 "Украина демонстрирует большой прогресс", - Трамп

Об этом он заявил в четверг, во время двусторонней встречи с Президентом Украины Петром Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Очень здорово, что президент Порошенко сейчас с нами. Мы встречались некоторое время назад в Белом доме, с того времени достигли значительного прогресса", - отметил американский лидер. Он также подчеркнул, что Украина - "не самое простое место, где можно жить, но она изо дня в день становится лучше".
Трамп также отметил, что "Украина демонстрирует большой прогресс".
Напоминаем, Президент Украины Петр Порошенко сейчас находится с рабочим визитом в Нью-Йорке для участия в 72-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН.
7444 190
Выступление Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. ВИДЕО(58)
В Нью-Йорке началась встреча Порошенко и Трампа. ФОТО+ВИДЕО(174)
Все президенты, с которыми встречался Порошенко, восприняли с позитивом позицию власти по закону об образовании, - Ирина Геращенко(50)
Порошенко встретился с Эрдоганом: президент Турции подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины(41)
США поділяють позицію України щодо миротворців – Порошенко після зустрічі зі Трампом. ФОТО, ВІДЕО(0)
Порошенко обратился к инвесторам и предпринимателям: "Худшее в украинской экономике уже в прошлом". ВИДЕО(199)
Порошенко во время визита максимально согласует позиции со всем политическим спектром Канады, который поддерживает Украину, - посол Шевченко(8)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
дядя Скрудж
Ответить
Ответить
Ответить
правду говорят, что "православные" славяне это полу/иудеи.. тело славянское, а мировоззрение иудейское..
Ответить
Ответить
весь мир гуляет!
одни кремлеботы пишут гадости и сами от них корчатся
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-Я вас поздравляю,от всей души!Такой прогресс!
-Доктор,полгода назад,я был Наполеоном,а теперь я никто....И это вы называете прогрессом?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Страпон как всегда с юмором)))
А вот в чем ПРОГРЕСС он умолчал)) Вот мы четко видим в чем прогресс
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
от на приклад
- Громадянин і росії , мер Одеси Труханов, під час виконання Гімну України.
Ответить
Ответить
есть граждане Украини - украинци
и бороться за единство страни против сепаратизма - дело каждого
Ответить
Ответить
когда гражданам одной части Украини становится абсолютно похер что происходит в ее другой
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
прогресс в освобождении Украины от украинцев ??
Ответить
Ответить
Гай Юлий Цезарь
Ответить
/sarcasm
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Господа, что-то жиденькое какое-то.
То ли они не хотят разглашать, то ли наша пресса выбросила все "лишнее" для нашей власти.
Не видно никакого показного и буйного восторга.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Решающем есть то, что это нулевка. Но может я ошибаюсь.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кстати, еще один признак троллячки, это желтые морды, которые он из-за своего низкопробного менталитета любит на себя натягивать.
Ответить
Ответить
Не люблю х#йла, развязавшего войну в Украине. Ну и, естественно, его троллячье стадо, которое здесь без сомнения пасется.
Критически отношусь к Порошенко и чем дальше, тем больше он мне не нравится.
Ответить
иначе будем читать зрадоботов ещё один сезон
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://youtu.be/4VvxmJqiQEo
Мои читатели часто жалуются, что я не обращаю внимания на позитивные новости.
Мол, не только же пи..дит власть "реформаторов". Но и хорошее что-то делает.
Исправляюсь.
Прочитал про телевышку, которую силами Минстеця при личном участии президента Порошенко - открыли на Чонгаре, чтобы транслировать украинские программы в Крым.
Вышку "радио-перехватили" россияне, и теперь через неё транслируют своё радио в Украину.
Очередная идиотская перемога, х..ле.
Кстати, за бюджетные деньги.
https://m.lenta.ru/news/2017/09/21/chongar/
Ответить
Ответить
Ответить
Хоть женская часть форумчан оценит суть прикола
Ответить
Ответить
А президент Порошенко забыл как выглядит этот грузинский дурень , и занимается своим непосредственным делом - устанавливает "новые мосты" с другими странами.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить