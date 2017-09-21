EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Общество
  957  25
Все про:образование (1648) язык (3534) Минобразования (880) Гриневич (199)

 Минобразования готово платить надбавки учителям украинского языка в школах нацменьшинств за интенсивность труда, - Гриневич

гриневич

Украина намерена провести двусторонние консультации с заинтересованными странами об имплементации языковых норм новой редакции закона "Об образовании".

Об этом министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила на заседании комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.

"Мы договорились с послами о том, что мы проведем двусторонние консультации по имплементации этого закона для каждого национального меньшинства", - сказала она.

Также читайте: Гриневич: Нам нужно дополнительно 400 млн грн на повышение зарплат преподавателям вузов с 2018 года

Гриневич отметила, что Минобразования понимает, что для детей разных языковых групп необходимы дополнительные инструменты для лучшего овладения украинским языком.

В связи с этим министерство готово увеличить оплачиваемые за государственный счет часы индивидуальных консультаций.

Кроме того, министерство готово в школах национальных меньшинств платить учителям украинского языка надбавки для более интенсивной работы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все президенты, с которыми встречался Порошенко, восприняли с позитивом позицию власти по закону об образовании, - Ирина Геращенко

В качестве примера Гриневич привела опыт Венгрии, которая осуществляет доплаты учителям в Украине, преподающим на венгерском.

Согласно принятой редакции закона об образовании, с сентября 2018 года дошкольное и начальное образование сможет осуществляться на языке нацменьшинства при параллельном изучении государственного языка.

В средней школе дети будут начинать обучение на государственном языке, а язык национального меньшинства будет изучаться как отдельная дисциплина.

Также читайте: Климкин готов встретиться с парламентариями Венгрии, осудившими закон об образовании
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну так платите учителям деньги, а не пиндите...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы себе крысы платите,как учителям ,для начала ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Угу... Побежали, впереди паровоза, идиоты.А шо теперь? А теперь надо как-то успеть увернуться, бо он таки- быстрее. Консультации на уровне послов... Ну-ну...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А не дешевле ли будет покупать билет в одну сторону тем, кто откажется изучать украинский государственный язык?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Виталий Прокуратор - да там украинский плохо знают и почти все уже с двумя паспортами и гражданствами ... - нужно лишать таких гражданства Украины, если по Закону.. Но запущенно все очень уже.., и для этого нужно национально ориентированное правительство (как у соседей)... - у нас такого нет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вони хіба хочуть вчити нашу державну мову?"Найгірші результати ЗНО з української мови в 2016 році отримали
випускники з Берегівського району, де компактно проживає угорська громада. 75
відсотків випускників цього району отримали від 1 до 3 балів за 12-бальною
шкалою з ЗНО з українською мови"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а разве не нацменшины должны доплачивать, шо учителя возятся с их недалекими отпрысками???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Українську мову повинні вчити всі громадяни України. Не знаєш українську мову, то крути хвости волам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Крутять хвоста волам незалежно від мови спілкування.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Один хвіст всім волам? Так, деякі крутять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты воспринимаешь всё слишком буквально.
Но видно сразу, что в хвостах ты разбираешься.
 показать весь комментарий
Ответить
 
мож и попов мацковских шекелем налякаты? хай правлять українською.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За интенсивность труда
При обучении по другим дисциплинам интенсивность нулевая.
Физика - ничто, язык - всё.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
е должно быть вообще никаких таких школ нацменьшинств. Есть один государственный язык - украинский, поэтому все обучение во всех школах - только на украинском!. Там где есть много этих самых нацменов, пускай будут доп уроки по ихним языкам. Украинский и английский - обязательные, а доп языки по желанию в свободное время для желающих.
Нахрена нам в стране школы полностью на басурманских языках?? В конце концов - жесточайший отбор по знанию государственного языка при приеме на работу, поступлениях куда угодно и пр.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Платить-неплатить, все одно цей режим бидломові вже не допоможе викарабкатися з багнюці.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Госопода украинцы не играйте с огнем!!! В столь трудный для вас час!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
да нормальный закон...ментальное кацапье со своими отпрысками должно страдать...и никаких компромисов - или украинский, или английский...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Давайте . Працюєм. Вивчаєм. Недай Бог не підпише.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоМинобразования готово платить надбавки учителям украинского языка в школах нацменьшинств за интенсивность труда, - Гриневич
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти