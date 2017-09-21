 Прокурор по делу Януковича Кравченко пошел на повышение

Об этом сам Кравченко сказал во время суда, сообщает журналист Цензор.НЕТ.
После на уточняющий вопрос "Цензор.НЕТ" Кравченко сообщил, что теперь занимает должность заместителя начальника отдела, в котором раньше был просто прокурором.
Напомним, 23 июля Басманный райсуд Москвы заочно арестовал украинских прокурора Руслана Кравченко и следователя Вадима Приймачка в связи с уголовным преследованием гражданина РФ - командующего Черноморским флотом РФ, адмирала Александра Витко.
Согласно данным Следкома РФ, в 2014 году бывший исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Олег Махницкий, его первый заместитель Николай Голомша, следователь Главной военной прокуратуры Вадим Приймачок, прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко и другие сотрудники прокуратуры "организовали заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности гражданина РФ адмирала Александра Витко по политическим мотивам".
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