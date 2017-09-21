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Все про:Россия (72363) США (13453) стратегия (98) Трамп (1389)

 Администрация США подготовила для Трампа новую стратегию взаимодействия с Россией, - Макмастер

макмастер

Администрация США подготовила стратегию взаимодействия с Россией, первым пунктом которой является противодействие дестабилизирующей роли РФ.

Об этом сообщил советник по нацбезопасности США Герберт Макмастер в четверг в эфире телеканала CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Мы разработали для президента (Дональда Трампа - Ред.) стратегию того, как нам вести дела с Россией", - сказал он.

По его словам, в отношениях с Россией нужно сделать три вещи. "Во-первых, мы должны противодействовать их дестабилизирующей роли. Президент встречается с президентом Украины Петром Порошенко, суверенитету страны которого угрожает Россия", - уточнил он.

"Во-вторых, мы должны предотвратить конфликт с Россией. Это страна обладает ядерным оружием. У нас в течение долго времени была холодная война с Советским Союзом, и мы намерены избежать нового конфликта", - пояснил Макмастер.

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В-третьих, отметил он, "мы хотим найти области сотрудничества, где мы может работать вместе в наших взаимных интересах".

"То, что мы видели за последние годы, это то, как Россия автоматически делает все, что может, чтобы подорвать интерес США или наших союзников. Это действительно глупо. Мы должны быть готовы работать вместе в ключевых областях", - отметил Макмастер.
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а шо ты хотел? Шоб он журнализдам рассказал про злую "оноконду", и как через три года чуваши одной рукой отбиваясь с юга от дыровцев, другой ногой будут стоять в очереди за ножками? или почем будут квартиры в мацкве, которые щас стоят 200 денег?
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А кто такие дыровцы? Вроде с юга у чувашей мордва и татары в соседях?

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Рашка має бути знищена як держава- це єдина можлива стратегія!
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Пошла политика двойных стандартов и поиска хороших отношений с россией
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Нет там никаких двойных стандартов. США под сладкие песни о дружбе постоянно закручивают Хуйлостану гайки.
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Германия и Франция тоже вроде были за Украину, а потом появились : Шредер, Штайнмайер, Олланд...Слабину с россией давать нельзя.
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Европа - это отдельная история. Я уверен, они соскочат с санкций при первом удобном случае, потому что слишком много денег на бензоколонке завязано. Но мы тут про США говорим, а они свою позицию не меняют и не поменяют, даже если Трамп очень захочет.
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Угадайте, чей товарооборот с паРашкой с 2013 года пострадал меньше всего?
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А поподробнее о периоде, когда Германия и Франция была за Украину?
А то меня аж трисёт. как интересно...
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Найшов у кого шукати здоровий глузд, - у мокшів.
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Если Трамп бздит какую-то казявку КНДР с ее фейковой бомбой то о какой войне с роисей речь? Серло и пустозвон эпатирующий. Рейган был последним нормальным президентом Штатов, остальное- непотреб...
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да что ты бредишь - все уже давно поняли, шо это за КНДР - жалкая шавка, призванная спровоцировать и принять на себя первый удар Штатов, после чего рассыпаться на паззлы, но облегчить РФ и Китаю в будущем агрессивные удары по соседям, включая Украину
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...знищення ризным бувайе...
...ты то, как энто зныщення себе уявляешь? Ы?
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А откуда у него- такой иконостас??? Судя по количеству наград- он начал воевать ещё в Гражданскую, на стороне Севера. Потом были Первая и Вторая Мировые... Он- чудно сохранился, надо признать. Леонид Ильич, например- не смог.
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да и на лице IQ выше 80 баллов как-то не проглядывается...
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У Порошенко вообще график дикий. Постоянно в разъездах. Такой темп не каждый человек выдержит.
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бери выше - лучше него никого на сегодняшний день нет...
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Потому лижи ему интенсивней-пусть человек расслабится.
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со внешней политикой у пети всё нормально . Если б ещё трёх друзей посадил . было бы ещё лучше .
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Ну, для этого он должен лет тридцать президентствовать.
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Якщо так вже вам хочеться поспівпрацювати з росією, то можете влаштувати змагання, хто з вас більш турецьких помідорів передавить.
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признаки говорят о том, что системное разрушение Рассиюшки поставлено на конвеер американского бюджета..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАдминистрация США подготовила для Трампа новую стратегию взаимодействия с Россией, - Макмастер
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