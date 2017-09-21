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 Комитет ВР согласовал закон о гастролях российских артистов в Украине, - Кириленко

кириленко

Комитет по вопросам культуры поддержал законопроект, по которому российских артистов можно приглашать в Украину только после разрешения Службы безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер Вячеслав Кириленко в Twitter.

"Комитет по вопросам культуры ВР поддержал законопроект об особенностях проведения гастрольных мероприятий с участием граждан РФ. Голосование на следующей неделе", - написал Кириленко.

Как сообщалось, 11 июля в Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в закон "О гастрольных мероприятиях в Украине". Им, в частности, предлагается обязать организаторов мероприятий в Украине перед тем, как пригласить российского артиста, подать в СБУ запрос, чтобы узнать, не запрещен ли этому артисту въезд в Украину.

Также читайте: С начала года 70 артистам запрещен въезд в Украину за посещение оккупированного Крыма, - Госпогранслужба
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а не граждане расии повалий, куек, и прочие могут ехать без согласия СБУ?
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закон может быть только один: гастролеры идут лесом..
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Я уже писал, ну ничё - западных и некоторых наших артистов лично мне хватает более чем, на раша-гастролеров а-ля 20-й век не хожу даже даром
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визовый режим вводите и не морочьте голову...
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А можно ж как-то на них и денежку срубить. Например приехала лолита, заплатила 70% выручки на лечение украинских бойцов или на новый танк. И так потом в СМИ и сообщить. Гляди и сами перестанут ездить.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКомитет ВР согласовал закон о гастролях российских артистов в Украине, - Кириленко
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