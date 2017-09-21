 Минобразования готово платить надбавки учителям украинского языка в школах нацменьшинств за интенсивность труда, - Гриневич

Об этом министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила на заседании комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.
"Мы договорились с послами о том, что мы проведем двусторонние консультации по имплементации этого закона для каждого национального меньшинства", - сказала она.
Гриневич отметила, что Минобразования понимает, что для детей разных языковых групп необходимы дополнительные инструменты для лучшего овладения украинским языком.
В связи с этим министерство готово увеличить оплачиваемые за государственный счет часы индивидуальных консультаций.
Кроме того, министерство готово в школах национальных меньшинств платить учителям украинского языка надбавки для более интенсивной работы.
В качестве примера Гриневич привела опыт Венгрии, которая осуществляет доплаты учителям в Украине, преподающим на венгерском.
Согласно принятой редакции закона об образовании, с сентября 2018 года дошкольное и начальное образование сможет осуществляться на языке нацменьшинства при параллельном изучении государственного языка.
В средней школе дети будут начинать обучение на государственном языке, а язык национального меньшинства будет изучаться как отдельная дисциплина.
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випускники з Берегівського району, де компактно проживає угорська громада. 75
відсотків випускників цього району отримали від 1 до 3 балів за 12-бальною
шкалою з ЗНО з українською мови"
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Но видно сразу, что в хвостах ты разбираешься.
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При обучении по другим дисциплинам интенсивность нулевая.
Физика - ничто, язык - всё.
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Нахрена нам в стране школы полностью на басурманских языках?? В конце концов - жесточайший отбор по знанию государственного языка при приеме на работу, поступлениях куда угодно и пр.
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