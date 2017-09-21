 Следующее заседание суда по делу о госизмене Януковича состоится 27 сентября

Суд объявил перерыв в связи с окончанием рабочего дня и тем, что заседание продолжалось беспрерывно в течение 4,5 часов. Следующее заседание назначено на 27 сентября в 10:00 и 28 сентября в 10:00.



Прокурор Кравченко заявил после завершения заседания суда, что адвокат сделал все чтоб затянуть заседание.