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Все про:вооружение (3506) США (13453) Захарова (116)

 Захарова: Кремль просчитывает шаги в случае возможной поставки Киеву вооружения США

захарова

Москва просчитывает шаги в случае возможной поставки США летального оружия на Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

"Конечно, просчитываем", - ответила Захарова на соответствующий вопрос.

Говоря о встрече президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа, Захарова напомнила, что Порошенко говорил, что будет президентом мира, и его главная задача - принести на Украину мир.

"Сейчас сентябрь 2017 года. И этот человек использует словосочетание "летальное оружие" практически каждый день", - добавила она.

Также читайте: Запрет в Украине георгиевской ленты откладывает выполнение Минских договоренностей, - МИД РФ
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Да пусть Захарова сначала ПРОЙДЕТ РОВНО по прямой линии и не паскудит своим ПЕРЕГАРОМ воздух.
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помню мультик времен СССР --Козленок -который умел считать до 10"
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правильно,машка,просчитывать и многоходировать - исконно посконное нарасиянское занятие...
потому и вануатцы с зимбавийцами да ыновцами в лепших корешах - ибо братья по разуму..
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Шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте - расщенивается как агрессия.
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В качестве ответа Захарова лично бахнет пол литры водки с горла и разобьет пустую бутылку об свою голову с криком: "Вперед на Фашингтон".
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Захарова: Кремль просчитывает шаги в случае возможной поставки Киеву вооружения США - Цензор.НЕТ 8057Вiльний‏ @NoFated 3 ч.3 часа назад
Скоро силы АТО наладят на передке производство патронов и джавелинов. Петя, а ты нахуя нужен в этой стране? Выделять миллиарды на свой АП?

Захарова: Кремль просчитывает шаги в случае возможной поставки Киеву вооружения США - Цензор.НЕТ 6502



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покажи строку бюджета,где это все выделено?ну,на ап...и кто принимал этот бюджет?
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три кроку не ліво, три кроки на право, як не прораховують в сумі виходить на .... й
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Я бы, как мужик, эту рожу захероау, не еьал ьы, в пьяный год....
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такая лошадь только лаврову сено носить годится
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Тю, лошадь быстреезачетно у муйлуши откушает, бо машка двi вiдрi зело забухает...
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фуле там щитать?
две гани налево
две шаги направо,
шаг впирод и паварот
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Еще Захерова сказала, что Украине надо было действовать так как это продемонстрировала Россия с Вейшнорией. То есть, исключительно мирным путем, с танками, РСЗО и самолетами, с привлечением войск иностранных государств.
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Чтоб принести в Украину мир надо дать отпор кацапской орде.Оружие и нужно только для этого
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Ну про то, что американцы базу в Очакове строят, все узнали, когда работы были уже в самом разгаре. Тоже думаю, что они уже здесь. Как минимум в Польше.
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в Польше да, в Польше и Томагавки есть итд.....
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Фото в тему статьи
Сейчас накатит 200г и уже будет на просчитывать, а пересчитывать...
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Ой вы люди, помогите Вове,
Помогите Воее, вам говорят!
Он наделал дело прямо в ДНРе…
Шаг вперед и две назад!
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Захарова: Кремль просчитывает шаги в случае возможной поставки Киеву вооружения США

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А чего это вдруг Кремль начал считать шаги, ведь россия, по ее словам, не сторона конфликта.
Об этом она вопит на весь мир, и вдруг - шаги...
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я доволен внешней политикой нашего Президента!... все очень завуалировано и малопонятно, но взрывами ватных пердаков я удовлетворен!
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объективно говоря, и очень не предвзято говоря, но такого эффективного и результативного во внешне политике Президента как Порошенко, в Украине еще не было... он объективно лучший... во внутренней политике нужно еще работать и работать!
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Йуля будет шить.. и Наливайка тоже будет шить... ох! они сейчас Михуила "гапона" проклинают за подставу.. гыгыгы
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Павло Бондаренко
2 hrs ·

