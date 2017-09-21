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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1060) Порошенко (13880) Страсбург (51)

 Порошенко выступит на осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге

пасе

Президент Украины Петр Порошенко выступит на открытии осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Парламентской ассамблеи.

"На осенней сессии ПАСЕ, которая будет проходить в Страсбурге с 9 по 13 октября 2017 года, Ассамблея заслушает выступления президента Чешской Республики Милоша Земана и Президента Украины Петра Порошенко", - говорится на сайте ПАСЕ.

Отметим, что сессия будет продолжатся с 9-13 октября.

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Во время визита Порошенко в Страсбург будет торжественно открыта Звезда Героев Небесной Сотни, сообщил нардеп Арьев в Фейсбуке.

"Секретариат ПАСЕ подтвердил выступление Президента Порошенко на осенней сессии Ассамблеи в октябре. Также в ходе визита будет торжественно открыта Звезда Героев Небесной Сотни на аллее в Страсбурге, на установление которой совместно собрали средства Украинская община Страсбурга и делегация Украины в ПАСЕ, а посол Дмитрий Кулеба сделал титаническую работу чтобы это произошло", - написал Арьев.

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Выступать - не мешки ворочать. Это он умеет
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Чечетку спляшет?Или опять разговорным жанром?С него уже даже не смеются.
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Выступит ? ну понятное дело,клоуну без выступлений никак !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко выступит на осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге
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