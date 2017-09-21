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 Политика Украины
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 Следующее заседание суда по делу о госизмене Януковича состоится 27 сентября

янукович

Следующее заседание Оболонского районного суда столицы по делу о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича состоится 27 сентября.

Об этом сообщает из зала суда корреспондент Цензор.НЕТ.

Суд объявил перерыв в связи с окончанием рабочего дня и тем, что заседание продолжалось беспрерывно в течение 4,5 часов. Следующее заседание назначено на 27 сентября в 10:00 и 28 сентября в 10:00.

Прокурор Кравченко заявил после завершения заседания суда, что адвокат сделал все чтоб затянуть заседание.

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Напомним, что сегодня, 21 сентября, в Оболонском районном суде Киева состоялось десятое заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого Президента Виктора Януковича, которому инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

Цензор.НЕТ вел текстовую онлайн трансляцию этого процесса. Стенограмму прошлого заседания читайте ЗДЕСЬ.
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Вітьок нє баісь- штепа скоро від потроха Героя України отримає.вертайся вони тебе не тронуть ! А от за решту я не відповідаю. Першим тебе суку знищу!!!!
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а говорят у него малыш подрастает...
интересно суд окончиться до того как он пойдет в школу... или он ее окончить успеет
но то таке...
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малюк ще своїх онуків на цей суд приведе послухати.
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Чувствую я и на пенсии буду читать очередное стотысячдесятое заседание по этому поводу.
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Пороховатники, а из вас хоть один верит в то, что Янук от этой власти получит обвинительный приговор?)) Ну хотя бы заочный? Че-то ржу
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все йде до того, що наш самий гуманний суд і януковічя оправдає
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