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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:переговоры (3479) Порошенко (13887) США (13448) Трамп (1387)

 "Украина демонстрирует большой прогресс", - Трамп

Президент США Дональд Трамп отметил значительный прогресс в сотрудничестве с Украиной в течение последнего времени.

Об этом он заявил в четверг, во время двусторонней встречи с Президентом Украины Петром Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень здорово, что президент Порошенко сейчас с нами. Мы встречались некоторое время назад в Белом доме, с того времени достигли значительного прогресса", - отметил американский лидер. Он также подчеркнул, что Украина - "не самое простое место, где можно жить, но она изо дня в день становится лучше".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Нью-Йорке началась встреча Порошенко и Трампа. ФОТО+ВИДЕО

Трамп также отметил, что "Украина демонстрирует большой прогресс".

Напоминаем, Президент Украины Петр Порошенко сейчас находится с рабочим визитом в Нью-Йорке для участия в 72-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Читайте: Порошенко и Трамп обсудят увеличение поддержки Вашингтоном Украины и продолжение санкций против РФ, - Климпуш-Цинцадзе



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Контантин, все время хотел у Вас спросить. Сокира проти цього з вилами подіє чи ні?
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Ну насчет святой воды несколько сомневаюсь (лишней не будет). Размышляю об осиновой пале в дупу и возможно одвух тополях. Против сокири зауважень не маю та люто підтримую.
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Я підозрюю що серед цієї публіки більша частина - кацапсіни із-за поребрика: ну не може нормальна людина постійно поливати лайном все, що робить українська влада. Співають в унісон із хуйлом і кацапськими пропагандонами
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админ Цензора в курсе, но не хочет нас просветить
дядя Скрудж
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Зрада везде и всегда сколько не читал цензор все коменты зрада, придут выбоы за гречку выберут и опять зрада,когда внутри у нас здохнит совок тогда и Украина возродится.
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В большой православный праздник не хочется писать что-то плохое, но раз у нас прогресс, то пусть будет...
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Рош Ха-Шана это большой православный праздник?!!!..
правду говорят, что "православные" славяне это полу/иудеи.. тело славянское, а мировоззрение иудейское..
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Сегодня Рождество Пресвятой Богородицы и не стоит ерничать...


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и Рош-га-Шана, и Новый год по Хиджре...
весь мир гуляет!
одни кремлеботы пишут гадости и сами от них корчатся
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Влада України демонструє прогрес лише в розграбуванні власної країни та знищенні її громадян.
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Кого предлагаете в президенты на выборах в 2019 м.? Очень интересно, или как всегда 200 грв., и пакет гречихи?
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Та Пашка Америка по сравнению с теперешними реформаторами...смех да и только.
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Оце Трамп, оце зрадник, оце порохобот, аж сльози течуть від злості, неможливо читати!
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Тебе то что, а кое-кому билет в Тбилиси в один конец все чаще снится после таких новостей.
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я знаю в чому прогрес, в звільненні сепаратистів і покарання патріотів.
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Врач-психиатр выписывает пациента:
-Я вас поздравляю,от всей души!Такой прогресс!
-Доктор,полгода назад,я был Наполеоном,а теперь я никто....И это вы называете прогрессом?
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ольгинцы на ветке как глисты в общественном туалете
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И все в холостую и в пустую. Зря бояру хлыщут и блины с лопаты жрут
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а наче між ольгінцями і порохоботами є якась різниця, що ті суки, що ті.
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"Украина демонстрирует большой прогресс", - Трамп
Страпон как всегда с юмором)))
А вот в чем ПРОГРЕСС он умолчал)) Вот мы четко видим в чем прогресс
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а если гангрена увеличивается, то дохтура говорят-Прогрессирует !!!
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Визит Президента Украины Порошенко в Америку проходит успешно. Конечно, Москва будет сопротивляться - запоребриковые уже злобой и бешенством исходят.
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звичайно що демонструє!
от на приклад
- Громадянин і росії , мер Одеси Труханов, під час виконання Гімну України.
"Украина демонстрирует большой прогресс", - Трамп - Цензор.НЕТ 5570

