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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:безопасность (623) Порошенко (13887) США (13448) Трамп (1387)

 Встреча с Трампом продолжалась около часа, обсуждались направления сотрудничества в сфере безопасности, - Порошенко

порошенко трамп

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке удалось обсудить все вопросы в сфере безопасности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Чрезвычайно важно, что есть совместное видение нового качества сотрудничества в вопросе безопасности. Мы детально обсудили все направления расширения этого сотрудничества, начиная от сотрудничества с военной академией West-Point и заканчивая сотрудничеством с Минобороны США и другими институтами", - сказал Порошенко журналистам после встречи с Трампом в четверг в Нью-Йорке.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Нью-Йорке началась встреча Порошенко и Трампа. ФОТО+ВИДЕО

При этом украинский президент отметил, что встреча продолжалась около часа и была очень продуктивной.

По словам главы государства, на встрече с Трампом присутствовала команда главы американского государства, в том числе вице-президент Майкл Пенс, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер.

"Была очень живая детальная дискуссия, касающаяся будущих аспектов сотрудничества Украины и Соединенных Штатов Америки. Мы почувствовали настоящее плечо нашего друга и партнера, и могу сказать, что я, как президент, чрезвычайно доволен текущим уровнем сотрудничества, который является беспрецедентным", - подчеркнул Порошенко.

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"Чрезвычайно поразила поддержка и моего выступления в Совете безопасности ООН, и на Генеральной Ассамблее. Вы видите, что в устах мировых лидеров фокус на Украину был чрезвычайно высокий. Это и президент США Дональд Трамп, и президент Франции Эмманюэль Макрон, и президент Литвы Даля Грибаускайте, и большое количество мировых лидеров, которые сегодня … поддерживают нашу справедливую борьбу по освобождению украинской земли от российского агрессора, от российского оккупанта. Чрезвычайно важную роль, безусловно, играет и встреча с нашим партнером - с президентом США, которая только что завершилась", - отметил президент.

 Смотрите также: Выступление Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. ВИДЕО

Напоминаем, Президент Украины Петр Порошенко сейчас находится с рабочим визитом в Нью-Йорке для участия в 72-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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Александр Дубинский

Встреча Порошенко и Трампа опять длилась много меньше часа.
Это очевидно следует из заголовков новостей о начале встречи и брифинге по ее результатам.
Много меньше 60 минут - это значит, что вопросы Петра Алексеевича и проблемы Украины - Трампа не волнуют. Даже не смотря на купленный уголь в Пенсильвании.

Это же означает, что Трампа не интересует и судьба самого Петра Алексеевича. Который после его борьбы за Клинтон - явно "не наш сукин сын".
Могу также предположить, что после этой встречи у Порошенко остался только один вариант сохранения должности - выполнение "Минских соглашений".
Очень хочу посмотреть, как он их попытается реализовать.
И могу опять же предположить - что это начало его пути вперёд ногами.
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шановне та нешановне панство! бачу, що коментаторів тут багатенько от в мене й виникло запитання - де можна зробити запис на офіційну роботу коментатором? Останнім часом помітив, що зарплатні на звичайній роботі , якій присвятив вже 6 років не вистачає на сім'ю а попереду ще й опалення квартири...
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да нигде, гы-гы... оставайся сантехником - в трудные времена это наиболее востребовано...
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ну хоть в этот раз полчаса дали, або опять только пятнадцать минут на похлопывание и почесывание... И чтоб фотки были не с приютским столиком на фоне оградки и фланирующих бомжей, а в пресцентре!...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВстреча с Трампом продолжалась около часа, обсуждались направления сотрудничества в сфере безопасности, - Порошенко
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