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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (466) Порошенко (13887) США (13448) Донбасс (16145)

 США поддержали мои предложения о введении миротворцев на Донбасс, - Порошенко

порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что США полностью поддержали предложения Украины по введению миротворческой миссии на оккупированную часть Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Важная позиция, что США полностью поддержали предложения Украины, мои предложения, которые были озвучены еще в 2015 году, относительно размещения на востоке Украины, на оккупированной территории, миротворцев с мандатом Совета безопасности ООН", - сказал Порошенко журналистам после встречи с президентом США Дональдом Трампом в четверг в Нью-Йорке.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Сегодня нам нужно миротворческое плечо ООН", - Порошенко на Совбезе ООН заявил о введении "голубых касок" на Донбасс. ВИДЕО

"Украинская позиция предусматривает распространение этого мандата на всю оккупированную территорию востока Украины, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы, что исключит проникновение российских войск, российского вооружения, российской амуниции и на самом деле будет служить делу мира", - подчеркнул президент.

Порошенко указал, что стороны согласовали позицию о необходимости скорейшего установления мира в регионе. "Это то, чего я хочу как президент Украины, и это то, в чем нас поддерживают ключевые государства мира. И это чрезвычайно важно", - подытожил глава украинского государства.

Также читайте: Смысла в развертывании миссии ООН на российско-украинской границе нет, - МИД РФ

Напомним, 20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческие плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.
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ПОЛИЦИЯ СИЛОЙ РАЗОГНАЛА ПИКЕТ ШАХТЕРОВ «СУХОЙ БАЛКИ»
Город21.09.2017, 16:3218 комментариевПресс-релизСША поддержали мои предложения о введении миротворцев на Донбасс, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2393Фото: Первый Криворожский
Полиция силой разогнала пикет шахтеров "Сухой балки". Как передает корреспондент с места событий, полностью экипированные силовики, в 11.00 21 сентября 2017 года, начали силовой разгон мирного митинга шахтеров, прибывших из Кривого Рога на акцию протеста против своеволия Государственной службы геологии и недр Украины.

На данный момент нацгвардейцы сносят установленные шахтерами палатки, демонтируют звуковое оборудование, берут в кольцо митингующих. Физических стычек между сторонами пока нет, однако обстановка накаляется с каждой минутой.

В ответ на действия полицейских шахтеры скандируют: "Ганьба!", "Вы не полиция, а полицаи!", "Полиция с народом!".

По словам председателя первичной организации профессионального союза металлургов и горняков Украины Виктора Счастливого, у шахтеров есть все разрешительные документы на проведение мирной акции протеста.

«Подобные действия правоохранителей возмутительны. Мы законопослушные граждане Украины, которые получили все разрешения на проведение мирного митинга. Мы не блокируем работу Госгеонедр, не несем никакой угрозы сотрудникам ведомства.

Мы всего лишь требуем от первых лиц Госгеонедр выйти к людям и пояснить, почему вот уже несколько месяцев нам не выдают государственные лицензии на добычу руды, тем самым подводя комбинат "Сухая Балка" к грани с остановкой производственной деятельности. Такие действия в цивилизованной, демократической, европейской стране, каковой считает себя Украина немыслимы!» - заявил Счастливый.

Как сообщалось ранее, не дождавшись в течение двух дней пояснения ситуации со стороны руководства Госгеонедр, пикетирующие приняли решение разбивать палатки. По словам шахтеров, они не прекратят акцию протеста до тех пор, пока не получат лицензии. На данный момент, в акции принимают участие около 200 горняков. Однако, уже в ближайшее время в Киев обещают приехать их семьи.

Конфликт между предприятием и Госгеонадрами начался более года назад. В августе 2016 года истек срок лицензий ЧАО "ЕВРАЗ Суха Балка" на добычу руды. Компания обратилась в соответствии с законом в Госгеонадра. Однако, в течение 60 дней, отведенных для переоформления документов, ведомство бездействовало.

29 июля 2016 года Днепропетровский окружной административный суд обязал Госгеонадра продлить и выдать лицензии. Государственная служба оспорила это решение. В марте 2017 года, Высший административный суд подтвердил решение суда первой инстанции, которое Госгеонадра не выполнило до сих пор.

