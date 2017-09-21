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 Политика Украины
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Все про:Медведчук (718) Наливайченко (890) СБУ (14932)

 Я никогда не летал с Медведчуком в Россию, - Наливайченко после допроса

наливайченко

Экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ), лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко уверяет, что не летал в Россию вместе с лидером общественной организации "Украинский выбор" Виктором Медведчуком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил 21 сентября в эфире телеканала "24".

"Нет. Я никогда не летал (с Медведчуком), тем более в Россию. Мы разорвали все отношения с РФ - новая СБУ, и начали обезвреживать российских агентов", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наливайченко вызвали на допрос в СБУ

Наливайченко отметил, что в России на него завели четыре уголовных дела, которые, по его словам, предусматривают "немедленный арест".

Он назвал обвинения СБУ "политическим мусором".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Наливайченко допрашивают как свидетеля по делу о незаконных пересечениях границы Медведчуком и экс-чиновниками в 2014-15 годах, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Наливайченко также рассказал, что часть его показаний, которые он дал сегодня в СБУ, касались событий 20-22 февраля 2014 года, когда из Украины в Москву, Белгрод и Сочи "вывозили частными самолетами действующего президента Януковича и его окружение".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть уголовное производство. Я не вижу тут политических репрессий, - начальник ГСУ СБУ о вызове на допрос в качестве свидетеля Наливайченко
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Правильно делал. Россия это ад какого то другого мира.
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Valentyn Nalyvaichenko сейчас здесь: Служба безопасности Украины.
4 ч · Киев ·

Дав свідчення у Головному слідчому управлінні СБУ. Під час допиту, який тривав три з половиною години, надав докази використання літаків, у тому числі - з боку представників діючої влади.
Йдеться про польоти до Росії під час лютого 2014 року.
Навіть називаю куди були ці перельоти: до
Бєлгорода, Москви, Сочі.

Слідство має з'ясувати - хто літав, що вивезли незаконно з України і передали російській стороні.
Вимагаємо розслідування. Вимагаємо вигнати з влади агентів Кремля.
Дякую усім, хто прийшов підтримати нас сьогодні під стіни СБУ. Правду не приховати!
Наливайченко: благодаря Порошенко привлекались третьи лица к совершению рейсов в РФ в 2014 г.
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пусть Наливайка еще скажет что никогда не заканчивал Академию КГБ..
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Все вы одна банда-всех судить и на нары-ВСЕХ до ЕДИНОГО !!!!
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Если "на нары-ВСЕХ до ЕДИНОГО" - то кто будет их задерживать, расследовать и садить?
Кива со Шкуряком и Антониной Геращенко?
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Я подъеду и быстренько всё расследую .Садить надо же,исключительно на кол !
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Медведчук с Петей патриоты, отцепитесь от них!
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Как правильно себя вести на приеме у прокурора

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Медведчука назначил Порошенко своим личным представителем в Минске.
Медведчук - друг Порошенко.
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Наливайченко відмовився на допиті в СБУ пройти поліграф з метою встановлення істини. СБУ має надію, що відмовився "поки що".
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да кук там под столом сидел, лично слышал)
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Ему украинская разведчица-патриотка Нелька Штепа сообщила.
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Медведчуку даже не предлагала пройти проверку на полиграфе. Он вообще не явился на допрос, поэтому его сейчас просто приглашают.
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Значіт хорошиє сапогі... Літав таки, запроданець
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Помню как наливайченко защищал ахметова (на одном из телеканалов), когда всплыла информация о том, что ахметов спонсировал сепаратистов. Примерно звучало этот так - Да вы что, ахметова сейчас трогать вообще нельзя, вы что, это же рабочие места....
Вот так вот...
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сегодня у рыжего днюха .все гуляют на банкете .не качай лодку
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что-бы он за столом подавился лангустом - рыжая падла
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если бы ты знал слова гимна, то не стал бы постить эту хню.
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наливайченко,хватит торговаться - вывали весь компромат у себя на фб и жди результат.
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шо сдел этот старый кгбист когда был в сбу да .ничего .нет веры этому" борцу за правду "все они повязаны
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Методы Путина. Врать везде, во всем, и как можно больше и чаще. Потом люди не могут верить никому. Это круто обвинить экс СБУшника в измене родине. Отмываться будет целую вечность. Даже если отмоется, то осадок у людей останится. Это и есть война компроматов и борьба с оппонентами.
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1. Вы себе хоть приблизительно можете представить насыщенность СБУ российской агентурой после кацапских ставленников - януковича и якименко?
2. В курсе, сколько при Наливайченко было разоблачено и заменено исполнителей на ключевых позициях в этой структуре?
3. Не задавались вопросом - почему порошенко заменил этого человека в момент самого активного и продуктивного периода очищения основного ведомства по безопасности государства от вражеской агентуры?
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если глубже копнуть он еще при юще любым другом был .про шо можно говорить .
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Может быть, но оснований верить Грицацуеву еще меньше.
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Никто выше головы не прыгнет. И имея в распоряжении Запорожец со скоростью БМВ не поедешь.
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так,але його версія зі збиттям Боїнга надто притягнута за вуха.
А теперішні його залицяння з юлею і мишою замарали валька по голову і з ручками
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ну и брехлыва сука медведчук их покровитель скоты и в Африке скоты счастья им пулю в висок
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20-22 февраля 2014 года из Украины в Москву, Белгрод и Сочи "вывозили частными самолетами действующего президента Януковича и его окружение"

