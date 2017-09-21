 Глава ОГА Горган провел презентацию нового порядка распределения бюджета Киевщины

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба КОДА. В мероприятии приняли участие более 700 человек. Среди присутствующих - практически все сельские, поселковые и городские головы Киевской области, председатели районных советов и администраций, мэры городов областного значения, руководство и депутаты Киевского областного совета.

"Логика и принципы распределения средств областного бюджета дают возможность убедиться в прозрачности, сбалансированности и эффективности такого подхода. Бюджет развития Киевщины предложено разделить на три равные части: программы пропорционального финансирования, антикризисные программы и программы развития. Первая часть этих средств должна возвращаться городам и селам пропорционально их вкладу в формирование бюджета области, вторая - направлена ​​на поддержку депрессивных территорий в части преодоления кризисных явлений, а третья - на программы развития Киевской области", - сообщил Горган.

"Все проекты должны соответствовать основным государственным приоритетам, в том числе увеличению рождаемости, росту продолжительности жизни и сокращению смертности в Киевской области", - подчеркнул Горган и добавил, что это будет первый в Украине местный бюджет, который предлагает системные решения развития локальной экономики, а именно - строительство технопарков, повышение энергоэффективности и программы повышения профессиональной компетенции."Благодаря внедрению новой модели, города и села получат механизм оптимального распределения бюджетных средств, который не зависит от предвзятой позиции чиновников. Предложенная модель предполагает передачу средств на места в виде прямых субвенций на базе прозрачных правил распределения, является беспрецедентным шагом финансовой децентрализации ", - подчеркнул он.