Видео с места событий:
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как там шахтёры кричали,
нефиг майданить,идите работать...
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А МИРОТВОРЦАМИ ГОВОРЯТ, БУДУТ АФРИКАНСКИЕ НЕГРЫ. ДОЖДАЛСЯ, ДОНБАСУШКА, СВОИХ ОСВОБОДИТЕЛЕЙ
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Це мітингували працівники Олександра Ярославського, донбасського регіонала, корєфана Фірташа та Пінчука, одного з найбагатших людей України.
Вимагають ліцензію щоб добувати руду і штовхати її за кордон.
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чёт ты резво все так объяснил, что озабоченные не успели присвоить тебе звание порохобота 1 ранга ))))))
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Когда это шахтеры Кривого рога стали Рыгами?
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Державне підприємство східний ГЗК теж з началу року ліцензію хотіло отримати, так без "чемодана" і балакать не захотіли.
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Рыги все в бпп сидят и между прочем хорошо живут
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Вроде бы у нас никаких разрешений на проведение митингов не нужно было - чай, не Кацапстан... Что-то уже изменилось?
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миротворці навпаки зачинять ворота,не будуть більше кацапи вештатись туди сюди...
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айяяя..й, нам точно закрывается ворота в Евросоюз и многое чего, ну ладно, это такое уже второстепенное
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а что ты понимаешь под словом москаль? если говорить про них, но у нас они кое что отжали и как понимаю отдавать не хотят
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Бурятію? Так боріться за незалежність від Орди.
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Знов непотрiбом прийшов гендлювати? Балалайки тут не купляють.
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А с какой страной одноразовый миротворить собрался?
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Обещал закончить АТО за несколько недель, а сейчас миротворческая миссия. Все осталось по пежнему
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Ну що ж. У абдрачєнцєв Данбасса з'явилася реальна можливість повоювати з американцями і європейцями.
Тепер американські негри на абрамсах їм не тільки під кайфом ввижатимуться.
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не тупи, может быть вариант как с Молдавией, русский миротворец.
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Чукча нє чітатєль, чукча пісатєль. Чи ти на зміні?
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херов ты екзорцист, ни чего не видешь
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Предложение Путина принято,Петя отрабатывает фабрику.
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Ну и какое основание для введения миссии ООН?
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Они и минск твой поддержали написанный хуйлом,шо им остается делать,а тут тоже все будет как хуйло желают,миротворцев на всей территории кацапы заветируют,а вот на линии разграничения пожалуста и все поддержат лишь бы эту тему закрыть
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А там и выборы недалече,та Захараст з Плотвой у Раде
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Непонятно одно,шо все прекрасно знают чем оно должно закончится,в том числе и пэтро,а разводят эту информационную вакханалию о миротворцах,морочить людям головы видать не надоедает никогда
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Морочить голову,завжди проще,чем займатись справжнiми справами.А торбить надо Рашку в Крыму,а не в Донбаце.Бо Крым причина Донбаца.Вернём Крым,Донбац,сам впаде у руки.Але им выгодно козу водити,а не Сфифт вирубати
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Барыга верни дома переселенцам из Донбасса.
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Он гарант неприкосновенности жилища,если не выполняет гарантий,на Пуцина его.
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он хоть не гарант неприкосновенности твоего очка?
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Іди відвойовуй, не тільки в інтернеті сиди.
А то засядуть в Краматорську і сидять на допомогу біженцям. Інших під кулі грамотні посилати.
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А разве можно отвоевывать?Где приказ Говнокомандующего про наступление?Допомогу Барыга украл,с нашими домами вместе.
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Ага. Ти ще скажи що коли оголосять наступ на Москву, ти воювати підеш.
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А які пропозиції? Де їх перелік? Вже підписав один дурень в Мінску паперець, що спочатку вибори, потім контроль кордону
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Я знал, что сегодня будет аншлаг кацев на ЦН
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Так а зачем? У нас ведь как: с каждым днем- всё лучше, так? В предыдущей новости- так. Так зачем нам замедлять этот процесс??? Пусть идет!
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Пороховата наразі своїм вєлічієм вдавиться. Як порох Світочем😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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"Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя; ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого" (Матф. 5,33-37)
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Президент США или США?
Если Трамп, то ему посрать вообще на то, что происходит в Украине
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айяяя..й, нам точно закрывается ворота в Евросоюз и многое чего, ну ладно, это такое уже второстепенное
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сами виноваты, что вашей раззейской пиедерации все закрывают, и это только начало, дебилоиды ватноголовые
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Я щось не можу зрозуміти: "Трамп Підтримав ПОВНІСТЮ" пропозицюю Гівносховища, про введення миротворців.
А як можна підтримати введення НЕ ПОВНІСТЮ? Це ЯК? Може вночі миротворці в ДоМбасі а вдень в Маріуполі?
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Та взагалі всі під жопу Україну підтримують, а вона все одно не здається - пручається й виривається. Наловили б рибалки, якби не срака русалки.
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Думаю, що Опухший буде кістками лягати аби ДоМбас ввійшов до 2019 року в Україну. Саме ці сепари за наказом АхмАтова, ЗаЕРченко і Плотницького будуть голосувати за Барігу. Раніше вони обирали нам Янека - а тепер будуть обирати "Отёчного"
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Valentyn Nalyvaichenko + відео