Я тим, хто ниє, що Штепу випустили з узіліща (під домашній арешт) раджу придивитися уважніше хто саме за неї "ходакував", хто клопотався про це. Пані Ірма Крат. Так, саме вона, та, яка закликає скидати Порошенко. З тієж банди, що й "єврооптимісти" та "антикорупціонери".
Нагадаю, що пані Ірма перебувала начебто у полоні в бойовиків. Казали, що це інсценування, але Крат категорично заявляє, що її полон був справжнім, типу як у Савченко.
Нагадаю, що Крат разом з Монтян - одна з ініціаторів Евромайдану, лідер "Жіночої сотні". Але у часть у Євромайдані нічого не значить, панове. Доведено Парасюком, Мочановим, Богомолець, Ківою, Данилюком та десятками інших "ліваруцінерів".
Нагадаю, що Крат систематично бореться із "злочинною владою" на чолі з Порошенко.
Нагадаю, що Крат звинувачувала Порошенко в тому, що він їй підсунув коханця з СБУ. Підсунув коханця.
І ось вона захищає Штепу. І вони уже разом співають гімн України та кричать "Слава Україні". Жінка, яку тіпа викрали і катували сепари і сепарка. По ходу Штепі пора уже давати Героя України. Як Савченко.
Ви питаєте, чому я "порохобот"? Тому що якщо проти Порошенко такі типи як Крат, Мочанов, Зимін-Соболєв, Тимошенко, Парасюк, Гриценко, Монтян, Найєм, Сірожа "квартирний" - то я дію за принципом "Гарні чоботи".
І не треба мені розповідати, що Порошенко такий-сякий. Сам знаю, що він далеко не ідеальний. Ідеали бувають лише у чарівних снах. По кадровому питанню маю багато заперечень і надмірна обережність за принципом "повільніше їдеш - далі будеш" часто дратує.
Але як альтернатива його команді - дуже неоднорідній і з подекуди неоднозначними особами - "контра" у вигляді Ваної або Вілкула. І я розумію, що далеко не ідеальний Порошенко тримає Україну в купі. Байдуже з яких мотивів, але тримає. Ці - розірвуть її на шматки.
Побачу гарного перспективного лідера - підтримаю його.
Як тільки зустріну людину, яка закликатиме не знищувати олігархів, а створити умови, аби великий бізнес працював на суспільство.
Як тільки зустіну політика, який категорично виступає за недорканість майна, не обіцяє пенсії по 200 євро і зарплати по 1000.
Як тільки побачу перед собою особу, яка, мов Черчілль 13 травня 1940 року скаже: "Я не моджу запропонувати вам нічого, крім крові, тяжкої праці, сліз і поту" - я його підтримаю.
Бо насточортіли брехуни-казкарі з пещеними пиками, об які хоч поросят бий.
А поки найближчим до сера Вінстона бачу пана Петра. Так склалося об`єктивно. Не Толіка ж Гриценка просувати в національні лідери. Вірю, що ми ще оцінимо діяльність цієї людини.
Проти Порошенка - пані Тимошенко і пан Власенко, який особисто постійно дрібними порціями вкидує поправки до судової реформи, роблячи усе, щоб її відтермінувати. Сьогодні побачив інфу: з 1,5 тисячі(!) поправок, що їх постіно вносять, аби судова реформа приймалася протягом найближчих років 50-ти, третина - належить Власенко. Причому поправки ті відверто абсурдні.
І я, згадуючи геніальну українську актрису адигейського походження Лію Ахеджакову кажу: "Значит, гарні чоботи, треба брати".
P.S. тим, хто почне нити на кшталт "Порошенко обіцяв закінчити АТО за тиждень" - каратиму баном жорстоко. Бо так може написати або феесбешний троль, або кретин. І з тими, і з тими спілкуватися не бажаю.
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"Порошенко говорил, что будет президентом мира, и его главная задача - принести в Украину мир." - так и будет, только нужно высмалить из шахт бурят.
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Если кацапы дергают ножками, то вероятность передачи оружия существует.
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скорее всего оно лежит где то в соседней стране в режиме 3-4 часовой доставки в случае необходимости...а пока тролят хуйла.и правильно,апондай нам джавелины-бы бы не спешили свои противотанковые создавать и модернизировать.а так и рабочие места появляются,и денег меньше тратится,и свое имеется.да и на продажу чуток есть
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Если просчитывает на калькуляторе своего производителя так пускай во время меняет батарейки что бы не просчитаться
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Для них там цугцванг получается.Если начнут поставлять лугандийцам современное российское вооружение то напрямую подтвердят свою причастность к конфликту и отгребут очередную порцию санкций.Не поставят-распишутся в своем бессилии
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Якi там кроки? Повзiть вже потроху на цвинтар. Простирадла дамо.
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Угу забыли вас спросить что нам делать.Вроде как должны были привыкнуть уже,хотя чего тут удивляться,сколько не посылай...кацапы одним словом
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Друзья нужно помочь опознать боевика. Задержали данного индивида в этот понедельник (позывной Малыш), был на оккупированных территориях, по непроверенным данным летом 2014 в г.Снежное он занимался пытками наших пленных ребят из ВСУ.
Нужна любая информация о нем и свидетели. Следователь военной прокуратуры который ведет это дело Рудик Кирилл Николаевич ‎0 (50) 929 34 58

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Какие шаги? Кацапы все шаги уже сделали.
Поставки вооружения на Донбасс они ничем не ограничивали.
Осталось только ядрёная бомба, так в Украине АС и граница рядом.
В общем сидите на попе ровно.
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По-моему , Машка Захарова - внебрачная дочь Лаврова .
От морганотического брака .
Алхимическая связь коня и крокодила .
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С какого огорода пугало сняли? Впрочем - пугало не пьёт.
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считалка скоро сломается, многоходовники херовы.
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Очень интересное мнение и ответ человека "в теме" (с дружественного форума донецка)

Сегодня общалась со старым знакомым, в прошлом военным, заканчивал наше ВПУ в середине 80-х. Сейчас имеет всякие инсайды из дыровойск от старых знакомых. Услышала интересные мысли о миротворцах и как Украине вернуть Донбасс. Он много говорил, но тезисно следующее.
ДНР-ЛНР, держится только на Донецке, убери из этой системы Донецк и все развалится как карточный домик.
Взять Донецк можно силами ВСУ за одну ночь, массированный и внезапный удар с севера и юга, с отрезанием Донецка от остальной территории дырки. Можно даже оставить свободный проход в сторону харцызска, снежного, пусть бегут. При нынешнем обеспечении дыровойск на передовой, комплектации и моральном духе, сопротивления практически не будет. Начальство будет тупо линять всеми возможными способами (поток будет такой, что навстречу хрен кто помогать проедет), управление дыровойсками будет безвозвратно потеряно в первые пару часов наступления.
Раша будет много орать про нарушение минских, но войска свои через границу не поведет, во первых очень стремно, во вторых не успеет, когда очухается, Донецк уже будет зачищен, а на его границах наши уже закопаются. Для нового захвата нужен будет массированный ввод именно раша-войск, с учетом того, что армия Украины уже совсем не как в 2014, то это тысячи двухсотых в рашу, перед выборами Путину это совсем ни к чему...
Порошенко на такой шаг никогда не решится, хотя знает, что это реальная возможность. Во первых его нагибают европейцы как только могут, во вторых он боится отвественности за жертвы среди мирного населения, а они по любому будут.
Введение миротворцев, если таки договорятся (что маловероятно, потому, что россия любой ценой будет протягивать свои хотелки), очень надолго лишит Украину возможности развалить ОРДЛО, Украина точно не станет стрелять и воевать на территории с миротворцами.
Хз, насколько реально, то, что он мне наговорил, я в этих маневрах-наступлениях ваще никак... Хотя по ощущениям так, вроде он и прав в чем-то... Например, что без Донецка ОРДЛО капец и что на передовой жопа с личным составом...

Источник: http://www.doneckforum.com/forum6/thread80000-103.html#ixzz4tL7IIDf1

В свое время ВСУ не пошли на штурм Славянска. Делаем поправки на этажность/ плотность застройки и плотность населения в Донецке - жертвы не то что "по-любому будут". Это будут немалые жертвы и в значительной степени разрушенный город.
Хотела бы я посмотреть на человека, который не побоялся бы такой ответственности.

Источник: http://www.doneckforum.com/forum6/thread80000-103.html#ixzz4tL7Pgutu
Я поняла значит, что будут миротворцы -плохо, не будут -тоже плохо ... этот весь капец ордловский как степь - ни конца, ни края не видать ... Без Донецка то , может им и хана, но никто его у них не заберет , поэтому вода - мокрая, а масло - масляное .

