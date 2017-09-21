 Встреча с Трампом продолжалась около часа, обсуждались направления сотрудничества в сфере безопасности, - Порошенко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Чрезвычайно важно, что есть совместное видение нового качества сотрудничества в вопросе безопасности. Мы детально обсудили все направления расширения этого сотрудничества, начиная от сотрудничества с военной академией West-Point и заканчивая сотрудничеством с Минобороны США и другими институтами", - сказал Порошенко журналистам после встречи с Трампом в четверг в Нью-Йорке.
При этом украинский президент отметил, что встреча продолжалась около часа и была очень продуктивной.
По словам главы государства, на встрече с Трампом присутствовала команда главы американского государства, в том числе вице-президент Майкл Пенс, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер.
"Была очень живая детальная дискуссия, касающаяся будущих аспектов сотрудничества Украины и Соединенных Штатов Америки. Мы почувствовали настоящее плечо нашего друга и партнера, и могу сказать, что я, как президент, чрезвычайно доволен текущим уровнем сотрудничества, который является беспрецедентным", - подчеркнул Порошенко.
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(с) Трамп
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Встреча Порошенко и Трампа опять длилась много меньше часа.
Это очевидно следует из заголовков новостей о начале встречи и брифинге по ее результатам.
Много меньше 60 минут - это значит, что вопросы Петра Алексеевича и проблемы Украины - Трампа не волнуют. Даже не смотря на купленный уголь в Пенсильвании.
Это же означает, что Трампа не интересует и судьба самого Петра Алексеевича. Который после его борьбы за Клинтон - явно "не наш сукин сын".
Могу также предположить, что после этой встречи у Порошенко остался только один вариант сохранения должности - выполнение "Минских соглашений".
Очень хочу посмотреть, как он их попытается реализовать.
И могу опять же предположить - что это начало его пути вперёд ногами.
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