 Это дает результаты, потому что есть присутствие Бога, - Садовый о законопроекте про чтении "Отче наш" в Раде

Такое мнение мэр Львова, лидер партии "Самопоміч" Андрей Садовый выразил в эфире авторской программы главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман "Бацман LIVE", сообщает Цензор.НЕТ.
"У нас последние пять лет каждое пленарное заседание начинается с молитвы, есть капеллан горсовета. На самом деле я думаю, это дает (результаты. - Ред.), потому что есть присутствие Бога. У каждого он свой, если вы почитаете Коран, Тору или Библию, - их тексты схожи на 70%. Нужно просто веровать в Бога, в добро. Каждый верит в то, во что может, потому я вообще хотел бы, чтобы верующих людей было как можно больше", - сказал он.
По словам мэра Львова, нардепам важно и молиться, и работать, и принимать правильные законы.
"Часто, когда эти вещи объединяются, эффект значительно больший", - заявил он.
Садовый отметил, что депутатам, которые являются мусульманами или иудеями, нужно читать "свою молитву".
"Посмотрите, что делается в сегодняшнем мире. Он меняется, все движется быстро. Нам нужно время остановиться, задуматься, чтобы сперва все взвесить, а потом делать. А молитва всегда очень полезна. Я уважаю людей, испытываю уважение к иудеям, мусульманам, христианам, ко всем", - сказал он.
13 июля девять парламентариев подали в Верховную Раду законопроект №6722 о чтении молитвы "Отче наш" перед открытием пленарных заседаний.
Авторами такой инициативы стали депутаты Оксана Билозир, Павел Унгурян, Олег Березюк, Валерий Дубиль, Юрий Мирошниченко, Андрей Шипко, Николай Лаврик, Юрий Соловей и Юрий Павленко.
Архиепископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря отметил, что законопроект невозможно будет реализовать на практике.
В данный момент на сайте Верховной Рады указано, что законопроект находится на рассмотрении профильного комитета.
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Спаси Украину!
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С Богом в душе, люди так воровать не будут...
А чинуши наши, ой-ой-ой как любят воровать...
Идея хорошая, но это нужно делать когда они очистяться - Отче наш читать уже как благодарность Господу...
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Садовый аналог Поклонской!
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такое впечатление, что сейчас про "матильду" повизгивать начнут....
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в Раде Бога нет и в помине. Кинули сегодня 9 млн пенсионеров. Депутаты устали и решили , что им нужно отдохнуть. Поэтому не проголосовали за пенсионную реформу. А то что пенсионерам нечего есть , это , по их мнению , от лукавого. Сытый голодного не разумеет. С..ки лагерные.
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