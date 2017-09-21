 Следующее заседание суда по делу о госизмене Януковича состоится 27 сентября

Об этом сообщает из зала суда корреспондент Цензор.НЕТ.
Суд объявил перерыв в связи с окончанием рабочего дня и тем, что заседание продолжалось беспрерывно в течение 4,5 часов. Следующее заседание назначено на 27 сентября в 10:00 и 28 сентября в 10:00.
Прокурор Кравченко заявил после завершения заседания суда, что адвокат сделал все чтоб затянуть заседание.
Напомним, что сегодня, 21 сентября, в Оболонском районном суде Киева состоялось десятое заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого Президента Виктора Януковича, которому инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).
Цензор.НЕТ вел текстовую онлайн трансляцию этого процесса. Стенограмму прошлого заседания читайте ЗДЕСЬ.
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интересно суд окончиться до того как он пойдет в школу... или он ее окончить успеет
но то таке...
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