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 Политика Украины, Экономика, За рубежом
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Все про:бизнес (1073) Порошенко (13887) США (13448) Трамп (1387)

 Американские компании видят в Украине огромный потенциал, - Трамп

порошенко трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подчеркивает, что американские компании видят в Украине огромный потенциал для ведения бизнеса.

Об этом он сказал в начале встречи с президентом Украины Петром Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Президент США отреагировал на слова президента Украины об увеличении объема товарооборота между странами.

"Это история, которая является в значительной степени неизвестной, но я думаю, что вы узнаете об этом больше. Но компании сейчас идут в Украину очень решительно. Они видят там огромный потенциал", - подчеркнул Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украина демонстрирует большой прогресс", - Трамп

Порошенко сообщил, что товарооборот между США и Украиной за последние 7 месяцев увеличился в 2,5 раза.

"Товарооборот между США и Украиной за последние 7 месяцев увеличился в 2,5 раза, поскольку были реализованы наши соглашения. Это является символом того, что мы приветствуем американские компании на украинском рынке и создаем сотни тысяч рабочих мест одновременно в Украине и США, и это является свидетельством эффективного сотрудничества между нашими нациями", - сказал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко и Гройсману вручили сувенирные пакеты американского угля, доставленного в Украину. ВИДЕО
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Касьянов хорошо под водочку идет в грустный осенний день.
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Ясен пень.кто бы ещё в Мире купил у Штатов уголёк по такой цене !!!
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У крыс путина теперь есть по пакетику уголька а дешевле он или нет то только тем крысам и ведомо ...
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Для писающих от счастья из-за "большого потенциала" есть хорошая украинская пословица - "дурень думкою багатіє"
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Да, где еще найдешь страну, где Ланос стоит почти как Форд-фиеста...
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Мдааа, бедная вата. Как эти одноклеточные субстанции такие новости переживут - ума не приложу
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Саша Сотник.
следующие выборы плешивого педофила дорого обойдутся России.Ютуб.
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Пример юзовского сланцевого месторождения как раз заинтересует американцев как можно пролететь и кто тут всем заправляет и найдется ли дурак после этого вкладывать куда то
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Что , путиноид, сильно эта новость жабу задавила?
Твоей Раше санкции и кол в задницу вашему пуйлу, а Украине инвестиции.
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Конгресс США уже залаял 2 августа 2017 года.180 дней истекают весной.
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уже к Новому году вся инфа будет систематизирована, а затем начнётся её дозированная публикация - аккурат "под выборы" президента РФ
нас ожидают весёлые вечера у компа морозной зимой!
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об инвестициях в Украину Трампу и Макейн хорошо расказал, он тоже в свое времья хотел помочь Украине инвестициями,еще за ябамыча,но не получилось...
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Счётчик для обосранцев вялика россиянцев Трамп и Конгресс включили,дело за Фиансовой полицией США.Потом будет очень больно
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Каково же буде удивление Фин.полиции,когда она узнает,що бизнес Раша олигархов,тесно повязан с нашим олигархатом
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Жириновский жив блевотиной исходит что мамонт перед смертью...
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Американские компании видят в Украине огромный потенциал, - Трамп - Цензор.НЕТ 346Выживший в уме‏ @Hlopak_ 2 ч.2 часа назад

Сегодня масоны Россиюшку делят. На встрече собрался весь каганат, даже будущая глава Госдепа Никки Хэйли приперлась.
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рогышаКАЛадники как радуются
что будкостроителя трампушка
принял а толку одни заявления
эти заявления уже как 3 года
а вдогонку напомнят о всеобъемлющий
коррупции радуйтесь идиоты
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вот и хуйло примерно также причитает .но его трампушка не принимает...наверное жирику дорого та кегля шампусика выльется
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ну да ну да
это типа мы знаем что он мерзавец
но он наш мерзавец вот и все отношения
используют как гондон и выбросят
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руские Ёлупни всё надеются , что хуйло всех переиграло... Ну , действительно, надежда - последнее , что умирает в русском болване ...
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Американские компании видят в Украине огромный потенциал, - Трамп - Цензор.НЕТ 4187
Шкварки News‏ @ShkvarkiUA 29 мин.29 минут назад

- А мені ж казали, що під час цього візиту Дональд має Петю усунути і мене царіцей призначити!

Американские компании видят в Украине огромный потенциал, - Трамп - Цензор.НЕТ 3261
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Ссориться с Омерикой после 1945 года,себе дороге,в мире это давно поняли.не дошло только кремлёвским хмырям
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Україна може експортувати вдвічі більше зерна та руди, кредити мають витрачатись на логістику: дороги, порти тощо
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В Україні та в українцях всі бачать тільки хороше,а от у барижній владі...
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Тяжеловатненько,и зрадофильненько,но мы постепенно идём вперёд.....не сразу Рим строился
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Ура!!!!! Победа, Трамп признал огромный потенциал Украины, думал порохобот получая очередную писдюлину от пэрэсичного украинца
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А чего он еще должен быть сказать? Трамп учится на ошибках и стал говорить так как говорят все политики - хочешь завоевать аудиторию похвали. Правда непонятно теперь кого он поддерживает - Саака или Пороха.
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Не для того Барон Ротшильд ставил главным Кондитером Украины Лексеича чтобы увольнять
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питання української ЗЕМЛІ не дає спокою "інвесторам" від США до Китаю Від МВФ до ЕБРР ...від американських пенсійних фондів ...самій останній тварі цікава українська земля ...коли ж цих КАЗЛОВ уламають продати землю ?
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Из-за океана виднее. Большое видется издалека.
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Китайцы купили Сибирь и дальний восток у плешивого за копейки
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Хорошая новость из Норвегии.
Крупнейший в мире инвестиционный Пенсионный фонд Норвегии с оборотом триллион долларов уходит с рынка России.
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Мы и сами этот потенциал вот как 26 лет наблюдаем, а жизни все нет.
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Та да, у нас же - сплошная цивилизация... Дурдом в Раде, кругом воры, конфетный магазинов куча уже. Еще уголь по огромной цене купим. Нищета. И все, чтоб расстроить Темнейшего))) Абсурд!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАмериканские компании видят в Украине огромный потенциал, - Трамп
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