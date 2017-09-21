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Все про:КНДР (354) санкции (6451) США (13453) Трамп (1389)

 Трамп подписал указ о новых санкциях против Северной Кореи

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о подписании нового указа, который позволит ужесточить санкции против лиц и компаний, ведущих торговлю с Северной Кореей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня я объявляю о новом распоряжении, которое только что было подписано, что значительно расширяет наши полномочия, направленные на отдельные компании, финансовые учреждения, которые финансируют и способствуют торговле с Северной Кореей", - заявил Трамп журналистам перед встречей с лидерами Японии и Южной Кореи.

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Как сообщается, санкции могут быть применены против людей и организаций, которые ведут бизнес с Северной Кореей. В частности, идет речь о текстильных, рыбопромышленных, технологических и информационных компаниях.

"Наш новый указ перекроет источники доходов, которые финансируют усилия Северной Кореи по разработке наиболее смертоносных видов оружия, известных человечеству", - сказал Трамп.

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А чё там ещё ? там они и так уже обложены со всех сторон .
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Особливо пташина голова що стирчить з чуба наче з гнізда...
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та насрать им на эти санкции - их рассея с Беларусью обеспечивает.
и путену как то пох - с приходом Трампа нефть растёт:
все делают вид что что-то делают...

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Не тот указ подписал Трамп. Надо было подписать указ о подъёме со дна Тихого океана ракет поросёнка и выяснить, кто их передал поросёнку. И полным пакетом по хозяину. Через 3 минуты бы началась эпидемия африканской чумы свиней хозяев.....
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Какие санкции им могут быть страшны, они живут в условиях лагерного режима.
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бутусов , сколько мы будем терпеть кацатролей? или вы с ними в деле?
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я то же возмущен - но тут их всех собрали - ну шоб не гадили везде,там банят на раз - вот и отрываються
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп подписал указ о новых санкциях против Северной Кореи
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