организации во взаимодействии с Украиной вышел на завершающий этап консультаций по выработке параметров механизма прямого мониторинга ситуации в Крыму в сферах компетенции ЮНЕСКО.
Во встрече приняли участие 120 аккредитованных при ЮНЕСКО представителей постоянных миссий стран-членов и институционных партнеров Организации.
Встреча состоялась во исполнение решений 194-201-й сессий Исполнительного совета ЮНЕСКО "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)". Доклад Генерального директора ЮНЕСКО по этому вопросу будет рассматриваться во время 202-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО (4-18 октября 2017 года, г. Париж).
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