 Суд над Януковичем: Адвокат Герасько заявил отвод второму судье

Об этом сообщает из зала суда корреспондент Цензор.НЕТ.
"Считаю, что дальнейшее участие судьи Титова в этом процессе невозможно!" - заявил адвокат, добавив, что у стороны защиты "возникли сомнения в его непредвзятости".
Он также мотивирует просьбу об отводе тем, что не удовлетворено ни одно из поданных им ранее ходатайств.
Кроме того, Герасько указывает на то, что судьи не разъяснили по его просьбе одно из своих решений.
"Судья Титов мог отреагировать на мои ходатайства, например, отдельное мнение высказать. Поэтому настаиваю на его отводе", - сказал он.
Ранее Герасько заявил 11 ходатайств, включая ходатайство об отводе судьи Девятко, которое не было удовлетворено.
Напомним, что сегодня, 21 сентября, в Оболонском районном суде Киева проходит десятое заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого Президента Виктора Януковича, которому инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).
Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн трансляцию этого процесса. Стенограмму прошлого заседания читайте ЗДЕСЬ.
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Где ЭТО чудо откопали? СМЕХ КУРАМ а не судебная система в Украине (((((( Что адвокат преступника-госизменника страны - всех посылает НА Х.... а потом опять три года надо ознакамливаться ... а потом опять что то не понравится и так до того пока подзащитный естестенной смертью не помрет....((
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Прокурор - дубина. Ну что ж - люди генерального проку LOLа ...
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