 Встреча с Трампом продолжалась около часа, обсуждались направления сотрудничества в сфере безопасности, - Порошенко

"Чрезвычайно поразила поддержка и моего выступления в Совете безопасности ООН, и на Генеральной Ассамблее. Вы видите, что в устах мировых лидеров фокус на Украину был чрезвычайно высокий. Это и президент США Дональд Трамп, и президент Франции Эмманюэль Макрон, и президент Литвы Даля Грибаускайте, и большое количество мировых лидеров, которые сегодня … поддерживают нашу справедливую борьбу по освобождению украинской земли от российского агрессора, от российского оккупанта. Чрезвычайно важную роль, безусловно, играет и встреча с нашим партнером - с президентом США, которая только что завершилась", - отметил президент.





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Напоминаем, Президент Украины Петр Порошенко сейчас находится с рабочим визитом в Нью-Йорке для участия в 72-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН. Напоминаем, Президент Украины Петр Порошенко сейчас находится с рабочим визитом в Нью-Йорке для участия в 72-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН.