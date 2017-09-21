 Суд над Януковичем: Адвокат Герасько заявил отвод судье

Об этом сообщает из зала суда корреспондент Цензор.НЕТ.
"Вы не оставляете мне ничего большего, чем заявить отвод. Все мои ходатайства были отклонены, даже об обеде!" - сказал Герасько, уточняя, что заявление об отводе касается судьи Девятко.
Ранее он заявил 11 ходатайств.
Напомним, что сегодня, 21 сентября, в Оболонском районном суде Киева проходит десятое заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого Президента Виктора Януковича, которому инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).
Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн трансляцию этого процесса. Стенограмму прошлого заседания читайте ЗДЕСЬ.
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Если судить, то Сашу-стоматолога!
Хотя, какой с него стоматолог...
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