https://www.youtube.com/watch?v=4lcafYHs0Mw&feature=youtu.be

Дав свідчення у Головному слідчому управлінні СБУ. Під час допиту, який тривав три з половиною години, надав докази використання літаків, у тому числі - з боку представників діючої влади.

Йдеться про польоти до Росії під час лютого 2014 року.
Навіть називаю куди були ці перельоти: до
Бєлгорода, Москви, Сочі.
Слідство має з'ясувати - хто літав, що вивезли незаконно з України і передали російській стороні.
Вимагаємо розслідування. Вимагаємо вигнати з влади агентів Кремля.
Дякую усім, хто прийшов підтримати нас сьогодні під стіни СБУ. Правду не приховати!
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Пенс назвал Россию одной из угроз для сохранения мира, причислив РФ к террористическим ОПГ

Главная задача ООН заключается в сохранении мира на планете, но несколько стран и террористических группировок, в том числе Россия, пытаются разрушить мирный баланс.
Об этом заявил в своей речи во время заседания Совета Безопасности ООН в среду вице-президент США Майк Пенс, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы собрались для того, чтобы обсудить то, что я считаю важнейшей задачей ООН - сохранение мира", - начал свою речь вице-президент США.
Он отметил, что сейчас мир вновь столкнулся с теми, "кто грозит нам хаосом и террором, кто пытается подорвать суверенитет и безопасность". В этой связи он назвал ряд таких угроз.
"В Восточной Европе Россия продолжает посягать на суверенитет своего соседа, пытается силой перечертить границы", - отметил Пенс.
Кроме того, по его словам, на Ближнем востоке "ведущий спонсор терроризма" дестабилизирует регион и нагло угрожает безопасности суверенных государств.
"Безрассудный режим Северной Кореи осуществляет свою ядерную программу и программу по созданию баллистических ракет и сейчас грозит всему миру гибелью большого количества людей", - подчеркнул Пенс.
Вице-президент США выступил с такой речью на заседании Совета Безопасности, посвященном миротворческим операциям ООН. Он также повторил заявления президента Д.Трампа и П.Порошенко о необходимости реформирования ООН с целью достижения большей эффективности в обеспечении мира.

США поддержали мои предложения о введении миротворцев на Донбасс, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3772

Напомню, вчера президент Порошенко вместе с Пенсом бойкотировали выступление главаря МИД РФ Лаврова в ООН.
США поддержали мои предложения о введении миротворцев на Донбасс, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6617
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Павел сказал: «Когда будут говорить: "Мир и безопасность!" - тогда их внезапно постигнет уничтожение». Первым этапом этого внезапного уничтожения будет нападение на «Вавилон Великий» - мировую империю ложной религии, известную также как «блудница» (Отк. 17:5, 6, 15).
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С миротворцами все не однозначно тем более что за это берётся Порошенко. Все что он подпишет будет угрожать суверенитету Украины. Ну зайдут миротворцы на территорию оккупированную, тем более эта территория так и не признана оккупированной, только на словах. Кто ещё может туда зайти кроме миротворцев.
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мрй мирный план. мои предложения... как ты достал с этим "мои"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША поддержали мои предложения о введении миротворцев на Донбасс, - Порошенко
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