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 Политика Украины
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Все про:децентрализация (357) Горган (15)

 Глава ОГА Горган провел презентацию нового порядка распределения бюджета Киевщины

горган

Сегодня, 21 сентября, глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган во время расширенного совещания представил новый порядок распределения бюджета Киевской области. Бюджет развития Киевщины предложено разделить на три равные части: программы пропорционального финансирования, антикризисные программы и программы развития

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КОДА.

В мероприятии приняли участие более 700 человек. Среди присутствующих - практически все сельские, поселковые и городские головы Киевской области, председатели районных советов и администраций, мэры городов областного значения, руководство и депутаты Киевского областного совета.

"Логика и принципы распределения средств областного бюджета дают возможность убедиться в прозрачности, сбалансированности и эффективности такого подхода. Бюджет развития Киевщины предложено разделить на три равные части: программы пропорционального финансирования, антикризисные программы и программы развития. Первая часть этих средств должна возвращаться городам и селам пропорционально их вкладу в формирование бюджета области, вторая - направлена ​​на поддержку депрессивных территорий в части преодоления кризисных явлений, а третья - на программы развития Киевской области", - сообщил Горган.

Глава ОГА Горган провел презентацию нового порядка распределения бюджета Киевщины 01

"Все проекты должны соответствовать основным государственным приоритетам, в том числе увеличению рождаемости, росту продолжительности жизни и сокращению смертности в Киевской области", - подчеркнул Горган и добавил, что это будет первый в Украине местный бюджет, который предлагает системные решения развития локальной экономики, а именно - строительство технопарков, повышение энергоэффективности и программы повышения профессиональной компетенции.

"Благодаря внедрению новой модели, города и села получат механизм оптимального распределения бюджетных средств, который не зависит от предвзятой позиции чиновников. Предложенная модель предполагает передачу средств на места в виде прямых субвенций на базе прозрачных правил распределения, является беспрецедентным шагом финансовой децентрализации ", - подчеркнул он.
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***простите за повтор... но к теме подходит, правда?***
Чиновник "пилит" госзаказ. Составляет смету:
5% - исполнение реального контракта,
50% - откат мне, смотрит на портрет гаранта, горько вздыхает и дописывает,
45% - президенту на борьбу с коррупцией.
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Лучше сказал бы, кому нужна область с численностью населения в 1,7 млн. чел. Из которых более 1 млн. проживает в на границе Киева, а 300 тыс. из них едут в Киев на работу транспортом, проезд в котором дороже чем в Киеве. Бровары, Вишнёвое, Борисполь, Вышгород, Обухов, Васильков, жители этих городов финансируют киевские фонды которыми пользуются не они, а киевляне. Киевскую обл. давно следовало бы разделить между смежными областями или создать , например, Белоцерковскую. При Омельченко был принят план развития Киева до 2020 года, по-которому Киеву отводилась 50-ти километровая зона от его тогдашних границ. Это было не что иное, как узаконивание киевской агломерации, юридическое создание Большого Киева со своим правительством. Этот проект преврати бы Киевскую агломерацию в мощного донора для госбюджета. Уравнял в правах на пользование киевскими социальными фондами киевлян с жителями пригородов. Дал мощный толчок экономическому развитию столицы. Новсё это похоронено. Теперь Киевская область даёт мощный толчок карьере мертвечуковской куклы - Горгана ( в свободовском девичестве - Ляльки). Браво, Петр Алексеевич! Правильным кадровым курсом идёте, "товарищ" Президент )))
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презентуй не презентуй, все равно ... кинут всех. Как обычно кароче
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава ОГА Горган провел презентацию нового порядка распределения бюджета Киевщины
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