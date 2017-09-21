 ГПУ вызвала на допрос двух заместителей министра обороны РФ и замкомандующего ВМФ РФ

Соответствующие повестки опубликованы на сайте ГПУ, передает Цензор.НЕТ.
Повестки адресованы заместителям главы Минобороны Дмитрию Булгакову и Николаю Панкову, а также экс-командующему Черноморского флота РФ, а сейчас заместителю главнокомандующего ВМФ РФ Александру Федотенкову.
Чиновников вызвали на допрос 26 сентября, в отношении них открыты уголовные производства по ряду статей, включая ч. 3 ст. 110 УК украины "Посягательство на территориальную целостность Украины", ч. 1 ст. 111 УК "Деяние, умышленно совершенное в ущерб суверенитету Украины", ч. 2 ст. 437 УК "Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны", ч. 2 ст. 28 УК "Совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору", ч. 4-5 ст. 27 УК "Соучастие в преступлении".
генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что по обвинению в военных преступлениях осуждены 28 граждан России. Также он напомнил, что среди подозреваемых - советник президента России Сергей Глазьев, представитель президента РФ в так называемом "Крымском федеральном округе" Олег Белавенцев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, его заместители - Дмитрий Булгаков, Николай Панков, начальник Генерального штаба, первый замминистра обороны Валерий Герасимов, а кроме того, еще 12 офицеров Вооруженных сил России.
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перепили?
грибы?
или тонкий английский юмор?
или все же издеваются над чиновниками рф...
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-Как это ГПУ ничего не делает? - возмущался Луценко. - Например, вчера мои прокуроры почтили память Шеремета, Вороненкова и небесной сотни…
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Вот только зачем афишировать это?
У них это на серьезном уровне, а мы просто ржём с этой инфы
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