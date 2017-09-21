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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8916) прокурор (989) повышение (99) Кравченко Руслан (12)

 Прокурор по делу Януковича Кравченко пошел на повышение

кравченко прокурор

Прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко, который в суде о госизмене бывшего президента Януковича представляет сторону обвинения, назначен на новую должность

Об этом сам Кравченко сказал во время суда, сообщает журналист Цензор.НЕТ.

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После на уточняющий вопрос "Цензор.НЕТ" Кравченко сообщил, что теперь занимает должность заместителя начальника отдела, в котором раньше был просто прокурором.

Напомним, 23 июля Басманный райсуд Москвы заочно арестовал украинских прокурора Руслана Кравченко и следователя Вадима Приймачка в связи с уголовным преследованием гражданина РФ - командующего Черноморским флотом РФ, адмирала Александра Витко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: ГПУ будет просить суд приговорить Януковича к пожизненному лишению свободы, - Кравченко. ВИДЕО

Согласно данным Следкома РФ, в 2014 году бывший исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Олег Махницкий, его первый заместитель Николай Голомша, следователь Главной военной прокуратуры Вадим Приймачок, прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко и другие сотрудники прокуратуры "организовали заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности гражданина РФ адмирала Александра Витко по политическим мотивам".


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процесс закончен? суд вынес приговор? с каких херов он на повышение пошёл? да что ж это за страна такая?
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Ну освободилась должность, чего ее не занять?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокурор по делу Януковича Кравченко пошел на повышение
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