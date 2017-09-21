 США путем санкций хотят похоронить "Северный поток-2", - Медведев

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров с финским коллегой Юхой Сипилей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Самой "прагматичной" является позиция Соединенных Штатов Америки, которые хотят похоронить этот проект при помощи всякого рода юридических решений, инструментов, санкций, оказывая двусмысленное воздействие на Европейский Союз", - сказал Медведев.
По его словам, американская администрация, конгресс, принимающие решение, "пытаются продвинуть своих поставщиков и заместить Российскую Федерацию на этом рынке (ЕС)".
Напомним, проект "Северный поток 2" (Nord Stream 2) предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая пропускная способность запланирована в 55 миллиардов кубометров в год. Для реализации проекта создана компания Nord Stream 2 AF, которая в апреле подписала соглашения о финансировании проекта с Shell (Великобритания - Нидерланды), OMV (Австрия), Engie (Франция), Uniper и Wintershall (обе - Германия). В июне партнеры зачислили на счета компании более миллиарда евро. Планируется, что трубопровод заработает в 2019 году.
В конце июня Совет ЕС поддержал предложение Еврокомиссия о получении мандата на переговоры с РФ относительно ключевых моментов функционирования Nord Stream-2. Хотя любой наземный газопровод, в том числе и отводы от Nord Stream-2, полностью подпадает под регулирование ЕС и в том числе Третий энергопакет, морская часть магистрали, включая единственную точку входа в нее, находятся за пределами юрисдикции ЕС. В качестве основных принципов для переговоров ЕК выдвигает условия прозрачности управления, недискриминационного установления тарифов, "соответствующий уровень недискриминационного доступа третьих лиц", уровень разграничения между видами деятельности по транспортировке и поставке, сообщил европейский регулятор.
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http://www.ugorod.kr.ua/news/2017-09-21-60365.html
На Покровському ярмарку гостям виставки підіймають настрій не лише спортивними змаганнями, а і гучною музикою. Гурт "Хміль" з Бобринця виконував не лише українські народні пісні, а й відомі хіти, такі як "Сірьожино пірожено", "Група крови". Дівчатка навіть підтанцьовували під музику.
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How they dance in the courtyard, sweet summer sweat.
Some dance to remember, some dance to forget.
And she said "We are all just prisoners here, of our own device"
Last thing I remember, I was
Running for the door
I had to find the passage back
To the place I was before
"Relax, " said the night man,
"We are programmed to receive.
You can check-out any time you like,
But you can never leave! "
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а тут - на тебе!
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- путин и медведев опубликовали свои доходы. )))17 лет руководства владимира путина россией
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тупой головастик, в данном контексте следует говорить "недвусмысленное"
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Ну і ..
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В них фублі є , багато фублів !
Но денех нет.
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Да, Димон, зря тонны кэша своим европейским друзьям рассылали. Они еще вякают конечно, но без особого энтузиазма, видать им уже уведомления из ФБР (ЦРУ), что там за ними внимательно наблюдают и видят больше, чем говорят
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http://cyxymu.livejournal.com/1756803.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social
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