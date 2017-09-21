 При получении $10 тыс. взятки задержан гендиректор "Центра сертификации и экспертизы семян и посадочного материала", - ГПУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины
В сообщении отмечается: "Генеральный директор ГП "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала", действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору со своим заместителем и подчиненным им работником, с целью незаконного обогащения, требовали от директора Волынского филиала ГП "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала "неправомерную выгоду в сумме 1,5 млн грн, и получили первую часть неправомерной выгоды в сумме 10 тыс долларов США, за неприменение к последнему мер дисциплинарного воздействия, в том числе освобождение от занимаемой должности.
В настоящее время, указанные лица задержаны, с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления проводятся ряд обысков по месту жительства и работы злоумышленников, а также проводятся другие первоочередные следственные (розыскные) действия.
В ближайшее время будет решен вопрос об уведомлении задержанным о подозрении по ч. 4 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, а также обращение в суд с ходатайствами об избрании им меры пресечения.
Досудебное расследование находится на контроле руководства Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины".
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никакой политики, чисто по аналогии вопрос -
а банки спермы - тоже государственные ? там - тоже будете взяточников/взяточниц ловить ?
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