"Президент Румынии Йоханнис отменил визит в Украину из-за нового закона "Об образовании""

Об этом он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке перед отъездом в Бухарест, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я принял решение отменить визит в Украину после того, как узнал о принятом законе "Об образовании". Также я отменил объявленную на конец сентября встречу с председателем Верховной Рады", - заявил президент Румынии.
Йоханнис подчеркнул, что к октябрьскому визиту в Украину готовились весьма тщательно, однако он был "неприятно удивлен" тем, что Верховная Рада "без предварительных обсуждений с партнерами Украины", каковым, по его словам, является и Румыния, все же приняла закон, который "практически... жестко ограничивает права национальных меньшинств обучаться на родном языке". Президент также напомнил, что в Украине проживает около 400 тысяч румын.
По словам Йоханниса, он передал свою обеспокоенность Президенту Украины Петру Порошенко во время коротких встреч в Нью-Йорке, где проходит заседание Генассамблеи ООН.
Накануне парламент Румынии принял Декларацию, в которой также выражена обеспокоенность принятием нового Закона "Об образовании".
Напоминаем, 5 сентября Верховная Рада 255 голосами приняла закон "Об образовании", который, в частности, регулирует вопрос использования украинского языка в сфере образования.
В частности, закон предусматривает переходный период для детей, поступивших на обучение до 1 сентября 2018 года и сейчас учатся на языках нацменьшинств, до 1 сентября 2020 года. С 1 сентября следующего года дошкольное и начальное образование дети могут получать на языке соответствующего национального меньшинства, при этом параллельно изучая государственный.
С 5 класса дети национальных меньшинств начнут обучаться на государственном языке, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. Если язык нацменьшинств относится к языкам Европейского Союза, также возможно преподавание на нем одной или нескольких дисциплин.
Официальные органы ряда стран, которые имеют большую диаспору в Украине, выразили протест по поводу принятия этого закона.
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Поддерживаю!
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Они просто не хотят. Вот не хотят и все. Может еще кацапы подстрекают!
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Если набереётся критическая масса украинцев в Венгрии, желающих обучаться в украинской школе, венгры такую откроют.
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Но Украине не обязана и не должна платить обучать на языке другой страны!
Мало того те что в Венгрии ходят в Украинскую школу они что не знают венгерского языка? - Знают!!!
а эти украинский знать не хотят!
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Пипец! Это просто катастрофа. Сегодня ночью не засну...
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