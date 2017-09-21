 Столтенберг приветствует идею отправки миротворцев ООН в Украину

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я поприветствовал предложение об отправке миротворцев ООН в Украину, поддержанное Украиной. Также российское предложение есть "на столе"", - сказал он журналистам в ООН после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Напомним, 20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческие плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.
5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
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НАЗЫВАЯ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ
Никак не среагировав на гибель трех детей во время пожара в лагере, где корпуса были сварганены на скорую руку к дате прибытия туда президента Порошенко, сам президент отправился на Генеральную Ассамблею ООН. Там он произнес речь и встретился с президентом Трампом. Патриотического шума много, действия же говорят об обратном.
Сначала по поводу миротворцев, о которых гарант говорит, начиная с 2015 года. Россия подала Резолюцию по миротворцам. Свое видение. Украина ничего не подала. Резолюция России для нас неприемлема. Какие миротворцы? Никакие. Стоило бы потребовать смены формата переговоров по Донбассу, но Порошенко не обмолвился об этом ни словом. Видимо, его устраивает зашедший с самого начала в тупик Минский формат. Возможно, стоило бы включить Украину в список всех «горячих точек» мира, наряду с Сирией, Ираном, КНДР, Кубой и т.д. Этого тоже не было сделано. Возможно, самое время представить международной общественности ясный и четкий план по возвращению Донбасса и Крыма? Нет, такого плана представлено не было. Почему? Потому что Порошенко, его политические союзники внутри страны, а также суды, находящиеся в ручном управлении у Порошенко, уже начали выполнять пункты Минского договорняка, касающиеся амнистии боевиков и сепаратистов. Двадцать титушек, участвовавших в бойне и поджоге Дома Профсоюзов в Одессе, а также бывший мэр Славянска Штепа, чудесным образом оказавшиеся на свободе, прямое тому подтверждение. Так что же было сделано нашим гарантом? Произнесена блестящая речь ни о чем.
Поехали дальше - Крым и крымские татары. Больная для нас всех тема. Украинский народ не только лишился части своей земли, на которой теперь размещается мощная военная база врага. Не только украинским патриотам пришлось срочно покинуть свою малую Родину, но и коренной народ Крыма - татары, оказались под российской оккупацией. Что же предложил Порошенко в своей речи? Создать «круг друзей» вокруг Крымской проблемы. Эти друзья будут время от времени встречаться и разговаривать о проблеме. Решения этой проблемы нет, как нет и исков в международные суды на агрессора и захватчика Россию.
Почему нет исков? Потому что идет октябрь, когда президент Порошенко снова попытается протолкнуть «Особый Статус», а, если не сделает этого открыто, будет выполнять его пункты, написанные в Кремле, тихой сапой, как он это делает с титушками, беркутовцами и Штепой. Кроме того, окружение гаранта уже готово выступить с другим законопроектом, который только внешне отличается от Минского договорняка - «О реинтеграции Донбасса», в котором Россия снова не названа агрессором, а захваченные ею территории названы не оккупированными, а находящимися «под эффективным контролем России». Я так понимаю, что Россия будет продолжать их «эффективно контролировать» даже во время выборов, на которые президент Порошенко, конечно же, рано или поздно, согласится.
Кроме того, президент Порошенко в очередной раз соврал. На этот раз перед представителями Генеральной Ассамблеи ООН. В своей речи он упомянул, что на оборону из ВВП Украины идет более 5%. На самом деле, на оборону идет 2,5%, остальная половина идет на укрепление полиции и Нацгвардии, которая будет защищать власть от народа. Тут уместно упомянуть вот какой аспект. Если Авакову удастся протянуть свой законопроект про усиление полномочий полиции, то там есть статья, разрешающая Нацгвардии разгонять демонстрантов, что противоречит Конституции, где сказано, что армия или военизированные образования не имеют права даже прикасаться к мирным жителям или демонстрантам во время протестов. Вот туда наши с вами деньги и идут - на поддержание силы, которая будет использована против нас самих.
Порошенко в своей речи упомянул также о «хлебном» и «школьных» перемириях. Он прекрасно знал, что никаких перемирий не будет. А так, эти инициативы являются чистой воды пиаром «миротворца» Порошенко. Цена же этого пиара самая высокая - жизни украинских солдат. Украине нужен не «миротворец» Порошенко, а мир, для достижения которого наш президент не делает ровным счетом ничего. Зато он очень активно преследует добровольцев, волонтеров и активистов. На второй срок, о котором он уже объявил, Порошенко идет с враньем о миротворческой миссии ООН.
Далее, привожу две цитаты ни о чем о встрече Трампа и Порошенко от пресс-службы гаранта.
«Мы почувствовали настоящее плечо нашего друга и партнера, и могу сказать, что я, как президент, чрезвычайно доволен текущим уровнем сотрудничества, который является беспрецедентным», - подчеркнул Порошенко.
«Для меня было очень важно услышать полную, очень мощную поддержку реформ, которые проходят в Украине, и позитивную оценку результатов, которых мы этими реформами достигли. Это чрезвычайно важно для нас. И мы договорились, что наше сотрудничество в поддержке реформ будет эффективно продолжаться», - сказал глава украинского государства.
Обратите внимание на это государево "мы", а про 144 фейковые реформы мы все с вами знаем. Что касается военной помощи США в размере 500 млрд., то эта помощь будет выделяться по частям и полностью контролироваться со стороны Соединенных Штатов. Почему? Потому что в Украине процветает коррупция, злоупотребления в МО и утечка информации на сторону врага.
Теперь вернемся к началу, где я написала о патриотическом шуме и антипатриотических действиях президента Порошенко. Что же скрывается за его пустой речью? За ней скрываются следующие реальные действия: освобождение беркутовцев и сепаратистов, саботаж расследования преступлений на Майдане и в Одессе, российский олигарх и партнер президента Украины Григоришин получает первоочередное право на выкуп "Турбоатома", под Медведчука и самого Порошенко перекраивается рынок сжиженного газа в Украине, закупка угля у террористов, вошедшая в историю как афера под названием «Роттердам +», отяжелила карманы Ахметова и самого Порошенко, а, также, профинансировала террористов, а также, торговля с Россией, которая с каждым годом крепнет и растет.
Заканчивая, хочу сказать, что мы с вами играем с огнем. Очень опасно, во время войны, иметь президента, который сидит на двух стульях. В любой момент он может оказаться между двумя стульями и мы вместе с ним…
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Эти "миротворцы ООН" абсолютно не помешают ДНР и ЛНР делать все что они хотят, вплоть до обстрелов и нападений.
Они также будут висеть гирями на руках украинской армии и за каждый выстрел в ответ будут вонять как скунсы как раз в сторону Украины а не ДНР или ЛНР которые никто и значит спроса с них никакого нет.
Не говоря уже о том что это клеймо 3-го или даже 4-го мира. И еще как выше правильно заметили это знак СТОП для инвестиций.
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