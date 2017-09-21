 Администрация США подготовила для Трампа новую стратегию взаимодействия с Россией, - Макмастер

Об этом сообщил советник по нацбезопасности США Герберт Макмастер в четверг в эфире телеканала CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Мы разработали для президента (Дональда Трампа - Ред.) стратегию того, как нам вести дела с Россией", - сказал он.
По его словам, в отношениях с Россией нужно сделать три вещи. "Во-первых, мы должны противодействовать их дестабилизирующей роли. Президент встречается с президентом Украины Петром Порошенко, суверенитету страны которого угрожает Россия", - уточнил он.
"Во-вторых, мы должны предотвратить конфликт с Россией. Это страна обладает ядерным оружием. У нас в течение долго времени была холодная война с Советским Союзом, и мы намерены избежать нового конфликта", - пояснил Макмастер.
В-третьих, отметил он, "мы хотим найти области сотрудничества, где мы может работать вместе в наших взаимных интересах".
"То, что мы видели за последние годы, это то, как Россия автоматически делает все, что может, чтобы подорвать интерес США или наших союзников. Это действительно глупо. Мы должны быть готовы работать вместе в ключевых областях", - отметил Макмастер.
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Военный эксперт Олег Жданов в своём интервью каналу Ukrlife.TV объяснил, почему главным вопросом в теме миротворцев на Донбассе является предоставление им необходимого мандата, а также рассказал о том, как фактически в мире возводится новая "Берлинская стена".
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А то меня аж трисёт. как интересно...
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...ты то, как энто зныщення себе уявляешь? Ы?
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Р.Рейган
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