 Федерация работодателей категорически против очередного повышения грузовых железнодорожных тарифов

Об этом говорится в Заявлении ФРУ относительно ситуации с повышением тарифов на грузовые железнодорожные перевозки.
"Федерация работодателей Украины категорически возражает против очередного необоснованного повышения грузовых железнодорожных тарифов. Считаем, что любое повышение в текущем году железнодорожных тарифов, экономические последствия которого основательно никем не просчитаны, приведет к значительному ухудшению конкурентоспособности предприятий отечественной промышленности и агропромышленного комплекса на рынках сбыта, повышению стоимости энергоносителей в начале отопительного сезона, а также станет дополнительным стимулом для инфляционных процессов в экономике и замедления достигнутых темпов экономического развития государства. Отсутствие постоянного руководства ПАО "Укрзализныця", многочисленные коррупционные скандалы с участием сотрудников железной дороги, неспособность к эффективному освоению инвестиционного ресурса от предыдущих повышений тарифов, блокирование прозрачных тендеров на закупку товарно-материальных ценностей, наличие на счетах значительных средств при одновременном ухудшении сроков оборачиваемости вагонов и технического состояния подвижного состава, углубление проблемы кросс-субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых, к сожалению, пока не способствуют доверию грузовладельцев, инвесторов и кредиторов к действиям правления госмонополии. Призываем правительство Украины воздержаться от повышения грузовых железнодорожных тарифов в текущем году и поручить правлению ОАО "Укрзализныця" срочно начать конструктивные переговоры с грузовладельцами о реальных инвестиционных потребностях железной дороги и возможностях их освоения для принятия взаимоприемлемых решений по индексации тарифов в 2018 году", - говорится в заявлении.
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Это - замкнутый круг.
При чём здесь ахметка?
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его вообще как бы нет, но он есть!
(в каждом тарифе (или почти в каждом) присутствует его интерес)
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