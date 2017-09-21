 США поддержали мои предложения о введении миротворцев на Донбасс, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Важная позиция, что США полностью поддержали предложения Украины, мои предложения, которые были озвучены еще в 2015 году, относительно размещения на востоке Украины, на оккупированной территории, миротворцев с мандатом Совета безопасности ООН", - сказал Порошенко журналистам после встречи с президентом США Дональдом Трампом в четверг в Нью-Йорке.
"Украинская позиция предусматривает распространение этого мандата на всю оккупированную территорию востока Украины, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы, что исключит проникновение российских войск, российского вооружения, российской амуниции и на самом деле будет служить делу мира", - подчеркнул президент.
Порошенко указал, что стороны согласовали позицию о необходимости скорейшего установления мира в регионе. "Это то, чего я хочу как президент Украины, и это то, в чем нас поддерживают ключевые государства мира. И это чрезвычайно важно", - подытожил глава украинского государства.
2101 73
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Российские наемники жалуются на бомбежку с украинских квадрокоптеров: "В "семерке" двое погибло. БМП прожгло самодельной бомбой". ВИДЕО(143)
При позиции Киева, что Россия-агрессор, место для маневра вряд ли остается, - Песков(96)
За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения. Враг 19 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб(18)
Путин выступает за уважение к суверенитету других государств, - Песков(193)
США поділяють позицію України щодо миротворців – Порошенко після зустрічі зі Трампом. ФОТО, ВІДЕО(0)
Премьер Великобритании Мэй назвала помощь сепаратистам на Донбассе поддержкой терроризма(66)
Порошенко: Россия стремится обменять мир в Украине на свободу Украины, Украина это никогда не примет(69)
Ответить
Город21.09.2017, 16:3218 комментариевПресс-релизФото: Первый Криворожский
Полиция силой разогнала пикет шахтеров "Сухой балки". Как передает корреспондент с места событий, полностью экипированные силовики, в 11.00 21 сентября 2017 года, начали силовой разгон мирного митинга шахтеров, прибывших из Кривого Рога на акцию протеста против своеволия Государственной службы геологии и недр Украины.
На данный момент нацгвардейцы сносят установленные шахтерами палатки, демонтируют звуковое оборудование, берут в кольцо митингующих. Физических стычек между сторонами пока нет, однако обстановка накаляется с каждой минутой.
В ответ на действия полицейских шахтеры скандируют: "Ганьба!", "Вы не полиция, а полицаи!", "Полиция с народом!".
По словам председателя первичной организации профессионального союза металлургов и горняков Украины Виктора Счастливого, у шахтеров есть все разрешительные документы на проведение мирной акции протеста.
«Подобные действия правоохранителей возмутительны. Мы законопослушные граждане Украины, которые получили все разрешения на проведение мирного митинга. Мы не блокируем работу Госгеонедр, не несем никакой угрозы сотрудникам ведомства.
Мы всего лишь требуем от первых лиц Госгеонедр выйти к людям и пояснить, почему вот уже несколько месяцев нам не выдают государственные лицензии на добычу руды, тем самым подводя комбинат "Сухая Балка" к грани с остановкой производственной деятельности. Такие действия в цивилизованной, демократической, европейской стране, каковой считает себя Украина немыслимы!» - заявил Счастливый.
Как сообщалось ранее, не дождавшись в течение двух дней пояснения ситуации со стороны руководства Госгеонедр, пикетирующие приняли решение разбивать палатки. По словам шахтеров, они не прекратят акцию протеста до тех пор, пока не получат лицензии. На данный момент, в акции принимают участие около 200 горняков. Однако, уже в ближайшее время в Киев обещают приехать их семьи.
Конфликт между предприятием и Госгеонадрами начался более года назад. В августе 2016 года истек срок лицензий ЧАО "ЕВРАЗ Суха Балка" на добычу руды. Компания обратилась в соответствии с законом в Госгеонадра. Однако, в течение 60 дней, отведенных для переоформления документов, ведомство бездействовало.
29 июля 2016 года Днепропетровский окружной административный суд обязал Госгеонадра продлить и выдать лицензии. Государственная служба оспорила это решение. В марте 2017 года, Высший административный суд подтвердил решение суда первой инстанции, которое Госгеонадра не выполнило до сих пор.
Видео с места событий:
Ответить
нефиг майданить,идите работать...
Ответить
Ответить
Вимагають ліцензію щоб добувати руду і штовхати її за кордон.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тепер американські негри на абрамсах їм не тільки під кайфом ввижатимуться.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А то засядуть в Краматорську і сидять на допомогу біженцям. Інших під кулі грамотні посилати.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Если Трамп, то ему посрать вообще на то, что происходит в Украине
Ответить
Ответить
Ответить
А як можна підтримати введення НЕ ПОВНІСТЮ? Це ЯК? Може вночі миротворці в ДоМбасі а вдень в Маріуполі?
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4lcafYHs0Mw&feature=youtu.be
Дав свідчення у Головному слідчому управлінні СБУ. Під час допиту, який тривав три з половиною години, надав докази використання літаків, у тому числі - з боку представників діючої влади.
Йдеться про польоти до Росії під час лютого 2014 року.
Навіть називаю куди були ці перельоти: до
Бєлгорода, Москви, Сочі.
Слідство має з'ясувати - хто літав, що вивезли незаконно з України і передали російській стороні.
Вимагаємо розслідування. Вимагаємо вигнати з влади агентів Кремля.
Дякую усім, хто прийшов підтримати нас сьогодні під стіни СБУ. Правду не приховати!
Ответить
Главная задача ООН заключается в сохранении мира на планете, но несколько стран и террористических группировок, в том числе Россия, пытаются разрушить мирный баланс.
Об этом заявил в своей речи во время заседания Совета Безопасности ООН в среду вице-президент США Майк Пенс, передает собственный корреспондент Укринформа.
"Мы собрались для того, чтобы обсудить то, что я считаю важнейшей задачей ООН - сохранение мира", - начал свою речь вице-президент США.
Он отметил, что сейчас мир вновь столкнулся с теми, "кто грозит нам хаосом и террором, кто пытается подорвать суверенитет и безопасность". В этой связи он назвал ряд таких угроз.
"В Восточной Европе Россия продолжает посягать на суверенитет своего соседа, пытается силой перечертить границы", - отметил Пенс.
Кроме того, по его словам, на Ближнем востоке "ведущий спонсор терроризма" дестабилизирует регион и нагло угрожает безопасности суверенных государств.
"Безрассудный режим Северной Кореи осуществляет свою ядерную программу и программу по созданию баллистических ракет и сейчас грозит всему миру гибелью большого количества людей", - подчеркнул Пенс.
Вице-президент США выступил с такой речью на заседании Совета Безопасности, посвященном миротворческим операциям ООН. Он также повторил заявления президента Д.Трампа и П.Порошенко о необходимости реформирования ООН с целью достижения большей эффективности в обеспечении мира.
Напомню, вчера президент Порошенко вместе с Пенсом бойкотировали выступление главаря МИД РФ Лаврова в ООН.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить