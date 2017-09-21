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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:образование (1648) Президент (4494) Румыния (518) язык (3534)

 Президент Румынии Йоханнис отменил визит в Украину из-за нового закона "Об образовании"

йоханнис

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил об отмене официального визита в Украину из-за принятого Верховной Радой закона "Об образовании".

Об этом он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке перед отъездом в Бухарест, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я принял решение отменить визит в Украину после того, как узнал о принятом законе "Об образовании". Также я отменил объявленную на конец сентября встречу с председателем Верховной Рады", - заявил президент Румынии.

Йоханнис подчеркнул, что к октябрьскому визиту в Украину готовились весьма тщательно, однако он был "неприятно удивлен" тем, что Верховная Рада "без предварительных обсуждений с партнерами Украины", каковым, по его словам, является и Румыния, все же приняла закон, который "практически... жестко ограничивает права национальных меньшинств обучаться на родном языке". Президент также напомнил, что в Украине проживает около 400 тысяч румын.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Румынии выразил обеспокоенность принятым Радой законом об образовании

По словам Йоханниса, он передал свою обеспокоенность Президенту Украины Петру Порошенко во время коротких встреч в Нью-Йорке, где проходит заседание Генассамблеи ООН.

Накануне парламент Румынии принял Декларацию, в которой также выражена обеспокоенность принятием нового Закона "Об образовании".

Напоминаем, 5 сентября Верховная Рада 255 голосами приняла закон "Об образовании", который, в частности, регулирует вопрос использования украинского языка в сфере образования.

В частности, закон предусматривает переходный период для детей, поступивших на обучение до 1 сентября 2018 года и сейчас учатся на языках нацменьшинств, до 1 сентября 2020 года. С 1 сентября следующего года дошкольное и начальное образование дети могут получать на языке соответствующего национального меньшинства, при этом параллельно изучая государственный.

С 5 класса дети национальных меньшинств начнут обучаться на государственном языке, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. Если язык нацменьшинств относится к языкам Европейского Союза, также возможно преподавание на нем одной или нескольких дисциплин.

Также читайте: Ни в одной из обеспокоившихся новым законом об образовании стран, нет украинской школы, - Гриневич

