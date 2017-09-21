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 Экспертиза идентифицировала тела троих девочек, погибших в результате пожара в детском лагере "Виктория", - Нацполиция

пожар детский виктория лагерь

Судебно-медицинская экспертиза идентифицировала тела троих девочек, погибших в результате пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Одесской области Сергей Шайхет, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня полиция получила заключения судебно-медицинских молекулярно-генетических экспертиз, и у меня очень плохие новости. К нашему глубочайшему сожалению, худшие предположения следствия подтвердились... Идентифицированы останки всех троих девочек… Они погибли", - написал Шайхет.

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Экспертиза идентифицировала тела троих девочек, погибших в результате пожара в детском лагере Виктория, - Нацполиция 01

Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.

Смотрите: "Недопустимые строительные материалы и отсутствие системы активного пожаротушения": одесситы провели общественное инспектирование лагеря "Виктория". ФОТОрепортаж
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Співчуваю батькам і рідним.......... слова зайві....
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Мда... по городу объявления о пропавшей девочке висели, даже появлялись сведения о том, что ее заметили на одной из улиц, и таки погибла...
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"...худшие предположения следствия подтвердились... Они погибли."
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...она утонула...
комент гавнюка в стиле совка
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Я тоже в шоке от этой фразы.... Он - дегенерат!
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Вічная пам'ять невинно загубленим душам дітей. Вони ще й не жили... Немає на світі такоі кари, щоб повернути іх до життя. Але, карати потрібно, суворо і поазово. Тільки, чи ж дадуть це зробити.
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В начале пути ушли детей...
Господи прими души не винных девочек...

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Наверное даже в раше от деревянных бараков отказались в детских лагерях. Какой дебил додумался такое стоить? Давно есть технологии каркасного строительства из негорючих материалов. Это диверсия.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкспертиза идентифицировала тела троих девочек, погибших в результате пожара в детском лагере "Виктория", - Нацполиция
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