"Украина демонстрирует большой прогресс", - Трамп - Цензор.НЕТ 383
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если вы справляетесь в своем городе с сепарами лучше чем одесситы - приезжайте удавите труху
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нет "одеситов, киевлян, львовян или харьковчан"
есть граждане Украини - украинци
и бороться за единство страни против сепаратизма - дело каждого
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серьезно?вот Одесса вышвыривает Лободу и ей подобных(труха боится что либо сделать) - мэр Львова в это время принимает рашфестиваль...
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а вот єто и является целью преступной политики "децентрализации" (федерализации, регионализации, феодализации) от Гройсмана, направленной на уничтожение единства и целостности государства
когда гражданам одной части Украини становится абсолютно похер что происходит в ее другой
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Одесситам нравятся бандиты, ничего не поделаешь...
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Ракеты средней дальности ставить у нас поставят.Ну там всяких азиатских беженцев расселять у нас будут.
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Не волнуйся, Лоханкин, ракеты остануться Украину защищать, а азияты дальше в Европу сбегут. Все будет тип-топ
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трамплин, прогресс в Геноциде над Украинской нацией ??
прогресс в освобождении Украины от украинцев ??
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"И ТЫ, ТРАМП, ЗАПИСАЛСЯ В ЗРАДНО-ШОКОЛАДНЫЕ ПОРОХОБОТЫ ?"

Гай Юлий Цезарь
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Это что же. Встреча должна была длиться час и за это время Трамп только и успел сказать одно предложение, про прогресс в Украине? И это все коммюнике?
Господа, что-то жиденькое какое-то.
То ли они не хотят разглашать, то ли наша пресса выбросила все "лишнее" для нашей власти.
Не видно никакого показного и буйного восторга.
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єто - рутина... расскажи лучше, сколько встреч официальньіх трамп провел ВСЕГО?
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Спроси у Трампа. Чего это я должен тебе что-то рассказывать, тратить свое время, на то что нет желания. Интересуешься, - залезь в google. Если не знаешь как пользоваться, тогда ладно, обращайся, подскажу.
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Соесосы, знаете, в чем разница между ВАМИ - холопами и *ополизами и оппозицией? Вы на ветке уже двадцать раз сказали, что барину Трампу виднее Виднее, смерды, гражданам Украины, а не вежливому иностранцу
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В смысле х#йлососы? Которые все лезут к нам без спроса с разными порадами и своей х#йлососной критикой?
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я тебя ваще не пАнимаю!!! два поста и ДВЕ РАЗНЬІЕ провокационньіе, кардинально не совместимьіе мьісли???
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Наверное потому, что я не однозначно понимаю, что значит Кремль руинов. То ли руины кремля, то ли это всесильный кремль, который если захочет, любого врага превратит в руины.

Решающем есть то, что это нулевка. Но может я ошибаюсь.
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Решающим есть то, что слово "нулевка" употребляют исключительно тролли на соевой зарплате. Так что Чукча твой номер шестой. Гуляй.
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Ну а по-моему, нулевки, это и есть признак троллятины. На 95%.
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Не существует в природе "по-твоему" Ты просто перепечатка темника и методички)
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Ну тогда объясни мне, что такое природа и какие слова и сколько в ней имеются.
Кстати, еще один признак троллячки, это желтые морды, которые он из-за своего низкопробного менталитета любит на себя натягивать.
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я не єтого долбодятла имел в виду... тут критика твоя, тут какбє одобрение... мировозрение твое мне не понятно!
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Мое мировозрение простое.
Не люблю х#йла, развязавшего войну в Украине. Ну и, естественно, его троллячье стадо, которое здесь без сомнения пасется.
Критически отношусь к Порошенко и чем дальше, тем больше он мне не нравится.
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тебе осталось только найти достойного кандидата
иначе будем читать зрадоботов ещё один сезон
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Що йому потрох сказав, те він і повторив, так він насправді цікавиться Україною, та й воно потрібно.
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В чому прогрес він так і не пояснив, в корупції може, чи в злиднях, а може в вимиранні нації?
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Александр Дубинский

https://youtu.be/4VvxmJqiQEo
Мои читатели часто жалуются, что я не обращаю внимания на позитивные новости.
Мол, не только же пи..дит власть "реформаторов". Но и хорошее что-то делает.