Официальные органы ряда стран, которые имеют большую диаспору в Украине, выразили протест по поводу принятия этого закона.
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пете в мутной водичке воровать сподручней
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что мешает учить румынский вместе с украинским? тем более детям это ещё легче, не надо переучиваться. или они хотят клепать тут у нас румын которые не знают украинского
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я когда был на границе с венгрией на заправке продавец ко мне по венгерски обратился, а потом с трудом перешел на украинский. идите вы лесом румыны
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при этом два посетителя внутри общались на венгерском. такое уже в ватостополе прое-ли, хватит
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Існують програми подвійних дипломів. Чому не врегулювати таким чином цю проблему?
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Надо этим особо борзым ввести по два урока в день ихнего циганского языка, а остальные предметы как получится. Что бы они все тесты завалили и валили нахер на историческую родину!
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Румыны не цыгане, хотя цыган там немало. Вообще должна продуманная и сбалансированная политика образования, чего власть действительно не делает. Но слабину давать нельзя, все обучение на украинском. Хочешь учить на венгерском? Пожалуйста после обучения на украинском езжай в Венгрию и учись также и там.
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Потому что они не приезжие румыны,они граждане Украины,это просто вопрос уважения одного народа к другому.Я например не вижу ничего страшного в татарских школах,в одинаковой степени детки могут учить и государственный и свой,сдали экзамен и все.
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Нет никакой проблемы учить украинский язык в стране в которой ты живешь!
Они просто не хотят. Вот не хотят и все. Может еще кацапы подстрекают!
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Уроки национального языка должны быть, вопрос в обучении на украинском. Крымские татары его учат и проблем не слышал.
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Ой бяда! Циганский барон к нам не приедет...
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Як тепер далі жити???? Життя втратило сенс! Здуріти можна!
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Странно. Сколько лет Украине, всегда были эти льготы, Но никогда у нас тут не было гражданской войны и никогда не было претензий других государств по этому поводу. В самом деле, почему не посоветовались? Можно было бы и деньги получить от заинтересованных государств. Можно было бы сказать, вот, у нас война, лишних средств нет, не хотите ли помочь своим соотечественникам за рубежом и оплатить ставки преподавателей на вашем языке? В каждой стране есть такая статья расходов. К примеру, мой знакомый англичанин имел до переезда в другую страну долгое время 115 тыс. долларов в год заработка в дополнение к своей пенсиии, только оттого, что находил в стране дома меньшинств с отсыревшими стенами, а в Англии, сами понимаете, таких много. Затем он шел в посольства и предлагал услуги фирм с отепляющими кондиционерами и по осушению стен. И имел проценты как дистрибьютор услуг. То есть государства заботятся о своих меньшинствах и выделяют на это средства.
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Висловити стурбованість,поставити питання про освіту української діаспори і суворо дотримуватися закону про освіту.А там нехай хоч гопки скачуть.
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НЕХАЙ ЩАСТИТЬ! Петя, не слухай нікого, ПІДПИСУЙ!!!
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всі ці роми, угро-фіни, повинні знати, хочеш жити в Україні вивчи мову, а нє - вали в Трансільванські ліси і хрюкай на своїй
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В Румынии у моей знакомой, этнической украинки, дети ходят в украинскую школу.
Если набереётся критическая масса украинцев в Венгрии, желающих обучаться в украинской школе, венгры такую откроют.
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Попробуй устроиться работать в Венгрии на нормальную работу не зная венгерского или немецкого.
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Никто венграм не мешает открыть венгерскую школу в Украине! Никакой закон такого не запрещает! На за счет хотящих или за счет государства Венгрия!
Но Украине не обязана и не должна платить обучать на языке другой страны!
Мало того те что в Венгрии ходят в Украинскую школу они что не знают венгерского языка? - Знают!!!
а эти украинский знать не хотят!
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"Президент Румынии Йоханнис отменил визит в Украину из-за нового закона "Об образовании""
Пипец! Это просто катастрофа. Сегодня ночью не засну...
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нужно принять закон о равном количестве школ соответственно в румынии и у нас, и будет у нас один лицей румынский
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Барыга нерукопожатый,Румын первый послал Офшорного,далее следует...... Один кент у Будки Бляхера,и тот Ху"ло.
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Если даже поляки молчат на счет этого закона и ничего не говорят значит с законом все в порядке и он соответствует всем требованиям!!!
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Цирк абсурда ...все переживают за обучение на украинском и 70% пишут на русском иногда по 10 строк и более , а значит на нем и думают ...прав был Гумилев Л.Н . : когда хохол умнеет - он становится русским ...язык помните - значит шансы поумнеть есть !
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Так кто-то помнит еще что я говорил неделю назад? То-то же,недоумки...Я более всего презираю "интернационалистов" в том числе и пролетарский.И всегда считал,что в каждом человеке должен быть патриотизм и любовь к своей Родине,то есть должен быть в каждом гражданине национализм,-без этого нет патриотизма! Но с национализмом нужно очень осторожно обращаться,помните даже идиот Ленин выпячивал вперед политику со своим национальным вопросом.Когда же национализм застилает кровью глаза и превращает мозги в бесполезную массу,то это совсем уже никуда не годится.Никогда бы не подумал,что столько украинцев,в других вопросах,между прочим,очень даже нормально рассуждающие,тут теряют рассудок! Про рассеянских троллей раздувающие скандал,я молчу. Коротко.Только что посмотрел заявление президента Румынии К.Йоханиса,в котором он сказал,что в дипломатии отмена визита президента это очень,очень сильный посланный сигнал,отправленный им после ознакомления с данным вопросом. Еще.Йоханис встретился с Порошенко в коридорах ООН,где он сказал Вашему президенту,что до полного выяснения всех сторон проблемы-он считает что визит пока что не возможен.Они обменялись мнениями по этому вопросу,и Порошенко ушел ОЧЕНЬ задумчивым.Это интервью есть в новостях на румынских ТВ каналах. Так что с ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ ситуация стала таковой,что единственный кто потирает сейчас руки,это ваш старший брат по имени "носильщик чемодана"! Будем надеяться что все обойдется.
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Нужно проводить симетрическую политику,скажем в Румынии на 52 тыс.украинцев один не полнлценный лицей,у нас на 250 тыс.румыномолдован должно быть не более пяти неполноценных школ/лицеев....если не дотягиваем,то открыть,если лишние,то закрыть нахрен...и так же смотреть и по кацапским,венгерским и кто там ещё не доволен.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидент Румынии Йоханнис отменил визит в Украину из-за нового закона "Об образовании"
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