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 При получении $10 тыс. взятки задержан гендиректор "Центра сертификации и экспертизы семян и посадочного материала", - ГПУ

взятка

Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины совместно с управлением процессуального руководства по уголовным производствах следователей Генеральной прокуратуры Украины и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины 21.09.2017 проведена спецоперация, в результате которой в порядке ст. 208 УПК Украины, задержан генеральный директор Государственного предприятия "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала" его заместитель, а также подчиненный им работник, непосредственно при получении первой части неправомерной выгоды в сумме 10 тыс долл США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины

В сообщении отмечается: "Генеральный директор ГП "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала", действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору со своим заместителем и подчиненным им работником, с целью незаконного обогащения, требовали от директора Волынского филиала ГП "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала "неправомерную выгоду в сумме 1,5 млн грн, и получили первую часть неправомерной выгоды в сумме 10 тыс долларов США, за неприменение к последнему мер дисциплинарного воздействия, в том числе освобождение от занимаемой должности.

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В настоящее время, указанные лица задержаны, с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления проводятся ряд обысков по месту жительства и работы злоумышленников, а также проводятся другие первоочередные следственные (розыскные) действия.

В ближайшее время будет решен вопрос об уведомлении задержанным о подозрении по ч. 4 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, а также обращение в суд с ходатайствами об избрании им меры пресечения.

Досудебное расследование находится на контроле руководства Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины".

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Опять рыбалка по европейски -ПОЙМАЛ-ОТПУСТИ !!!
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не у нас "по-русски": исполнишь рыбка 3 желания-потом отпущу.
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Когда они уже суки нажрутся этими взятками и когда наши коррумпированные депутаты примут нормальные законы по ответственности за коррупцию - потому что сейчас чем больше воруют тем меньше ответственность.Ганьба.
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сбушники семечки курируют?мож хай фанаты футбольные шпийонов и рыглозраду ловят?
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Теперь он сам стал посадочным материалом ))
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ну надо же... и такая контора есть, и тоже государственная, и тоже берут....

никакой политики, чисто по аналогии вопрос -
а банки спермы - тоже государственные ? там - тоже будете взяточников/взяточниц ловить ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПри получении $10 тыс. взятки задержан гендиректор "Центра сертификации и экспертизы семян и посадочного материала", - ГПУ
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