 Гройсман призвал Раду принять пенсионную реформу на следующей пленарной неделе

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер написал в Фейсбуке
Он отметил: "Сегодня Верховная Рада имела все возможности, чтобы принять решение о новой пенсионной системы, которая даст возможность украинским пенсионерам получить высокие пенсии. Украинские пенсионеры ждут этого годами, и сейчас это стало реальностью.
Спасибо всем тем, кто поддерживал эту возможность, депутатам, которые голосовали за продолжение работы сессии. Спасибо за усилия также председателю Верховной Рады. Сегодня принятия пенсионной реформы не произошло. Поэтому я призываю всех народных депутатов объединиться и принять пенсионную реформу в первой (следующей) пленарной неделе".
886 45
Материалы по теме: Пенсионная реформа
"Задача правительства - построить справедливую пенсионную систему", - Гройсман(118)
Гройсман надеется на принятие пенсионной реформы в сентябре: Сейчас мяч на стороне парламента(63)
Благодаря детенизации уже осенью мы сможем поднять пенсии в Украине, - Порошенко(199)
Провал пенсионной реформы будет иметь последствия для сотрудничества с МВФ, - представитель Всемирного банка(186)
Об'єднання БПП і "НФ" – безглуздий крок(0)
"Украинцы заслуживают справедливых пенсий", - Порошенко поблагодарил ВР и Кабмин за старт пенсионной реформы(249)
Фракция "Блока Порошенко" поддержит в первом чтении пенсионную реформу, - Гройсман(173)
Ответить
когда я буду кошкой... ла-ла-ла-ла (песня)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ваша цель - отложить к 30 годам эквивалент своей годовой зарплаты. Например, если вы зарабатываете $5000 в год, значит, ваша цель - собрать к 30 годам именно эту сумму.
В 35 лет ваши накопления должны составлять 2 суммарных годовых дохода!
В 40 лет это должны быть уже три годовых дохода!
В 45 лет в вашей «кубышке» должна быть сумма, равная примерно четырем вашим годовым доходам.
К 50 годам вы должны накопить 60 месячных окладов, к 55 - шестилетний оклад, к 60- 7 годовых доходов, к 65 - 8.
Ответить
классная формулировка- "злоупотребление правами". То есть, право то ты имеешь, а вот, за пользование своим правом тебя можно осудить. Теперь перед судом нужно заявить, что вносишь экспертов (Судьи попавшие под люстрацию) в отдельных областях Права, как участников процесса, и специалистов. И они будут судье рассказывать как нужно судить. Судья теперь не принимает решения ,а основывается на высказывания общественных лиц. Доказательства дополнительные , теперь нельзя приобщить к судовому разбирательству, если они не приобщены до начала разбирательства, даже оправдывающие подсудимого!
Ответить
Ответить
Ответить
Интересно, чем расплачиваться будут с подрыгальниками типа Хомутинника и скотынякой Лошком? Посадами?
Что еще нераздерибаненным осталось в этой стране?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить