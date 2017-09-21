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Все про:Донецкая область (4674) водоснабжение (371) СЦКК (285) наемники РФ (123)

 Главари "ДНР" саботируют ремонт поврежденных участков Южно-Донбасского водогона, - СЦКК

сцкк

Наемники РФ из ОРДО препятствуют ремонту поврежденных участков Южно-Донбасского водогона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков ОРДО, Юго-Донбасский водогон работает в чрезвычайно сложных условиях - работает только одна из двух веток водопровода. Из-за чего обеспечиваются только минимальные потребности гражданского населения региона.

В ремонте нуждаются поврежденные участки, расположенные в так называемой "серой зоне". В частности, участок магистрального водопровода, который находится между Донецкой фильтровальной станцией и городом Авдеевка. А также участок в районе промышленной зоны города Авдеевка и Ясиноватского "поста ГАИ", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупированные территории Донетчины задолжали за воду 1,6 млрд грн: Россия должна заплатить за все эти вещи, - Жебривский

Предприятие "Компания "Вода Донбасса" постоянно направляет в СЦКК заявки на обеспечение безопасного выполнения ремонтно-восстановительных работ.

По каждому обращению украинской стороной СЦКК в кратчайшие сроки были получены гарантии безопасности от ВСУ и направлены соответствующие обращения российской стороне СЦКК по содействию в получении письменных гарантий безопасности от представителей ОРДО. Но все эти заявки "руководство" ОРДО игнорирует.

Также читайте: Главари наемников РФ препятствуют восстановлению инфраструктуры на Донбассе, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что таким действиями руководство ОРДО в очередной раз подтверждает свое игнорирование интересов гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения и незаинтересованность в восстановлении гражданской инфраструктуры Донбасса.
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может дешевле построить опреснители для мариуполя, чем снабжать водой сепаров?
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Опріснювачі не забезпечуть такий об"єм води для міста, та й вода не та що потрібна для пиття.
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а как же кувейт и арабские эмираты? так что вы свои 5 копеек оставьте себе
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Нам до Еміратів як до Місяця, знаючи наше відношення до води. Також в опрісненій воді потрібно забезпечити необхідний баланс різних солей і т.п. щоб вона не була дистильованою. І яка ціна буде такої води? Ось вам ще 5 копійок.
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ще не відомо, як влада їх завтра буде називати, може любими друзями, Штепа теж ще позавчора була сепаратистською, а вчора вже ні.
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главное нельзя выключить канал .... кули тогда горловка енакиево макеевка донецк остануться без воды ....начнется визг мол геноцидят
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може Насалик сьездит договорится?????? он тама был вот за уголь терки тер може и за воду перетрет
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлавари "ДНР" саботируют ремонт поврежденных участков Южно-Донбасского водогона, - СЦКК
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