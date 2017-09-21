 Трамп подписал указ о новых санкциях против Северной Кореи

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня я объявляю о новом распоряжении, которое только что было подписано, что значительно расширяет наши полномочия, направленные на отдельные компании, финансовые учреждения, которые финансируют и способствуют торговле с Северной Кореей", - заявил Трамп журналистам перед встречей с лидерами Японии и Южной Кореи.
Как сообщается, санкции могут быть применены против людей и организаций, которые ведут бизнес с Северной Кореей. В частности, идет речь о текстильных, рыбопромышленных, технологических и информационных компаниях.
"Наш новый указ перекроет источники доходов, которые финансируют усилия Северной Кореи по разработке наиболее смертоносных видов оружия, известных человечеству", - сказал Трамп.
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и путену как то пох - с приходом Трампа нефть растёт:
все делают вид что что-то делают...
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