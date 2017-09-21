 Федерация работодателей категорически против очередного повышения грузовых железнодорожных тарифов

13 сентября Кабинет Министров Украины утвердил консолидированный финансовый план ОАО "Укрзализныця" на 2017 год, предусматривающий повышение тарифов на грузовые перевозки на 22,5% с октября 2017 года.

Об этом говорится в Заявлении ФРУ относительно ситуации с повышением тарифов на грузовые железнодорожные перевозки.



"Федерация работодателей Украины категорически возражает против очередного необоснованного повышения грузовых железнодорожных тарифов. Считаем, что любое повышение в текущем году железнодорожных тарифов, экономические последствия которого основательно никем не просчитаны, приведет к значительному ухудшению конкурентоспособности предприятий отечественной промышленности и агропромышленного комплекса на рынках сбыта, повышению стоимости энергоносителей в начале отопительного сезона, а также станет дополнительным стимулом для инфляционных процессов в экономике и замедления достигнутых темпов экономического развития государства. Отсутствие постоянного руководства ПАО "Укрзализныця", многочисленные коррупционные скандалы с участием сотрудников железной дороги, неспособность к эффективному освоению инвестиционного ресурса от предыдущих повышений тарифов, блокирование прозрачных тендеров на закупку товарно-материальных ценностей, наличие на счетах значительных средств при одновременном ухудшении сроков оборачиваемости вагонов и технического состояния подвижного состава, углубление проблемы кросс-субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых, к сожалению, пока не способствуют доверию грузовладельцев, инвесторов и кредиторов к действиям правления госмонополии. Призываем правительство Украины воздержаться от повышения грузовых железнодорожных тарифов в текущем году и поручить правлению ОАО "Укрзализныця" срочно начать конструктивные переговоры с грузовладельцами о реальных инвестиционных потребностях железной дороги и возможностях их освоения для принятия взаимоприемлемых решений по индексации тарифов в 2018 году", - говорится в заявлении.

