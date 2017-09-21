EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины
  661  40
Все про:ВР (23035) религия (725) Садовый (321) молитва (98)

 Это дает результаты, потому что есть присутствие Бога, - Садовый о законопроекте про чтении "Отче наш" в Раде

садовый

Чтение "Отче наш" перед пленарными заседаниями Верховной Рады Украины даст результаты.

Такое мнение мэр Львова, лидер партии "Самопоміч" Андрей Садовый выразил в эфире авторской программы главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман "Бацман LIVE", сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: В Конституции четко указано, что мы живем в светском государстве, - Чубаров о законопроекте про чтение молитвы "Отче наш" в Раде

"У нас последние пять лет каждое пленарное заседание начинается с молитвы, есть капеллан горсовета. На самом деле я думаю, это дает (результаты. - Ред.), потому что есть присутствие Бога. У каждого он свой, если вы почитаете Коран, Тору или Библию, - их тексты схожи на 70%. Нужно просто веровать в Бога, в добро. Каждый верит в то, во что может, потому я вообще хотел бы, чтобы верующих людей было как можно больше", - сказал он.

По словам мэра Львова, нардепам важно и молиться, и работать, и принимать правильные законы.

"Часто, когда эти вещи объединяются, эффект значительно больший", - заявил он.

Садовый отметил, что депутатам, которые являются мусульманами или иудеями, нужно читать "свою молитву".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы ожидаем признания автокефалии Украинской Церкви", - Порошенко о Дне Крещения Руси

"Посмотрите, что делается в сегодняшнем мире. Он меняется, все движется быстро. Нам нужно время остановиться, задуматься, чтобы сперва все взвесить, а потом делать. А молитва всегда очень полезна. Я уважаю людей, испытываю уважение к иудеям, мусульманам, христианам, ко всем", - сказал он.

13 июля девять парламентариев подали в Верховную Раду законопроект №6722 о чтении молитвы "Отче наш" перед открытием пленарных заседаний.

Авторами такой инициативы стали депутаты Оксана Билозир, Павел Унгурян, Олег Березюк, Валерий Дубиль, Юрий Мирошниченко, Андрей Шипко, Николай Лаврик, Юрий Соловей и Юрий Павленко.

Архиепископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря отметил, что законопроект невозможно будет реализовать на практике.

В данный момент на сайте Верховной Рады указано, что законопроект находится на рассмотрении профильного комитета.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
садок,ми вже бачили ефект у твоєму Львові.Якщо сміття для тебе бог,то ти хто?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так Сыроид же в секте очередного "аделаджи" - Видроджэння, который с лохов бабло молотит, как в жнива.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
то то я смотрю они какие то все одухотворённо - озабоченые .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Их Сыроед ходит в какую-то церковь -секту
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
они уже встречали пророка сошедшего с поезда
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучше читайте в Раде Уголовный Кодекс - больше пользы будет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
..если б было присутствие в первую же секунду как только внесли бы библию в верховную раду она бы воспламинилась и все депутаты сгорели бы в священном огне, никто б не ушёл от страшного суда на месте
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Садовий свідомо пробує вкинути в суспільство розкол. Може він спочатку запропонує в Раду вибирати тільки християн???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот и еще один дебил засветился. В нашей стране есть хоть один политик, кторый бы прошел медосмотр у психиатра?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что только "Самонеміч" ни делает, лишь бы не работать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
садовой, тебе логичнее "коломойский наш", и пророк его саакашвили
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нужно ещё сочинить текст антикоррупционной молитвы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он при этом будет путинский хер со рта доставать или уже так приспособился?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Им туда надо Киану Ривза пригласить. опыт у него имеется


 показать весь комментарий
Ответить
 
от проблемы так проблемы!!ахахах нужно еще внести законопроект о конфигурации узора на парадной вышванке нардепа ВР и его помошников а там законы о военном положении оккупации страны покурят в сторонке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У власти психопаты. Откровенные, жирные, тупые психи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Розмова з Богом не повинна регламентуватися законами. Садовому нема чим зайнятися? А мусульмани в Раду після того повинні заходити? Він на конфлікти провокує?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конституция Украины,статья 35,часть третья. Или в Украине депутатам знать Конституцию немодно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Результаты будут если вместо болтовни заняться делом. Уповать на "чудо" в 21 веке-это позор.Хватит делать из людей идиотов!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поважаю нашого мера як діяча і просто як людину,но це вже якась ахінея просто
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Навряд ли...
С Богом в душе, люди так воровать не будут...
А чинуши наши, ой-ой-ой как любят воровать...

Идея хорошая, но это нужно делать когда они очистяться - Отче наш читать уже как благодарность Господу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он идиот? Или всех идиотами считает? А ещё о президентстве мечтает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Молитвами в ВР будем вызывать дождь и манну небесную.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В зраде никакая молитва и святая вода не поможет, только коктейль молотова и распятие на кресте!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
какое же оно тупое, этот директор львовской мусорки!.. руцко имперские архетипы продолжают будоражить слабый мозг мусорного хфюрера...
Садовый аналог Поклонской!
 показать весь комментарий
Ответить
 
полудурки.... мамадорогая...(
такое впечатление, что сейчас про "матильду" повизгивать начнут....
 показать весь комментарий
Ответить
 
потому что есть присутствие Бога, - Садовый о законопроекте про чтении "Отче наш" в Раде.....

в Раде Бога нет и в помине. Кинули сегодня 9 млн пенсионеров. Депутаты устали и решили , что им нужно отдохнуть. Поэтому не проголосовали за пенсионную реформу. А то что пенсионерам нечего есть , это , по их мнению , от лукавого. Сытый голодного не разумеет. С..ки лагерные.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто дает результаты, потому что есть присутствие Бога, - Садовый о законопроекте про чтении "Отче наш" в Раде
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти