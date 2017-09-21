 МИД Франции обратилось в прокуратуру в связи с планами по открытию в Марселе "представительства "ДНР"

Об этом было заявлено на брифинге в МИД Франции 21 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт посольства Франции в Украине.
"Наша позиция неизменна: Франция привержена территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и полному восстановлению ее государственного суверенитета; Франция не признает сепаратистских образований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, с которыми мы не имеем отношений.
Учитывая то, что цель объединения является незаконной, Министерство Европы и иностранных дел направили соответствующую информацию прокурору Республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, так называемый представительский центр "ДНР" зарегистрирован в статусе общественного объединения по закону 1901 года, который не требует предварительного разрешения.
"Французская власть официально не признает этого объединения, которое не имеет дипломатического статуса и не может приобрести связанные с ним привилегии и иммунитеты", - отметил представитель французского МИД.
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https://youtu.be/TIATfyG28aE
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