 Американские компании видят в Украине огромный потенциал, - Трамп

Об этом он сказал в начале встречи с президентом Украины Петром Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Президент США отреагировал на слова президента Украины об увеличении объема товарооборота между странами.
"Это история, которая является в значительной степени неизвестной, но я думаю, что вы узнаете об этом больше. Но компании сейчас идут в Украину очень решительно. Они видят там огромный потенциал", - подчеркнул Трамп.
Порошенко сообщил, что товарооборот между США и Украиной за последние 7 месяцев увеличился в 2,5 раза.
"Товарооборот между США и Украиной за последние 7 месяцев увеличился в 2,5 раза, поскольку были реализованы наши соглашения. Это является символом того, что мы приветствуем американские компании на украинском рынке и создаем сотни тысяч рабочих мест одновременно в Украине и США, и это является свидетельством эффективного сотрудничества между нашими нациями", - сказал он.
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следующие выборы плешивого педофила дорого обойдутся России.Ютуб.
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(с) Трамп
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Твоей Раше санкции и кол в задницу вашему пуйлу, а Украине инвестиции.
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нас ожидают весёлые вечера у компа морозной зимой!
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Сегодня масоны Россиюшку делят. На встрече собрался весь каганат, даже будущая глава Госдепа Никки Хэйли приперлась.
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что будкостроителя трампушка
принял а толку одни заявления
эти заявления уже как 3 года
а вдогонку напомнят о всеобъемлющий
коррупции радуйтесь идиоты
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это типа мы знаем что он мерзавец
но он наш мерзавец вот и все отношения
используют как гондон и выбросят
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Шкварки News @ShkvarkiUA 29 мин.29 минут назад
- А мені ж казали, що під час цього візиту Дональд має Петю усунути і мене царіцей призначити!
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Крупнейший в мире инвестиционный Пенсионный фонд Норвегии с оборотом триллион долларов уходит с рынка России.
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