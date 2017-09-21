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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:сепаратизм (12827) Франция (1993) Донбасс (16145) наемники РФ (122)

 МИД Франции обратилось в прокуратуру в связи с планами по открытию в Марселе "представительства "ДНР"

днр

МИД Франции обратилось к прокурору страны по поводу запланированного на 25 сентября открытия "Представительского центра во Франции Донецкой Народной Республики" в Марселе.

Об этом было заявлено на брифинге в МИД Франции 21 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт посольства Франции в Украине.

"Наша позиция неизменна: Франция привержена территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и полному восстановлению ее государственного суверенитета; Франция не признает сепаратистских образований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, с которыми мы не имеем отношений.

Учитывая то, что цель объединения является незаконной, Министерство Европы и иностранных дел направили соответствующую информацию прокурору Республики", - говорится в сообщении.

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Отмечается, так называемый представительский центр "ДНР" зарегистрирован в статусе общественного объединения по закону 1901 года, который не требует предварительного разрешения.

"Французская власть официально не признает этого объединения, которое не имеет дипломатического статуса и не может приобрести связанные с ним привилегии и иммунитеты", - отметил представитель французского МИД.

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Тем не менее сепарскую организацию открыли и для ваты она будет дипломатической.
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Я неудивлюсь, если порох в Киеве их представительство разрешит открыть, пуйло прикажет, тот откроет.
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Молодец! Сто рублей за свой вонючий пост заработал!
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Если у него бизнес с сепарами, чему тут можно удивляться.
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Когда уже захарченков с плотницкими в клетке по Киеву возить будут ?
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они же водили пленных по улицам, для них тоже нужно особое правосудие
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тем более, тогда держать в зоопарке и не судить.
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Сидеть они должны весь срок. А сроки должны начинаться от 15 лет.
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тоді, коли в сусідній клітці буде сидіти порошенко.
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В Амстердаме,в районе "красных фонарей",самое то место.
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тоже подходящая страна. Еще можно в Германии, Италии. Можно в Венгрии, но это уже мелко. В остальных странах ЕС стремно - можно даже полиции не дождаться, прохожие дадут люлей прямо в момент открытия.
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Страна "днр" развивается семимильными шагами, вот уже вышли и на заграничный уровень...
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Теперь я понял зачем штепу выпустили! Должна возглавить
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Не плохо им живется, бесплатная вода, газ, электричество, недавно Я узнал что у них есть даже свое телевидения, а таком даже бен ладен не мечтал.
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Можу допомогти організувати тобі обмін квартирами. Чотирикімнатну в Донецьку можеш отримати в обмін на однокімнатку в будь-якому райцентрі.
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Ребята, не надо париться. Все это фейковые потуги Раша-Дыровской бассоты. Гопники сняли хазу, повесили там свою тряпку и скочем приклеили бумажку А4 с написанными кривыми буквами название свей сходки.
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