Источник: http://www.doneckforum.com/forum6/thread80000-104.html#ixzz4tL7e6ydz
Никакой конспирологии. Просто за месяц до начала еще можно забрать у РФ чемпионат мира по футболу или сделать так, что на него никто не поедет. Югославия тому примером...
А еще я не совсем согласен, что ВСЕ держится на Донецке. На самом деле на агломерации Донецк+Макеевка+Горловка держится только дыра. НО эти 3 города - 75 процентов населения дыры, а дыра без них - это Шахтерск+Торез+Снежное и Греция Приазовья впридачу и вправду никому не интересна, тем паче, что юг отваливается автоматически в случае удара через Старобешево с выходом к госгранице. С Лугандой немного посложнее - там 2 агломерации: Луганск+Краснодон на севере и Свердловск+Антрацит+Ровеньки+Красный Луч на юге и вот там придется повозиться. НО это уже НЕ наши проблемы...
Хотя скажу сразу - все вышесказанное имеет исключительно академический аспект, ибо для того, чтобы отдать соответствующий приказ нужно иметь кое-что в штанах, а в нашем случае там если что и есть - то исключительно облако...
Ну и финальная цифирька: расчетные цифры потерь цивилов - до 20 тысяч душ, если все пройдет как по маслу. А если нет - то умножайте на 2 или на 3, тут уж кому как повезет...

Источник: http://www.doneckforum.com/forum6/thread80000-105.html#ixzz4tL7laCP4
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Все это теория. Как военный, я с вами согласен. Но как политик,как аналитик нет.
Сейчас ещё не время освобождать это путиноидное стадо. Землю надо в любом случае, но без жителей это не получится. А они ещё не готовы. Поэтому им надо ещё дать время, что бы они нажрались до самого нехочу своего путиноидного дерьма и потом отправились выполнять программу Путина по освоению Дальнего Востока.
И только после естественной ,, зачистки,, надо на этой земле создать новое общество. Общество без Донецкой и Луганской области. Эти территории должны войти в состав Харьковской, Днепропетровской и Запорожской области. Ни Донецк, ни Луганск не достойны впредь быть областными городами. Они стали позором Украины.
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какие удивительные люди попадаются на цензоре. и военный, и политик и аналитик. и все в одном лице круто

это НЕ мое мнение а информация с дружественного форума (ссылки на сообщение под каждым абзацем стоят)
Я полностью согласен с первым и последним сообщением. между ними бабская лирика.
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Рашисты вас ещё не п...или , а вы уже обосцались и обосрались.
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Захаровой с ее низким IQ значительно более низким, чем у обезьянки Ко Ко, лучше в цирке выступать вместо обезьянки.

Маша, иди в цирк работать, а любую обезьянку можно назначить в МИД РФ-и вместо тебя и вреда меньше будет.
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правильно!
а что вам еще просчитывать?
золотой запас атамана заканчивается, да и сам атаман... как бы тоже...
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Что им сказать, если свой язык - белорусский - похерили.
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Как по мне, то эта лишнехрмосомная является алкоголичкой.
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результаты просчётов, 146% - "путин-страпон".
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ЛЮДИ , вы когда нибуть в житти ПРОБОВАЛИ русского АЛКАША не бухать ???? это невозможно !!!! а вот люлей НАВЕСИШЬ два дня не пьет !!!! так и в БОЛЬШОЙ ПОЛИТИКЕ , только СИЛОЙ , уговорам они не влемлют !!!!
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какие, пля, "шаги"????? ползки алкашни под стекломоем они просчитываюТ )))))
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...от сыдю и думаю, от шоб не Захарова это пизданула, а к пимеру я...
...канешно, та хто я такой!
...другое дило маруся...
...мабуть помру з горя...
...хай вам грэць. з тийею маруською....
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Фигня. Уж как истерил Чуркин - ага тот самый , там же , 30 лет назад по разжигание и про подлую "американскую военщину и их пакистанских подручных "(с) и про то , как дадут гневный решительный отпор. А Совок тогда был не чета Держимордору. Но именно стингеры сломали там хребет дедывоевалам. Вот только сейчас - все джавелины (не в результате собственного полёта) окажутся уже через несколько часов у дамбабвы. И это также верно - как гравитация. Пока на постах все муженки , судьи , допы-гепы и прочая
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Хуго Шмайссер в своих воспоминаниях пишет: «Если бы не этот придурок Миша Калашников, который вечно путался у нас под ногами и мешал всем работать, мы бы изобрели АК-47 не в 52-м, а в 1947, как и планировалось. Не было ничего дурнее и вреднее для инженерного бюро, чем этот заносчивый кретин, который вечно лез со своими лаптями в наши чертежи. Отто дважды порывался его задушить, Ганс - прибить рейсшиной, а Фриц - заколоть циркулем. Болван никак не понимал, что он всем мешает.

