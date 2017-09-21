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 Политика Украины
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 Суд над Януковичем: Адвокат Герасько заявил отвод судье

суд

Во время судебного процесса над беглым Президентом Януковичем предоставленный ему бесплатный адвокат Максим Герасько заявил отвод судье Девятко, ссылаясь на то, что все его ходатайства отклоняются.

Об этом сообщает из зала суда корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Вы не оставляете мне ничего большего, чем заявить отвод. Все мои ходатайства были отклонены, даже об обеде!" - сказал Герасько, уточняя, что заявление об отводе касается судьи Девятко.

Ранее он заявил 11 ходатайств.

Напомним, что сегодня, 21 сентября, в Оболонском районном суде Киева проходит десятое заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого Президента Виктора Януковича, которому инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн трансляцию этого процесса. Стенограмму прошлого заседания читайте ЗДЕСЬ.
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Цирк начался.... или ЦИРК НА ДРОТІ - в натуре
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Не, хряк не доживёт до вынесения приговора. Стока люди не живут.
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так він же молодий батько, у нього тільки життя починається.
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Ну как можно судить дохлого Яныка?
Если судить, то Сашу-стоматолога!
Хотя, какой с него стоматолог...
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О Бойко особенно понравилось. А когда перейдем к ныненшним героям?А то все за взятки кого-то Луценко задерживает, а на выходе приговоров - ноль.
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Требуем судьиху,что Штепу судила! Она умная,справедливая и все ходатайства подписывает,не читая!))))))
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А по новому закону, отвод он уже не сможет предложить! Хоть будет известно в заангожованности судьи, взятку другая сторона дала.
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"Суд над Януковичем: Адвокат Герасько заявил отвод судьям" - думаю, что весь этот спектакль с зэком шапкокрадом достал уже всех, когда уголовник сел в кресло преза, для меня уже было ясно, он клиент на нары, и его будут судить через два, три года, и сейчас нужно просто дать вышак заочно, объявить в розыск, и заниматься вопросами обороны и развития Украины, а не отвлекать внимание украинцев от насущных проблем и строительством европейской страны, но барыга ещё никого из своих ПР не посадил, но имитирует бурную деятельность и борется с патриотами.
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