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 Политика Украины
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Все про:ВР (23034) пенсионная реформа (1007) Гройсман (3427)

 Гройсман призвал Раду принять пенсионную реформу на следующей пленарной неделе

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает народных депутатов объединиться и проголосовать за пенсионную реформу на следующей пленарной неделе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер написал в Фейсбуке

Он отметил: "Сегодня Верховная Рада имела все возможности, чтобы принять решение о новой пенсионной системы, которая даст возможность украинским пенсионерам получить высокие пенсии. Украинские пенсионеры ждут этого годами, и сейчас это стало реальностью.

Спасибо всем тем, кто поддерживал эту возможность, депутатам, которые голосовали за продолжение работы сессии. Спасибо за усилия также председателю Верховной Рады. Сегодня принятия пенсионной реформы не произошло. Поэтому я призываю всех народных депутатов объединиться и принять пенсионную реформу в первой (следующей) пленарной неделе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приступит к пенсионной реформе уже в начале октября, - Березенко

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Следующим парламентом, в следующей жизни и в следующей стране
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Давайте призовем Гройсмана сделать зарплаты себе и министрам в размере того прожиточного минимума, который он установил украинцам - 1700 грн/месяц?
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Та щоб їм усім пенсію виходячи з цієї суми нараховували.
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А я призывают лукьяновское СИЗО принять гройсмана.
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Та справу хай слідчі ведуть вічно, адже закон Савченко вже скасований.
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Не, лучше в Мену. Дальше и надежнее. да и опыт у старшего товарисча есть.
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Теперь по новому закону! Гройсман призвал Раду принять пенсионную реформу на следующей пленарной неделе - Цензор.НЕТ 2947 Если вы пытаться будете восстановить право на голосование, и желаете подать на предвыборчу комисию в суд. Вы должны внести аванс в суд 1600гр. Но даже если вы выиграете в суде, предвыборчая комисия не возвратит вам потраченные средства, так как перестанет существовать.!!!!
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размечтался грося...токо вкупе с субсидиями на эвтаназию...
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Шикарно жить хотят некоторые. рыхорматоры взамен предложат добротную веревку и кусок хозяйственного мыла. По акции.
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Кредит МВФ не даст, пока пенсионную реформу не примут, вот почему он так спешит, главное бабло, на пенсионеров ему наплевать.
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Вова, а можна тобі питання поки ти ще не сів? Чому ти називаєш осучаснення пенсій пенсійною реформою?
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Так они ж университетов не кончали.. Что ж вы хотите от получившего образование на рынке в виннице?
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Это самые настоящие террористы,держать в заложниках миллионы пенсионеров обещая осовременить пенсии только в случае принятия пенсионной реформы,а ведь в этом нет никакой необходимости,изменения в бюджет или даже постановления КМ достаточно что бы поднять пенсии ,а реформу принимайте пока не усретесь,шантажисты и вылупки
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Как работают особо нечистоплотніе смердючие ванючие порохоботы

Гройсман призвал Раду принять пенсионную реформу на следующей пленарной неделе - Цензор.НЕТ 4640
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А в еще платите налоги себя для пенсии, ну ну платите :D

Ваша цель - отложить к 30 годам эквивалент своей годовой зарплаты. Например, если вы зарабатываете $5000 в год, значит, ваша цель - собрать к 30 годам именно эту сумму.
В 35 лет ваши накопления должны составлять 2 суммарных годовых дохода!
В 40 лет это должны быть уже три годовых дохода!
В 45 лет в вашей «кубышке» должна быть сумма, равная примерно четырем вашим годовым доходам.
К 50 годам вы должны накопить 60 месячных окладов, к 55 - шестилетний оклад, к 60- 7 годовых доходов, к 65 - 8.
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Радуйтесь!!!! Теперь скасовывается Адвокатская таемниця!
классная формулировка- "злоупотребление правами". То есть, право то ты имеешь, а вот, за пользование своим правом тебя можно осудить. Теперь перед судом нужно заявить, что вносишь экспертов (Судьи попавшие под люстрацию) в отдельных областях Права, как участников процесса, и специалистов. И они будут судье рассказывать как нужно судить. Судья теперь не принимает решения ,а основывается на высказывания общественных лиц. Доказательства дополнительные , теперь нельзя приобщить к судовому разбирательству, если они не приобщены до начала разбирательства, даже оправдывающие подсудимого!
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Хотелось бы услышать соевых, которые топят тут за эту "реформу", когда им в 75 лет предложат докупить стажа
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Они не думают,шо им индульгенции не будет ни по пенсионной ни по судебной реформе и тавро петюшка не поможет когда придут в пенсионный или в суд,живут серебренниками,но оно жизнь любит преподносить подарки,многие из них еще постучат себя по бестолковке
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"Объединиться" - значит опять через колено будут ломать, как при назначении алкаша пйокуйойом?
Интересно, чем расплачиваться будут с подрыгальниками типа Хомутинника и скотынякой Лошком? Посадами?
Что еще нераздерибаненным осталось в этой стране?
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Земля. Вот где заруба намечается и раздача барышей!
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гнойсман-до чого тут міліція якгрім порося вбив???
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Ти б краще виконав закон про індексацію і можна було б без твоїх так зв реформ обійтися
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Видимо даже среди порохатых и яйценутых нет единства в этом вопросе, раз Мойша-Гнойша взялся призывать. Или у калолиции не хватает голосов?
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А если не проголосует? Ты ж обещал в отставку подать 1 жовтня. Поцан сказал - поцан сделал
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самое смешное, что осовременить пенсии должны были еще пару лет назад и для этого совсем не нужна реформа, более того его слова выглядят примитивным шантажом и тупым разводиловом
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Сомнительно, что эту реформу примут. Да и не реформа это...
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Все "попередники" пенсии повышали постановою Кабмина, и только "рехформатору" Гнойсману целую "реформу "подавай, для того, чтобы выполнить то что должно делаться АВТОМАТИЧЕСКИ ЕЖЕГОДНО.
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Хлопці більшості з вас хочу сказати ....ви в цій пен.реформі розбираєтесь так як баран по зорях. Отак язиками працюєте , аби щось значилось.
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Надо понимать, вы эксперт? Не просветите тут сирых? Спасибо.
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володя! ГДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСТАВКЕ????????? "Я гарантирую с 1 октября пенсионную реформу и повышение пенсий. Если я это не сделаю, то готов уйти в отставку. Но я это выполню"________ТРЕПЛО
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Где возьмут этот стаж сельские жители когда работы нет и не предвидится - пенсионная реформа Фовы это сначала штаны на голову и пиджак на ноги...
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Гройсман, не вір - в Україні вище ПТУ економістів нема. То ти не дурніший за інших. Високу пенсію бе економіки - про це можуть мріяти лише українські бовдурі і після ПТУ, і після вузу. Тож ти не один. Он за Кучми мільйонами пенсії отримували - і нічого, - як економіки не було так і нема. Так що дєрзай - верблюд дурний, - все витримає.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман призвал Раду принять пенсионную реформу на следующей пленарной неделе
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