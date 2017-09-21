 Большая вовлеченность США в вопросы безопасности поможет Украине и всему миру установит порядок, - Чалый

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, встреча была "полноценной по времени и это дало возможность обсудить все важные вопросы нашей двухсторонней повестки дня". "Более того, президент сказал, какие планы у нас координации действий на будущее ", - добавил посол.
"На сегодняшней встрече я увидел, как установился контакт между двумя лидерами стран. Они понимают друг друга, они понимают, как надо реагировать на вызовы безопасности в мире и в Европе, в частности. Я уверен, что большая вовлеченность Соединенных Штатов в вопросы безопасности поможет Украине и всему миру установит порядок. А лидерство президента Украины поможет реализовать его мирный план и вернуть суверенитет Украины на Донбассе и в Крыму", - сказал В.Чалый.
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"внешнее давление" или "внешнее управление"? Что делать?
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Чалый верно говорит, но этого недостаточно. Мы уже убедились, что "внешнего давления" от цивилизованного Мира недостаточно. Коррупция только культивируется и барыги процветают, а люд нищает и рабочих мест не добавляется, как результат люди едут на заработки зарубеж. Мы превращаемся в наперсточников, обманывая "внешнее давление."
Остается лишь один путь, который может предотвратить народные возмущения - это "внешнее управление" и, может быть, лет на 10-15 закрепленное контитуционнно.
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