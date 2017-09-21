 Захарова: Кремль просчитывает шаги в случае возможной поставки Киеву вооружения США

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
"Конечно, просчитываем", - ответила Захарова на соответствующий вопрос.
Говоря о встрече президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа, Захарова напомнила, что Порошенко говорил, что будет президентом мира, и его главная задача - принести на Украину мир.
"Сейчас сентябрь 2017 года. И этот человек использует словосочетание "летальное оружие" практически каждый день", - добавила она.
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потому и вануатцы с зимбавийцами да ыновцами в лепших корешах - ибо братья по разуму..
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Скоро силы АТО наладят на передке производство патронов и джавелинов. Петя, а ты нахуя нужен в этой стране? Выделять миллиарды на свой АП?
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две гани налево
две шаги направо,
шаг впирод и паварот
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Сейчас накатит 200г и уже будет на просчитывать, а пересчитывать...
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Помогите Воее, вам говорят!
Он наделал дело прямо в ДНРе…
Шаг вперед и две назад!
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А чего это вдруг Кремль начал считать шаги, ведь россия, по ее словам, не сторона конфликта.
Об этом она вопит на весь мир, и вдруг - шаги...
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2 hrs ·
Я тим, хто ниє, що Штепу випустили з узіліща (під домашній арешт) раджу придивитися уважніше хто саме за неї "ходакував", хто клопотався про це. Пані Ірма Крат. Так, саме вона, та, яка закликає скидати Порошенко. З тієж банди, що й "єврооптимісти" та "антикорупціонери".
Нагадаю, що пані Ірма перебувала начебто у полоні в бойовиків. Казали, що це інсценування, але Крат категорично заявляє, що її полон був справжнім, типу як у Савченко.
Нагадаю, що Крат разом з Монтян - одна з ініціаторів Евромайдану, лідер "Жіночої сотні". Але у часть у Євромайдані нічого не значить, панове. Доведено Парасюком, Мочановим, Богомолець, Ківою, Данилюком та десятками інших "ліваруцінерів".
Нагадаю, що Крат систематично бореться із "злочинною владою" на чолі з Порошенко.
Нагадаю, що Крат звинувачувала Порошенко в тому, що він їй підсунув коханця з СБУ. Підсунув коханця.
І ось вона захищає Штепу. І вони уже разом співають гімн України та кричать "Слава Україні". Жінка, яку тіпа викрали і катували сепари і сепарка. По ходу Штепі пора уже давати Героя України. Як Савченко.
Ви питаєте, чому я "порохобот"? Тому що якщо проти Порошенко такі типи як Крат, Мочанов, Зимін-Соболєв, Тимошенко, Парасюк, Гриценко, Монтян, Найєм, Сірожа "квартирний" - то я дію за принципом "Гарні чоботи".
І не треба мені розповідати, що Порошенко такий-сякий. Сам знаю, що він далеко не ідеальний. Ідеали бувають лише у чарівних снах. По кадровому питанню маю багато заперечень і надмірна обережність за принципом "повільніше їдеш - далі будеш" часто дратує.
Але як альтернатива його команді - дуже неоднорідній і з подекуди неоднозначними особами - "контра" у вигляді Ваної або Вілкула. І я розумію, що далеко не ідеальний Порошенко тримає Україну в купі. Байдуже з яких мотивів, але тримає. Ці - розірвуть її на шматки.
Побачу гарного перспективного лідера - підтримаю його.
Як тільки зустріну людину, яка закликатиме не знищувати олігархів, а створити умови, аби великий бізнес працював на суспільство.
Як тільки зустіну політика, який категорично виступає за недорканість майна, не обіцяє пенсії по 200 євро і зарплати по 1000.
Як тільки побачу перед собою особу, яка, мов Черчілль 13 травня 1940 року скаже: "Я не моджу запропонувати вам нічого, крім крові, тяжкої праці, сліз і поту" - я його підтримаю.
Бо насточортіли брехуни-казкарі з пещеними пиками, об які хоч поросят бий.
