 Главари "ДНР" саботируют ремонт поврежденных участков Южно-Донбасского водогона, - СЦКК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков ОРДО, Юго-Донбасский водогон работает в чрезвычайно сложных условиях - работает только одна из двух веток водопровода. Из-за чего обеспечиваются только минимальные потребности гражданского населения региона.
В ремонте нуждаются поврежденные участки, расположенные в так называемой "серой зоне". В частности, участок магистрального водопровода, который находится между Донецкой фильтровальной станцией и городом Авдеевка. А также участок в районе промышленной зоны города Авдеевка и Ясиноватского "поста ГАИ", - говорится в сообщении.
Предприятие "Компания "Вода Донбасса" постоянно направляет в СЦКК заявки на обеспечение безопасного выполнения ремонтно-восстановительных работ.
По каждому обращению украинской стороной СЦКК в кратчайшие сроки были получены гарантии безопасности от ВСУ и направлены соответствующие обращения российской стороне СЦКК по содействию в получении письменных гарантий безопасности от представителей ОРДО. Но все эти заявки "руководство" ОРДО игнорирует.
Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что таким действиями руководство ОРДО в очередной раз подтверждает свое игнорирование интересов гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения и незаинтересованность в восстановлении гражданской инфраструктуры Донбасса.
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