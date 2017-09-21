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Все про:перевозки (221) тарифы (1504) Укрзализныця (1223)

 Федерация работодателей категорически против очередного повышения грузовых железнодорожных тарифов

укрзализныця

13 сентября Кабинет Министров Украины утвердил консолидированный финансовый план ОАО "Укрзализныця" на 2017 год, предусматривающий повышение тарифов на грузовые перевозки на 22,5% с октября 2017 года.

Об этом говорится в Заявлении ФРУ относительно ситуации с повышением тарифов на грузовые железнодорожные перевозки.

"Федерация работодателей Украины категорически возражает против очередного необоснованного повышения грузовых железнодорожных тарифов. Считаем, что любое повышение в текущем году железнодорожных тарифов, экономические последствия которого основательно никем не просчитаны, приведет к значительному ухудшению конкурентоспособности предприятий отечественной промышленности и агропромышленного комплекса на рынках сбыта, повышению стоимости энергоносителей в начале отопительного сезона, а также станет дополнительным стимулом для инфляционных процессов в экономике и замедления достигнутых темпов экономического развития государства. Отсутствие постоянного руководства ПАО "Укрзализныця", многочисленные коррупционные скандалы с участием сотрудников железной дороги, неспособность к эффективному освоению инвестиционного ресурса от предыдущих повышений тарифов, блокирование прозрачных тендеров на закупку товарно-материальных ценностей, наличие на счетах значительных средств при одновременном ухудшении сроков оборачиваемости вагонов и технического состояния подвижного состава, углубление проблемы кросс-субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых, к сожалению, пока не способствуют доверию грузовладельцев, инвесторов и кредиторов к действиям правления госмонополии. Призываем правительство Украины воздержаться от повышения грузовых железнодорожных тарифов в текущем году и поручить правлению ОАО "Укрзализныця" срочно начать конструктивные переговоры с грузовладельцами о реальных инвестиционных потребностях железной дороги и возможностях их освоения для принятия взаимоприемлемых решений по индексации тарифов в 2018 году", - говорится в заявлении.
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Підйом вантажних тарифів Укрзалізниці примусить олігархів повертати більше валюти в Україну щоб оплатити більші рахунки за послуги, а це в свою чергу збільшить кількість пропозицій на валютній біржі, бо половина валюти має продаватись в обов'язковому порядку, а це в свою чергу знизить курс долара, який штучно утримує мафія на рівні 26грн! і навикупляла вже 18 млрд доларів на біржі!!!!! (незрозуміло навіщо, але зрозуміло для чого - щоб експортери мали надприбутки в доларах і менше сплачували за роботу українців в Україні)!!!! Збільшення тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці це потужний інструмент нормалізації економічних відносин в державі і ціни мають бути приведені в доларах до рівня 2013 року, коли долар почав свій стрімкий зліт в три рази! Тепер в три рази мають злетіти тарифи і досягнути довоєнного рівня! Зараз дуже вдалий момент для підняття тарифів УЗ, бо ціна на зерно та метал на зовнішніх ринках - рекордно висока! Сьогодні олігархи лишають свої прибутки в офшорах і не має інструментів щоб примусити олігархів повертати гроші в Україну, а збільшення тарифів Укрзалізниці це той самий інструмент який поверне гроші в державу!
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интересно. а что по этому поводу думают беременные женщины Замбии?
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Ах-ах-ах! Тарифы на грузовые перевозки необоснованно завышены, все в шоке, бедному ахметке кушать будет нечего! А коммунальные тарифы и прочие цены обоснованы? И ни профсоюз, ни федерация работодателей, ни черт, ни дьявол ни гавкнули. А это касается каждого. А тут завыли
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А ты понимаешь, что рост тарифов отразится на цене всего остального?
Это - замкнутый круг.
При чём здесь ахметка?
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а когда ахметка был при чем-то?
его вообще как бы нет, но он есть!
(в каждом тарифе (или почти в каждом) присутствует его интерес)
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щоб Україна процвітала треба прогресивний податок і регульований відсоток від прибутку на зарплату найманим робітникам ,ВСЕ
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Все должны быть равны как говорил Барыга. Поднял все цены и тарифы для народа пускай подымает и тарифы для олигархов. Пускай Ахметка с Васадзе и другие прихвостни которые против понижения налогов и поборов для населения тоже платят дань.
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Педерация одногласно поддержала требования американской торговой палаты ))))
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и что ето за такая федерация работодалелей в Украине у нас образовалась? Мафия и Олигархат что ли ополчились против населения?
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любое повышение тарифов в конечном итоге ляжет на карман конечного потребителя , олигархам по.рать на все повышения ! заплатят за все рядовые граждане !
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаФедерация работодателей категорически против очередного повышения грузовых железнодорожных тарифов
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