 Находящийся в розыске экс-замглавы МВД Ратушняк продолжает заниматься бизнесом через подставных лиц, - ГПУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение Печерского суда.
Ратушняк является одним из подозреваемых в расстреле Евромайдана 18-20 февраля 2014. После бегства экс-президента Януковича он тоже исчез и находится в розыске. По информации СБУ, бывший чиновник якобы получает доходы от фермерского хозяйства "Боднюк", зарегистрированного в Винницкой области.
Предприятие "Боднюк" фактически владеет 350 га земли (официальные договора оформлены только на 74 га), сельскохозяйственной техникой и помещениями.
В 2016 компания задекларировала только 10 млн грн от реализации своей продукции, а в 2017 вообще ничего. В ГПУ считают, что такие данные не соответствуют реальным объемам производства и предприятие уклоняется от уплаты налогов.
Кроме того, должностные лица фермерского хозяйства "Боднюк", по данным следствия, зарегистрировали ряд фиктивных предприятий и используют их для экспорта сельскохозяйственной продукции.
Следствие установило ряд таких предприятий, которые в 2017 году осуществили экспортные операции на сумму 4,4 млрд грн. Суд по ходатайству прокуратуры арестовал зерно, принадлежащее ряду компаний.
В судебном реестре есть информация об аресте 6247 тонн ячменя и 225 тонн пшениц ы фирмы "Николаев Зерно", аресте 3903 тонн пшеницы и 98,4 тонн яменя, принадлежащих "Аргон СХ", арестовано 534 тонны пшеницы фирмы "Арецо", а также 3530 тонн яменя, 587,6 тонн пшеницы, 762 тонны рапса.
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минумум героя Украины дать должны.
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Плотницкий на самом деле глубоко внедренный патриот и офицер СБУ, оперативный псевдоним "Колыван"
Судьи в Днепре отказались судить главу непризнанной ЛНР Плотницкого
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уфф.... а то я думал луцик только под НАБУ роет....
а выяснилось - еще и по ментам.. правда по бывшим....
А слабо тоже по действующим ?
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Вся "Семья" по прежнему бабло стрежет и недвижимость имеет.
А Ратушняком - шестерой можно и пожертвовать, для поднятия рейтинга луцика.
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