Исправляюсь.
Прочитал про телевышку, которую силами Минстеця при личном участии президента Порошенко - открыли на Чонгаре, чтобы транслировать украинские программы в Крым.
Вышку "радио-перехватили" россияне, и теперь через неё транслируют своё радио в Украину.
Очередная идиотская перемога, х..ле.
Кстати, за бюджетные деньги.
https://m.lenta.ru/news/2017/09/21/chongar/
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насрать не только сыну покрашенко и пашинскому но и всему остальному населению, ибо пипл очередной раз умоется и схавает то что им льется с верху на головы, с каждым днем терпимее и ползучее становится нажаль Украинский люд
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Млять, да будь я триждьі ольгинцем и восьмикратньім заслуженньім всепропальцем Украиньі, но может Трамп расскажет украинцам, какой прогресс там Пеця перед ним продемонстровал?!
Хоть женская часть форумчан оценит суть прикола
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Похоже Трамп говорил про прогресс в отношениях Украины и США. Эту фразу очень легко переиначить в только про прогресс в Украине. Хотя, конечно, Трамп мог пойти и на реверанс в сторону Порошенко, который не несет в себе никакого смысла.
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Не то русский , не то чукча , очень бы хотел , чтобы в этой трамповской фразе прозвучало имя "святого" Саака. Но не срослось ... Саака с цирковой гастролью "бороздит" украинские города с никаким успехом.

А президент Порошенко забыл как выглядит этот грузинский дурень , и занимается своим непосредственным делом - устанавливает "новые мосты" с другими странами.
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Пока ты тут п______дишь , выполняет Пеця свою работу на пять с плюсом.
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Что же это за "подлец" такой этот Трамп?! За него пили шампанское,а он бросает ножи в спину... Что же теперь делать бедному сыну юриста? А еще этот Госдеп,-предложил спешащим и не успевающим рассеянам получать визы для США в Киеве! Где же это видано,-идти на поклон к "хохлам"? Шо деется,шо деется...
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а давайте всіх хором про щось,де там десь в нас щьось є,суспільлство очікує
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"ЗРААААДДДАА.. Караул. ПАМАГИТЕ. Злочинна влада купила Президента США. Трамп разом iз всiею Америкою тупi i слIпi, бо не бачуть те, що бачу я зрадофiЛ. А якже тотальна корупцiя? А диктатура? Та пIпец. Життя лайно. ПiДу набухаюсь" Занавес и конец акта по завершению рабочего дня ватника и зрадофила. Завтра снова ему придется нести это говно, возвышая ЙУЛЮ и Бе-Бе)))))))
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В унісон співають із )(уйло і рашистськими пропагандонами. Совпадєніє?
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тарифы еще не европейские, есть куда прогрессировать дальше
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Давно про тарифы не пи.дели. А что про Трампа?
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Прогресс... Отпустили Штепу... Отпустили беркута, который ПОЛТОРА ГОДА в бегах был... Отпустили троих из пятерых бандюков в Одессе... И это только за пять дней... Прогресс...
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Що не віднімеш від Пороха - розумний дипломат і якби не він важко сказати хто б у світі зараз стояв проти )(уйла разом із Україною. Було б як в Грузії в 2008.
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топова новина для ватних трололлохів- Трамп, Порох Америка! зараз у макак станеться подвійне підсмаження пердаків )))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украина демонстрирует большой прогресс", - Трамп
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