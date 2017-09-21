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 Политика Украины
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 Находящийся в розыске экс-замглавы МВД Ратушняк продолжает заниматься бизнесом через подставных лиц, - ГПУ

ратушняк

По данным Департамента специальных расследований Генпрокуратуры, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк получает доходы от фермерского предприятия, зарегистрированного на подставных лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение Печерского суда.

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Ратушняк является одним из подозреваемых в расстреле Евромайдана 18-20 февраля 2014. После бегства экс-президента Януковича он тоже исчез и находится в розыске. По информации СБУ, бывший чиновник якобы получает доходы от фермерского хозяйства "Боднюк", зарегистрированного в Винницкой области.

Предприятие "Боднюк" фактически владеет 350 га земли (официальные договора оформлены только на 74 га), сельскохозяйственной техникой и помещениями.

В 2016 компания задекларировала только 10 млн грн от реализации своей продукции, а в 2017 вообще ничего. В ГПУ считают, что такие данные не соответствуют реальным объемам производства и предприятие уклоняется от уплаты налогов.

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Кроме того, должностные лица фермерского хозяйства "Боднюк", по данным следствия, зарегистрировали ряд фиктивных предприятий и используют их для экспорта сельскохозяйственной продукции.

Следствие установило ряд таких предприятий, которые в 2017 году осуществили экспортные операции на сумму 4,4 млрд грн. Суд по ходатайству прокуратуры арестовал зерно, принадлежащее ряду компаний.

В судебном реестре есть информация об аресте 6247 тонн ячменя и 225 тонн пшениц ы фирмы "Николаев Зерно", аресте 3903 тонн пшеницы и 98,4 тонн яменя, принадлежащих "Аргон СХ", арестовано 534 тонны пшеницы фирмы "Арецо", а также 3530 тонн яменя, 587,6 тонн пшеницы, 762 тонны рапса.
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не забыть бы, чтобы пеця его наградил.
минумум героя Украины дать должны.
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Та не, не может такого просто быть в потужно рєформованой стране
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ну и %уй , он кулиничи процветают и здравствуют только ввывеску поменяли а прибыль на расею азирову
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Шах и мат, зрадофилы!
Плотницкий на самом деле глубоко внедренный патриот и офицер СБУ, оперативный псевдоним "Колыван"

Судьи в Днепре отказались судить главу непризнанной ЛНР Плотницкого
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кто бы сомневался, они все одна большая шайка
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ну, так, хто Крим і Донбас просрав? Ратушняки з бізнесом.
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А на какой половой орган нам нужна эта сраная гпу если она разрешает такие действия.Позор луценке и всей обосраной власти. КОЗЛЫ
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уфф.... а то я думал луцик только под НАБУ роет....
а выяснилось - еще и по ментам.. правда по бывшим....
А слабо тоже по действующим ?
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В Украине почти у всех сбежавших чинуш - бизнес остался.
Вся "Семья" по прежнему бабло стрежет и недвижимость имеет.
А Ратушняком - шестерой можно и пожертвовать, для поднятия рейтинга луцика.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаходящийся в розыске экс-замглавы МВД Ратушняк продолжает заниматься бизнесом через подставных лиц, - ГПУ
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