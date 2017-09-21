 Я никогда не летал с Медведчуком в Россию, - Наливайченко после допроса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил 21 сентября в эфире телеканала "24".
"Нет. Я никогда не летал (с Медведчуком), тем более в Россию. Мы разорвали все отношения с РФ - новая СБУ, и начали обезвреживать российских агентов", - подчеркнул он.
Наливайченко отметил, что в России на него завели четыре уголовных дела, которые, по его словам, предусматривают "немедленный арест".
Он назвал обвинения СБУ "политическим мусором".
Наливайченко также рассказал, что часть его показаний, которые он дал сегодня в СБУ, касались событий 20-22 февраля 2014 года, когда из Украины в Москву, Белгрод и Сочи "вывозили частными самолетами действующего президента Януковича и его окружение".
3245 85
Есть уголовное производство. Я не вижу тут политических репрессий, - начальник ГСУ СБУ о вызове на допрос в качестве свидетеля Наливайченко(22)
Наливайченко допрашивают как свидетеля по делу о незаконных пересечениях границы Медведчуком и экс-чиновниками в 2014-15 годах, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО(106)
Сопровождавшие Саакашвили нардепы не нарушали порядок пересечения госграницы: мы подошли к генералу и вручили паспорта, - Власенко(36)
Петля Рогозина, "первосортный" народец, молодежь Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(28)
Огляд блогосфери від UAINFO. 11 вересня 2017(0)
Четыре нардепа, газ, уголь и сигареты: активы кума Путина Медведчука в Украине. ВИДЕО(59)
Петросян 80 LVL, прямая линия с Путиным, которую все ждут, "националист" Медведчук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(24)
Ответить
4 ч · Киев ·
Дав свідчення у Головному слідчому управлінні СБУ. Під час допиту, який тривав три з половиною години, надав докази використання літаків, у тому числі - з боку представників діючої влади.
Йдеться про польоти до Росії під час лютого 2014 року.
Навіть називаю куди були ці перельоти: до
Бєлгорода, Москви, Сочі.
Слідство має з'ясувати - хто літав, що вивезли незаконно з України і передали російській стороні.
Вимагаємо розслідування. Вимагаємо вигнати з влади агентів Кремля.
Дякую усім, хто прийшов підтримати нас сьогодні під стіни СБУ. Правду не приховати!
Наливайченко: благодаря Порошенко привлекались третьи лица к совершению рейсов в РФ в 2014 г.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кива со Шкуряком и Антониной Геращенко?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Медведчук - друг Порошенко.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вот так вот...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
2. В курсе, сколько при Наливайченко было разоблачено и заменено исполнителей на ключевых позициях в этой структуре?
3. Не задавались вопросом - почему порошенко заменил этого человека в момент самого активного и продуктивного периода очищения основного ведомства по безопасности государства от вражеской агентуры?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А теперішні його залицяння з юлею і мишою замарали валька по голову і з ручками
Ответить
Ответить
--------
кто вивозил?фамилии, должности, звания
рано или поздно тайное станет явним
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://spark.adobe.com/page/dyrZGz8LZaA4n/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Порошенко это крыша для Медведчука. Медведчук его представитель на переговорах в Минске.
Ответить
Ответить
Наливайченко отметил, что в России на него завели четыре уголовных дела,наверное для прикрытия? Как уже надоели эти БЫВШИЕ, Ничего в Украине не меняется в сторону ЕС,всё в государстве тянется в сторону московской Орды. Какое то подвешенное состояние у государства Украина.Источник: https://censor.net.ua/n456322Источник: https://censor.net.ua/n456322
Ответить
Ответить
Глава СБУ - это человек, от которого в стране практически нет никаких секретов
А если кто-то захочет что-то передать в кремль, то совершенно необязательно лично летать в чмоскву
Лучшая антиреклама Украины, ну, или на уровне оправдания кацапосепаров по Одессе 2-го мая
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Садовой сказал это о всех предыдущих и нынешнем идиоте в президентском кресле - все они стремились и стремятся узурпировать власть, как кремлёвский параноик.
- То есть Порошенко и Путин - это почти одно и то же?
- Путин для многих лидеров - как образец, но не все об этом говорят. Такова правда. Многие хотят иметь монопольную власть. Но это страшно для страны, потому что тогда страна идет вниз.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить