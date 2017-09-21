 Экспертиза идентифицировала тела троих девочек, погибших в результате пожара в детском лагере "Виктория", - Нацполиция

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Одесской области Сергей Шайхет, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня полиция получила заключения судебно-медицинских молекулярно-генетических экспертиз, и у меня очень плохие новости. К нашему глубочайшему сожалению, худшие предположения следствия подтвердились... Идентифицированы останки всех троих девочек… Они погибли", - написал Шайхет.
16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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"...худшие предположения следствия подтвердились... Они погибли."
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комент гавнюка в стиле совка
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Господи прими души не винных девочек...
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