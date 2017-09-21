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Все про:Медведев (4007) санкции (6450) США (13443) Северный поток (157)

 США путем санкций хотят похоронить "Северный поток-2", - Медведев

поток северный

Самая "прагматичная" позиция по проекту "Северный поток-2" у США, которые хотят похоронить данный проект с помощью санкций.

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров с финским коллегой Юхой Сипилей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

Также читайте: Украинская ГТС заменит остановленный на ремонт "Северный поток". Газпром снова увеличил заявку на транзит газа Украиной, - "Нафтогаз"

"Самой "прагматичной" является позиция Соединенных Штатов Америки, которые хотят похоронить этот проект при помощи всякого рода юридических решений, инструментов, санкций, оказывая двусмысленное воздействие на Европейский Союз", - сказал Медведев.

По его словам, американская администрация, конгресс, принимающие решение, "пытаются продвинуть своих поставщиков и заместить Российскую Федерацию на этом рынке (ЕС)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строительством Северного потока руководят бывшие агенты КГБ и Штази, применяя давление на самом высоком уровне, - датский журналист

Напомним, проект "Северный поток 2" (Nord Stream 2) предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая пропускная способность запланирована в 55 миллиардов кубометров в год. Для реализации проекта создана компания Nord Stream 2 AF, которая в апреле подписала соглашения о финансировании проекта с Shell (Великобритания - Нидерланды), OMV (Австрия), Engie (Франция), Uniper и Wintershall (обе - Германия). В июне партнеры зачислили на счета компании более миллиарда евро. Планируется, что трубопровод заработает в 2019 году.

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В конце июня Совет ЕС поддержал предложение Еврокомиссия о получении мандата на переговоры с РФ относительно ключевых моментов функционирования Nord Stream-2. Хотя любой наземный газопровод, в том числе и отводы от Nord Stream-2, полностью подпадает под регулирование ЕС и в том числе Третий энергопакет, морская часть магистрали, включая единственную точку входа в нее, находятся за пределами юрисдикции ЕС. В качестве основных принципов для переговоров ЕК выдвигает условия прозрачности управления, недискриминационного установления тарифов, "соответствующий уровень недискриминационного доступа третьих лиц", уровень разграничения между видами деятельности по транспортировке и поставке, сообщил европейский регулятор.
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в кремле идиоты сидят, за рынки нужно бороться, а совок привык к монополии, все звезда этому, самый дорогой и маштабный рынок газа открывается.
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Шо то мне подсказывает, что это не спина
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там куда не глянь сплошная спина или жопа.ничего что я жопу спиной обозвал???
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На АГРОЕКСПО кропивничан розважають музиканти (ВІДЕО)

http://www.ugorod.kr.ua/news/2017-09-21-60365.html

На Покровському ярмарку гостям виставки підіймають настрій не лише спортивними змаганнями, а і гучною музикою. Гурт "Хміль" з Бобринця виконував не лише українські народні пісні, а й відомі хіти, такі як "Сірьожино пірожено", "Група крови". Дівчатка навіть підтанцьовували під музику.
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Дуже текст складний в цій пісні, майже як y Eagles в їхній пісні "Hotel California"

How they dance in the courtyard, sweet summer sweat.
Some dance to remember, some dance to forget.

And she said "We are all just prisoners here, of our own device"

Last thing I remember, I was
Running for the door
I had to find the passage back
To the place I was before
"Relax, " said the night man,
"We are programmed to receive.
You can check-out any time you like,
But you can never leave! "
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І не тільки потік 2.Штати планують поховати срср 2.
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Что санкции уже не на пользу?Кацапия ведь сверх держава,слепите трубу из говна,3д принтеров у вас 140 миллионов.
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ну да.залезли в чужой крым,напаскудили в донбассе а виноваты омереканцi.дима медведев не прсто алкоголик он эпанутый алкоголик.
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Деньги, полученные от продажи газа, не идут на благие дела, на строительство жилья, школ, больниц, а идут на вооружение, на развязывание новых войн, на убийство украинцев. Поэтому, поддерживаю двумя руками США, которые хотят похоронить «Северный поток-2» вместе с кацапами.
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Норвегия за 19 лет накопила в собственный стабилизационный фонд >1 триллиона долларов за счет нефтяных доходов

- путин и медведев опубликовали свои доходы. )))17 лет руководства владимира путина россией
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"А не третий день до Индейца Джо дожло что в сарае нет четвертой стены."
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МЧС объяснило, почему так быстро сгорел фасад "Торн Хауса". Фасад ростовского отеля быстро обгорел, потому что был обшит пластиком, сообщили в МЧС. Представитель ведомства рассказала, что сложность работы на этом пожаре заключается в том, что отель был покрыт легко горящим материалом.-- это я к тому , что в Украине та самая быда , и надо что-то с этим делать !
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скажите ведмедеву,что откосить от тюрьмы на дурку у него не выйдет
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Радуйся Медвед,США вам устроит самые дорогие похороны,по шкале Гинесса
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"оказывая двусмысленное воздействие на Европейский Союз"

тупой головастик, в данном контексте следует говорить "недвусмысленное"
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Украинская ГТС заменит остановленный на ремонт "Северный поток". Газпром снова увеличил заявку на транзит газа Украиной, - "Нафтогаз"
Ну і ..
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Медвежонок обиделся, заплакал и описался в свои коротенькие штанишки.
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Нічого . Зато в росії газу більше залишиться. І для чого московітам долари.?
В них фублі є , багато фублів !
Но денех нет.
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А он что, полгода в бункере проспал и только новости полистал?))
Да, Димон, зря тонны кэша своим европейским друзьям рассылали. Они еще вякают конечно, но без особого энтузиазма, видать им уже уведомления из ФБР (ЦРУ), что там за ними внимательно наблюдают и видят больше, чем говорят
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не знаю, як з трубою, а от путін з похоронами рассії вийшов на фінішну пряму
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Дебил! Это технология медленного удушения! Цель не сранный ху#ловский поток! Цель сам Ху#лостан! Масковия это медведь! Если его засадить мяса всем волкам рядом хватит! Слава Украине! Слава Киевской Руси!
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не чіпайте "ведмедів",вони готуються до зими
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ну да, и не только Северный поток-2, а и все 404 недоразумение под названием раззейская пиедерация
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Без экспорта углеводородов, в вЯликой снежной нигерии очень быстро настанет кердык
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Писец уже бродит по россии и это только начало конца Хуйла.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША путем санкций хотят похоронить "Северный поток-2", - Медведев
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