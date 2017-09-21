 Комитет ВР согласовал закон о гастролях российских артистов в Украине, - Кириленко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер Вячеслав Кириленко в Twitter.
"Комитет по вопросам культуры ВР поддержал законопроект об особенностях проведения гастрольных мероприятий с участием граждан РФ. Голосование на следующей неделе", - написал Кириленко.
Как сообщалось, 11 июля в Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в закон "О гастрольных мероприятиях в Украине". Им, в частности, предлагается обязать организаторов мероприятий в Украине перед тем, как пригласить российского артиста, подать в СБУ запрос, чтобы узнать, не запрещен ли этому артисту въезд в Украину.
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