А поки найближчим до сера Вінстона бачу пана Петра. Так склалося об`єктивно. Не Толіка ж Гриценка просувати в національні лідери. Вірю, що ми ще оцінимо діяльність цієї людини.
Проти Порошенка - пані Тимошенко і пан Власенко, який особисто постійно дрібними порціями вкидує поправки до судової реформи, роблячи усе, щоб її відтермінувати. Сьогодні побачив інфу: з 1,5 тисячі(!) поправок, що їх постіно вносять, аби судова реформа приймалася протягом найближчих років 50-ти, третина - належить Власенко. Причому поправки ті відверто абсурдні.
І я, згадуючи геніальну українську актрису адигейського походження Лію Ахеджакову кажу: "Значит, гарні чоботи, треба брати".
P.S. тим, хто почне нити на кшталт "Порошенко обіцяв закінчити АТО за тиждень" - каратиму баном жорстоко. Бо так може написати або феесбешний троль, або кретин. І з тими, і з тими спілкуватися не бажаю.
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Нужна любая информация о нем и свидетели. Следователь военной прокуратуры который ведет это дело Рудик Кирилл Николаевич 0 (50) 929 34 58
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Поставки вооружения на Донбасс они ничем не ограничивали.
Осталось только ядрёная бомба, так в Украине АС и граница рядом.
В общем сидите на попе ровно.
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От морганотического брака .
Алхимическая связь коня и крокодила .
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Сегодня общалась со старым знакомым, в прошлом военным, заканчивал наше ВПУ в середине 80-х. Сейчас имеет всякие инсайды из дыровойск от старых знакомых. Услышала интересные мысли о миротворцах и как Украине вернуть Донбасс. Он много говорил, но тезисно следующее.
ДНР-ЛНР, держится только на Донецке, убери из этой системы Донецк и все развалится как карточный домик.
Взять Донецк можно силами ВСУ за одну ночь, массированный и внезапный удар с севера и юга, с отрезанием Донецка от остальной территории дырки. Можно даже оставить свободный проход в сторону харцызска, снежного, пусть бегут. При нынешнем обеспечении дыровойск на передовой, комплектации и моральном духе, сопротивления практически не будет. Начальство будет тупо линять всеми возможными способами (поток будет такой, что навстречу хрен кто помогать проедет), управление дыровойсками будет безвозвратно потеряно в первые пару часов наступления.
Раша будет много орать про нарушение минских, но войска свои через границу не поведет, во первых очень стремно, во вторых не успеет, когда очухается, Донецк уже будет зачищен, а на его границах наши уже закопаются. Для нового захвата нужен будет массированный ввод именно раша-войск, с учетом того, что армия Украины уже совсем не как в 2014, то это тысячи двухсотых в рашу, перед выборами Путину это совсем ни к чему...
Порошенко на такой шаг никогда не решится, хотя знает, что это реальная возможность. Во первых его нагибают европейцы как только могут, во вторых он боится отвественности за жертвы среди мирного населения, а они по любому будут.
Введение миротворцев, если таки договорятся (что маловероятно, потому, что россия любой ценой будет протягивать свои хотелки), очень надолго лишит Украину возможности развалить ОРДЛО, Украина точно не станет стрелять и воевать на территории с миротворцами.
Хз, насколько реально, то, что он мне наговорил, я в этих маневрах-наступлениях ваще никак... Хотя по ощущениям так, вроде он и прав в чем-то... Например, что без Донецка ОРДЛО капец и что на передовой жопа с личным составом...
Источник: http://www.doneckforum.com/forum6/thread80000-103.html#ixzz4tL7IIDf1
В свое время ВСУ не пошли на штурм Славянска. Делаем поправки на этажность/ плотность застройки и плотность населения в Донецке - жертвы не то что "по-любому будут". Это будут немалые жертвы и в значительной степени разрушенный город.
Хотела бы я посмотреть на человека, который не побоялся бы такой ответственности.
