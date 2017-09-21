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 Политика Украины
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 ГПУ вызвала на допрос двух заместителей министра обороны РФ и замкомандующего ВМФ РФ

гпу

Чиновники минобороны РФ Николай Панков и Дмитрий Булгаков, а также замкомандующего военно-морским флотом РФ Александр Федотенков должны явиться на допрос 26 сентября на 10.00 в Главную военную прокуратуру Украины.

Соответствующие повестки опубликованы на сайте ГПУ, передает Цензор.НЕТ.

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Повестки адресованы заместителям главы Минобороны Дмитрию Булгакову и Николаю Панкову, а также экс-командующему Черноморского флота РФ, а сейчас заместителю главнокомандующего ВМФ РФ Александру Федотенкову.

Чиновников вызвали на допрос 26 сентября, в отношении них открыты уголовные производства по ряду статей, включая ч. 3 ст. 110 УК украины "Посягательство на территориальную целостность Украины", ч. 1 ст. 111 УК "Деяние, умышленно совершенное в ущерб суверенитету Украины", ч. 2 ст. 437 УК "Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны", ч. 2 ст. 28 УК "Совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору", ч. 4-5 ст. 27 УК "Соучастие в преступлении".

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Напомним, в феврале генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что по обвинению в военных преступлениях осуждены 28 граждан России. Также он напомнил, что среди подозреваемых - советник президента России Сергей Глазьев, представитель президента РФ в так называемом "Крымском федеральном округе" Олег Белавенцев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, его заместители - Дмитрий Булгаков, Николай Панков, начальник Генерального штаба, первый замминистра обороны Валерий Герасимов, а кроме того, еще 12 офицеров Вооруженных сил России.
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Пока у нас АТО,а не НАТО,наверное должны если не сцут.
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прикалываться так прикалываться = посадите путина на 50 лет .
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ты уже пересчитал там рашистких вояк, все свалили домой?а то вышиватные ребята беспокоятся
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То, что Хуйло ещё не напал, а нападёт только после того, как обидится, уже прекратили обсуждать?
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а из чего следует, что куйло не нападал?но может напасть еще, это же порохоботная мантра, ты должен знать, там еще про раскачивание лодки)
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ГПУ посетила белочка или мания величия. Вызывайте нарколога и психиатра. Может, вылечат
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Его не на 50 лет сажать надо. Его сажать надо на кол! На кол - по средневековой традиции. Поскольку этот преступник №1 ХХІ века откинул международное право в средневековье, поскольку лукавый сатанист чтит только право подлой силы (силёнок у гнома не так уж и много, вот подлостью и догоняется гебнюк говённый)! Но сначала подлеца судить надо всем миром. А подельники его, подхуйловцы, такие же сцыкуны как и их сцарь - не приедут, глумиться сцикливо будут из-за поребрикового бордюра, мол они - ихтамнеты!
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корни из Латвии, а не "прибалтики", а дед, отец, мама, я родились в Украине!
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Олег Петрович, а для тебя кто не мокша и не меря то все нерусские, а стало быть евреи? А ты знаешь хотя бы сколько литовцев и латышей нерусская сцарица мокшан Катька повторнопереработанная насильно переселила в Украину?
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так виртуально и во сне им есть чем и так заняться. Вон в раде рыгоблок пусть подозревают, та и штепе второй день браслетик никак не подберут
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А телепортация Сколковская чё не работает? Ну тогда могут заблудиться, как их десантники... или отпускники.
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возможно необходимая процедура, если потом будет рассмотрение в европейских инстанциях
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Против тех кого нет в стране, правоохранительные органы работают на высоте.
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курят?
перепили?
грибы?
или тонкий английский юмор?
или все же издеваются над чиновниками рф...
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Это все равно, что Саакашвили в Грузию на допрос вызовут.
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Ещё и так можна?Наше Гпу все может,а эти замы уже в дороге?
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Ну? Работают же люди. А вы говорите зря им зарплату платят.
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***
-Как это ГПУ ничего не делает? - возмущался Луценко. - Например, вчера мои прокуроры почтили память Шеремета, Вороненкова и небесной сотни…
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Блин... ГПУ, а вдруг они и в правду явятся!!!
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вряд ли)их просто начальство не отпустят, а вдруг их укры "расколят" и какие то интересные факты всплывут
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Вот интересно,людей которые проходили с Михо через границу идентифицировали за несколько дней,а тех,кто убивал людей на Майдане не могут спустя три года.
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Убийцы обычно паспортные данные оставляют на месте преступления?
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Они два месяца на взяточника ублюдка полякова браслет не могли надеть . а тут главнокомандующих и ещё и другой страны .С розенблатами сначала розберитесь
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Давайте вызовем на допрос ГЕССА, КАЛЬТЕНБРУНЕРА И ГИММЛЕРА.
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это чтобы в гааге не сказали, да вы же свидетелей даже не вызывали
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Ученые Мордовии сделали интересное открытие о волках,"они как звер и" - газета "Огни Мордовии"
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Во ГПУ пошла в разнос, в Украине всю коррупцию искоренили, теперь рашу почистят...
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забыли сказать на каком транспорте им прибыть, на танках или бомбардировщиках.
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Вдруг прийдут со своими подчиненными ( тысяч 50-70) ? И шо дальше?
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Согласен с SergeLi, это всё таки больше протокольная часть...
Вот только зачем афишировать это?
У них это на серьезном уровне, а мы просто ржём с этой инфы
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А если они явятся в сопровождении нескольких дивизий ВДВ РФ? Юрик о такой возможности не подумал?
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Повестки обязаны вручать лично под роспись! А так это обычный пердёж в лужу и лапша на уши лохторату. Есть здесь наивные которые думают что в минобороне РФ читают новости на сайте ГПУ???
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сейчас в Приват 24 акция, покупаешь билет, второй в подарок. надо подсказать приглашаемым
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Хоть и ржачно, но в рамках расследования по МН 17 такой прОтокол быть должОн..
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Особенно интересен по Боингу, кацапский морфлот .
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