Я, как мог, успокаивал друзей по несчастью: по крайней мере, мы были в тепле и накормлены, в отличие от наших товарищей на лесоповале. Переломным стал 1951, когда Миша ушел в длительный запой: Альберт придумал напоить его спиртом, в котором мы промывали пружины испытательных экземпляров. Поняв, что с помощью водки мы легко можем от него отделаться, я, скрепя сердце, украл в лаборатории 12 литров, и велел передать их Михаилу.

Нам нечем было чистить наши испытательные образцы, зато мы были избавлены от его присутствия. Теперь он появлялся в бюро раз в месяц, небритый и страшный как черт, с трясущимися руками, требуя свою вечную chekushka. Мы давали ему новую банку и выпроваживали прочь. К концу года испытательный экземпляр был готов. Мишу привезли на стрельбы в детских санях, пьяного и с гармошкой».

Захарова: Кремль просчитывает шаги в случае возможной поставки Киеву вооружения США - Цензор.НЕТ 8945
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Ничего подобного Шмайсер не писал, Это бред какого-то шизофреника.
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Эй, Захарова, с вами, суками, чтобы рядом жить (а выбирать не приходится), надо быть до зубов вооруженными именно летальным оружием. Чтобы вас, козлов, убивать, когда вы приходите убивать нас.
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Раше писец еще не скоро прийдет -будут жрать гомно но поддерживать путина в размере 85% серой массы-так что не стоит строить илюзии по этому поводу -раша по своему происхождению только создана для кровавых воен и точек а не для созидания -для созидания они просто воруют все что только можно по научно-техническому прогрессу у запада независимо есть холодная война или ее нету-эта привычка идет еще с времен совка.
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Насчет процентов не следует обольщаться ибо на параше нарисуют любые. А насчет писца, так и эсэсэровцы выглядели очень могучими, но это им никак не помогло. Не поможет и рашистам.
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Просчитывает шаги и заготовляет побольше боярышника...
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Ну и туповатая эта рашовская баба захарова --когда поставляли теерористам в лугандон кремлевские рашисты разное вооружение вместе с наемниками и военной бандой то почему то нечего не просчитывали а когда Украине для обороны от такой рашовской мрязи еще только возможна будет поставка вооружения то эти кремлевские рашисты уже будут просчитывать то я хочу спросить у этой дуры захаровой на кого расчитан этот рашовский бред о просчитывании -на лохов чтоли бо ваши просчеты как агрессора уже все знают.
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И какие же это шаги они прощитывают? Их же там НЕТ!
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кремель егу по арифметике не здал, какие там расчеты?
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Захарова: Кремль просчитывает шаги в случае возможной поставки Киеву вооружения США

дебилы. ГОВОРЮ ВАМ ПО РУССКИ

Вам бы просчитать шаги перед тем, как соваться СЮДА... в Украину
каиново семя... бля...ь
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какое там семя... ШЕЛУПОНЬ...в виде подкожного сырка...
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Каарочи на рыбсии нынче в моде летка-енька, одним словом, ента школа соломона кляра...
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Цікаво, до якого рівня конфронтації з США готова піти РФ ? Складне питання. Дещо спростимо: - які можливі наслідки від дій США отримає РФ в економічній, політичній та військових сферах ? Найвразливіша рашка в економіці. Тоді, вимальовується наступний ланцюжок - США поставляє летальну зброю Україні - РФ, у свою чергу, зміцнює війська Лугандонії сучасними зразками зброї - США вводять додаткові економічні санкції щодо рашки - московітам крити немає чим. Захарова, ось і вся логіка, рюські свіння, здавайся.
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сЦарь ще не награвся в многоходовки, хоче ще пакет санкцій, так сказать, контрольний в голову
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Кремль просчитывает шаги... - считаки, пришлите лучше главарям лугандона деревянный макинтош....
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Так мири приносится в Украину и в другие места планеты только одним способом - уничтожением рашизма и московщины. бездарь и тупица захарова не может втыкнуться, что без летального оружия это затруднительно.
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Сначала свое посчитайте, летальное, которое даете обезьянам-террористам.
С СЕБЯ НАЧНИТЕ!!!
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Считают сколько еще в Сибири брошенных с совка танков валяется.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗахарова: Кремль просчитывает шаги в случае возможной поставки Киеву вооружения США
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