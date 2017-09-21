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 С начала суток зафиксировано три обстрела с использованием стрелкового оружия и гранатомета, - штаб АТО

штаб ато

В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО оставалась относительно спокойной. С полуночи российско-оккупационные группировки трижды нарушили перемирие. Все обстрелы зафиксированы в темное время суток.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

В частности, около часа ночи наемники били из крупнокалиберных пулеметов вблизи Талаковки. Возле Павлополя оккупанты применили стрелковое оружие. Во время обоих обстрелов украинские военные открывали ответный огонь.

На Луганском направлении, в окрестностях Донца, около полуночи наемники обстреляли силы АТО из автоматического гранатомета.

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Несмотря на отдельные вооруженные провокации со стороны противника украинские военные и дальше продолжают участвовать в восстановлении инфраструктуры Донбасса и помогают местному населению. Так, только за день на Приморском направлении наши саперы обследовали более 4 га территорий, на которых обнаружили и обезвредили более 190 единиц взрывоопасных предметов.

А вблизи Новолуганское военные совместно с представителями компании THE HALO TRUST проводят работы по разминированию сельскохозяйственных угодий местного аграрного предприятия.

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Малоутешительно...
Пока враг на нашей земле,спокойствия не будет.
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Поки ворог живий- його не може бути.
Рашка має бути знищена як держава!
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Не война, ВОЙНИЩА, Сталинград отдыхает.. Три выстрела, это не шутки.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток зафиксировано три обстрела с использованием стрелкового оружия и гранатомета, - штаб АТО
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