Источник: http://www.doneckforum.com/forum6/thread80000-103.html#ixzz4tL7Pgutu
Я поняла значит, что будут миротворцы -плохо, не будут -тоже плохо ... этот весь капец ордловский как степь - ни конца, ни края не видать ... Без Донецка то , может им и хана, но никто его у них не заберет , поэтому вода - мокрая, а масло - масляное .
Источник: http://www.doneckforum.com/forum6/thread80000-104.html#ixzz4tL7e6ydz
Никакой конспирологии. Просто за месяц до начала еще можно забрать у РФ чемпионат мира по футболу или сделать так, что на него никто не поедет. Югославия тому примером...
А еще я не совсем согласен, что ВСЕ держится на Донецке. На самом деле на агломерации Донецк+Макеевка+Горловка держится только дыра. НО эти 3 города - 75 процентов населения дыры, а дыра без них - это Шахтерск+Торез+Снежное и Греция Приазовья впридачу и вправду никому не интересна, тем паче, что юг отваливается автоматически в случае удара через Старобешево с выходом к госгранице. С Лугандой немного посложнее - там 2 агломерации: Луганск+Краснодон на севере и Свердловск+Антрацит+Ровеньки+Красный Луч на юге и вот там придется повозиться. НО это уже НЕ наши проблемы...
Хотя скажу сразу - все вышесказанное имеет исключительно академический аспект, ибо для того, чтобы отдать соответствующий приказ нужно иметь кое-что в штанах, а в нашем случае там если что и есть - то исключительно облако...
Ну и финальная цифирька: расчетные цифры потерь цивилов - до 20 тысяч душ, если все пройдет как по маслу. А если нет - то умножайте на 2 или на 3, тут уж кому как повезет...
Источник: http://www.doneckforum.com/forum6/thread80000-105.html#ixzz4tL7laCP4
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Сейчас ещё не время освобождать это путиноидное стадо. Землю надо в любом случае, но без жителей это не получится. А они ещё не готовы. Поэтому им надо ещё дать время, что бы они нажрались до самого нехочу своего путиноидного дерьма и потом отправились выполнять программу Путина по освоению Дальнего Востока.
И только после естественной ,, зачистки,, надо на этой земле создать новое общество. Общество без Донецкой и Луганской области. Эти территории должны войти в состав Харьковской, Днепропетровской и Запорожской области. Ни Донецк, ни Луганск не достойны впредь быть областными городами. Они стали позором Украины.
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это НЕ мое мнение а информация с дружественного форума (ссылки на сообщение под каждым абзацем стоят)
Я полностью согласен с первым и последним сообщением. между ними бабская лирика.
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Маша, иди в цирк работать, а любую обезьянку можно назначить в МИД РФ-и вместо тебя и вреда меньше будет.
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а что вам еще просчитывать?
золотой запас атамана заканчивается, да и сам атаман... как бы тоже...
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...канешно, та хто я такой!
...другое дило маруся...
...мабуть помру з горя...
...хай вам грэць. з тийею маруською....
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Я, как мог, успокаивал друзей по несчастью: по крайней мере, мы были в тепле и накормлены, в отличие от наших товарищей на лесоповале. Переломным стал 1951, когда Миша ушел в длительный запой: Альберт придумал напоить его спиртом, в котором мы промывали пружины испытательных экземпляров. Поняв, что с помощью водки мы легко можем от него отделаться, я, скрепя сердце, украл в лаборатории 12 литров, и велел передать их Михаилу.
Нам нечем было чистить наши испытательные образцы, зато мы были избавлены от его присутствия. Теперь он появлялся в бюро раз в месяц, небритый и страшный как черт, с трясущимися руками, требуя свою вечную chekushka. Мы давали ему новую банку и выпроваживали прочь. К концу года испытательный экземпляр был готов. Мишу привезли на стрельбы в детских санях, пьяного и с гармошкой».
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дебилы. ГОВОРЮ ВАМ ПО РУССКИ
Вам бы просчитать шаги перед тем, как соваться СЮДА... в Украину
каиново семя... бля...ь
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С СЕБЯ НАЧНИТЕ!!!
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