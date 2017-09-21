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 Политика Украины
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 Суд над Януковичем: Адвокат Герасько заявил отвод второму судье

суд

Во время судебного процесса над беглым Президентом Януковичем предоставленный ему бесплатный адвокат Максим Герасько заявил отвод судье Титову, обвинив его в предвзятости.

Об этом сообщает из зала суда корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Считаю, что дальнейшее участие судьи Титова в этом процессе невозможно!" - заявил адвокат, добавив, что у стороны защиты "возникли сомнения в его непредвзятости".

Он также мотивирует просьбу об отводе тем, что не удовлетворено ни одно из поданных им ранее ходатайств.

Кроме того, Герасько указывает на то, что судьи не разъяснили по его просьбе одно из своих решений.

"Судья Титов мог отреагировать на мои ходатайства, например, отдельное мнение высказать. Поэтому настаиваю на его отводе", - сказал он.

Ранее Герасько заявил 11 ходатайств, включая ходатайство об отводе судьи Девятко, которое не было удовлетворено.

Напомним, что сегодня, 21 сентября, в Оболонском районном суде Киева проходит десятое заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого Президента Виктора Януковича, которому инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн трансляцию этого процесса. Стенограмму прошлого заседания читайте ЗДЕСЬ.
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Скоро судьи охуеют до того, что постановят вернуть овоща на трон, судя по выпусканию одесских террористов и штепы драной.
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Пустое по сути дело транслируют по ТВ, здесь куча сообщений. Отчего такое внимание?
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это называется не ПРАВОСУДИЕ а ЦИРК на ДРОТI (((
Где ЭТО чудо откопали? СМЕХ КУРАМ а не судебная система в Украине (((((( Что адвокат преступника-госизменника страны - всех посылает НА Х.... а потом опять три года надо ознакамливаться ... а потом опять что то не понравится и так до того пока подзащитный естестенной смертью не помрет....((
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Адвокат - молодец. Логичен, точен, покоен. Приятно смотреть на профессионала.
Прокурор - дубина. Ну что ж - люди генерального проку LOLа ...
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пора чоколаткам сносить тыренное в Межигорье и ждать приезда овоща))))
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Вони самі бояться щоб яник не прийшов в Україну , дуже багато знає , тому й цирк з програмою "куди все зникло" для шанувачів фокусів та магії влади
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд над Януковичем: Адвокат Герасько заявил отвод второму судье
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