--------
кто вивозил?фамилии, должности, звания
рано или поздно тайное станет явним
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тю дурний натор!То й твій комент порохоботський?
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Наливайченко агент ФСБ..., вот тут детально (много букф).. Кому интересно..
https://spark.adobe.com/page/dyrZGz8LZaA4n/
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Гиркин: .. Более того, большая часть подразделений в итоге осталась верна Киеву и вышла с территории Крыма».это неправда
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Я никогда не летал с Медведчуком в Россию, - у меня и крыльев-то нет !
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А есть какие-то данные, что он летал? Откуда эта информация?
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Али,не знаю насчет летаний,но то что Валентин Александрович последний настоящий офицер в СБУ,это абсолютно точно.Плюс работает и работал в содружестве со спецслужбами США,это идет вразрез с прокремлевскими интересами нашей нынешней власти.Единственный минус на мой взгляд,это участие в партии УДАР.
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Я знаю про его неприязнь к Медведчуку, он неоднократно это заявлял. Поэтому сегодня первый раз такое прочитал и думаю откуда это все взялось?
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Скорее всего игра словами,возможно некоторые бездари оперируют данными на уровне билетных касс.
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нефігово на посаді підняв "справжній офіцер" - на партію та ботів)
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Не ображайся,але знаешь як кажуть,кому що ближче.Бабусь трощити по переходах це вже після нього.
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кум пуйла Медведчук существует в Украине, пока существует Порошенко в кресле президента.
Порошенко это крыша для Медведчука. Медведчук его представитель на переговорах в Минске.
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а-га прийдет Жулька и нападет на Путина так что-ли? - не позорьтесь боты ..
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Валентин Наливайченко уверяет, что не летал в Россию вместе Виктором Медведчуком....может ездил? транспорт любой на Москву ходит.
Наливайченко отметил, что в России на него завели четыре уголовных дела,наверное для прикрытия? Как уже надоели эти БЫВШИЕ, Ничего в Украине не меняется в сторону ЕС,всё в государстве тянется в сторону московской Орды. Какое то подвешенное состояние у государства Украина.Источник: https://censor.net.ua/n456322Источник: https://censor.net.ua/n456322
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ну а молдова намного приблизилась к ес ...я сморю туда и вижу че будет здесь
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По-моему, это как-то низко, или минимум непрофессионально - вызывать на допрос экс-главу СБУ.
Глава СБУ - это человек, от которого в стране практически нет никаких секретов
А если кто-то захочет что-то передать в кремль, то совершенно необязательно лично летать в чмоскву

Лучшая антиреклама Украины, ну, или на уровне оправдания кацапосепаров по Одессе 2-го мая
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конечно непрофессионально...надо было на второй день после увольнения.а через месяц военная прокуратура должна была посадить.тогда было бы не низко.
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Бред,а вот наши депутаты летают туда на доклад постоянно.
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тот факт, что рядом с Наливайкой стоит экс-зам генпрокурора Голомша(слева от Разливайки), говорит о том, что Наливайку поддерживают редкостные коррупционеры и прокурорская мразь в высшей степени... Те кто сталкивался в прокуратуре и таможне с кланом Голомшей, и с их паханом Балогой, могут многое рассказать..
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Зато Грицак в Макеевке вместе с Медведчуком встречался с Кононовым-"Царем", министром обороны ДНР. Чего не скрывает и даже гордится
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Откуда у вас, брехливых порохоботов, привычка всё перекручивать, как и у путинских собак?
Садовой сказал это о всех предыдущих и нынешнем идиоте в президентском кресле - все они стремились и стремятся узурпировать власть, как кремлёвский параноик.

- То есть Порошенко и Путин - это почти одно и то же?
- Путин для многих лидеров - как образец, но не все об этом говорят. Такова правда. Многие хотят иметь монопольную власть. Но это страшно для страны, потому что тогда страна идет вниз.
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Кошевой, ты, сАбака, не в кассу, олгиское чмо. Пшло на""уй, кацапосозданное недавно...
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Щуряка кримська, ти якого приперлося в Україну?
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Спросить с меня хочешь? Давай, купи себе тур в одну сторону - я в Виннице, если не зассышь, то тут тебя и закопаю. не, собакам отдам, нахера копать.
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Розумні люди кажуть: чим "героїчніша" потвора в тирнеті, тим вона ссученіша і сцикливіша у житті.
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Проверь, педрило. Урєкаю быстро, цап, нарисуйся на обрії лише...
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Я ніколи в житті не бачив чоловіка перед боєм, який матюкається як п'яний кацап та брискає слиной. Якщо він звичайно не шизофренік. З Криму з такими ж матюками тікав?
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Ты едешь спросить с меня или нет? Прсотой вопрос. Ответ жду.
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перед боем)) ты тяжелее ложки ничего в жизни не подымал, воЭн... про бой оно говорит...
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кошевой, спроси с меня, чего морозишься? крым-рым, усё такое, тебе ж есть чего сказать или чуханец ты кацапский и тролляка кацапская, а? вроде ж ты патриот Украины, а я не пойми кто с твоих слов. Ответь за базар, дырявый... Официально тебе заявляю - ДЫРЯВЫЙ кошевой. Давай, спроси с меня
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Ты, пидор, пятый, хто залупается до меня. Едь, умрёшь сдесь, казлина, давай...
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Садовый марионетка кремлевская(откуда у них деньги на выборы взялись?) - консервы короче - зашквары Самонемощи при голосованиях против Европейских законов
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А почему Кучму не вызывают на допрос ? медведчук был у него главой администрации президента .
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напевно бояться, що після цього допиту взяти під варту потрібно буде не кучму, а порошенко.
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всех пинчуков,рината леонидовича и много еще кого)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ никогда не летал с Медведчуком в Россию, - Наливайченко после допроса
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