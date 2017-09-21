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Все про:импичмент (308) Молдова (883) Додон (81)

 Молдавские депутаты начали сбор подписей за отставку Додона

додон

Депутаты парламента Молдовы от Либеральной партии начали сбор подписей под законопроектом о начале процедуры отстранения от должности президента Игоря Додона.

Согласно парламентскому регламенту, для регистрации законопроекта с последующим его рассмотрением на заседании парламента необходимые подписи 34 депутатов из 101-го, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил лидер Либеральной партии Михай Гимпу, законопроект направлен всем парламентским фракциям, за исключением фракции Партии социалистов.

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Мотивом для объявления президенту импичмента стал, по словам Гимпу, прежде всего отказ главы государства отправлять молдавских военных на международные военные учения. Лидер либералов подчеркнул также, что "президент Игорь Додон продолжает продвигать в Молдове интересы России".

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил в связи с этим, что объявление импичмента президенту - процедура весьма сложная, и она не ограничивается лишь регистрацией законопроекта в парламенте. Согласно процедуре необходимо создать комиссию, которая изучит, нарушил ли президент Конституцию и в чем заключаются эти нарушения, после чего выводы комиссии будут представлены Конституционному суду для принятия соответствующего решения", - отметил спикер.
Вместе с тем глава молдавского парламента подчеркнул, что правящая коалиция внимательно следит за деятельностью президента, и в случае наличия оснований для отстранения президента от должности будут инициированы соответствующие процедуры.

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С ТАКОЙ ФАМИЛИЕЙ мог бы стать лицом латексной фабрики))))ну или не лицом....
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Ну президент ихний молдавский . пускай с ним сами молдаване решают шо делать .
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)))там в Румынии стоит кавалерийский корпус США)))
И если шо....с Дадона наштампуют дадонов....в ассортименте)))
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ага... а потом в спортлото их отправьте, на имя Хуйла... :p
просрали вы свой шанс, просрали...
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тю дурне данило.ми вже 3 роки як звільнили януковича за прогули
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМолдавские депутаты начали сбор подписей за отставку Додона
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