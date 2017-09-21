EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины
  312  7
Все про:Порошенко (13887) США (13448) Чалый (366) Трамп (1387)

 Большая вовлеченность США в вопросы безопасности поможет Украине и всему миру установит порядок, - Чалый

чалый

Посол Украины в США заявил, что в ходе встречи президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом удалось обсудить все важные вопросы текущей повестки дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Встреча с Трампом продолжалась около часа, обсуждались направления сотрудничества в сфере безопасности, - Порошенко

По его словам, встреча была "полноценной по времени и это дало возможность обсудить все важные вопросы нашей двухсторонней повестки дня". "Более того, президент сказал, какие планы у нас координации действий на будущее ", - добавил посол.

"На сегодняшней встрече я увидел, как установился контакт между двумя лидерами стран. Они понимают друг друга, они понимают, как надо реагировать на вызовы безопасности в мире и в Европе, в частности. Я уверен, что большая вовлеченность Соединенных Штатов в вопросы безопасности поможет Украине и всему миру установит порядок. А лидерство президента Украины поможет реализовать его мирный план и вернуть суверенитет Украины на Донбассе и в Крыму", - сказал В.Чалый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украина демонстрирует большой прогресс", - Трамп
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це та країна, з якою росія не може не рахуватися.
 показать весь комментарий
Ответить
 
слыхали кацапьё?теперь рускавый бардак не котируется...орднунг везде будет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Джевелины ...и только Джевелины установит порядок в Украине и во всём мире !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
В первую очередь сами украинцы должны хотеть и действовать для установления порядка у себя в стране... Привыкли, что бы кто-то пришёл и порядок навёл... А мы в сторонке постоим пообсуждаем...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Посол Украины в США Чалый 21.09.17 заявил: "Большая вовлеченность США в вопросы безопасности поможет Украине и всему миру установит порядок"
--------------------------------

"внешнее давление" или "внешнее управление"? Что делать?

--------------------------------

Чалый верно говорит, но этого недостаточно. Мы уже убедились, что "внешнего давления" от цивилизованного Мира недостаточно. Коррупция только культивируется и барыги процветают, а люд нищает и рабочих мест не добавляется, как результат люди едут на заработки зарубеж. Мы превращаемся в наперсточников, обманывая "внешнее давление."

Остается лишь один путь, который может предотвратить народные возмущения - это "внешнее управление" и, может быть, лет на 10-15 закрепленное контитуционнно.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБольшая вовлеченность США в вопросы безопасности поможет Украине и всему миру установит порядок, - Чалый
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти