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 Экономика
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Все про:тарифы (1504) Укрзализныця (1223)

 Подъем тарифов "Укрзализныцей" ударит по экономике Украины, - ассоциации

Повышение "Укрзализныцей" тарифов на грузовые перевозки окажет негативное влияние на украинскую экономику, говорится в заявлениях международных и украинских ассоциаций и организаций.

Так, в письме президента Американской торговой палаты Андрея Гундера на имя министра инфраструктуры Владимира Омеляна говорится, что "Укрзализныця" имеет ресурс и возможности не повышать грузовые железнодорожные тарифы в 2017 году, передает uaprom.info.

По мнению экспертов компаний-членов Американской торговой палаты, перед любым повышением железнодорожных тарифов "Укрзализныця" должна показать результат от предыдущего повышения, в частности в разрезе ситуации с распределением вагонов, их оборотом, скоростью доставки и сохранностью груза. А. Гундер также выразил уверенность, что следующим шагом должна стать разработка четкого плана по дальнейшему улучшению ситуации с восстановлением/ремонтом вагонного и локомотивного парка "УЗ", скоростью отправок грузов железнодорожным транспортом, наличием топлива, инвестициями в обновление подвижного состава "УЗ" и т.д. с четкими сроками и метриками.

"Исходя из вышесказанного, эксперты компаний-членов палаты обращаются к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой не поддерживать повышение тарифа на грузовые железнодорожные перевозки, так как такое повышение является преждевременным и экономически необоснованным, и соответственно доработать проект консолидированного финансового плана "УЗ" на 2017 год", - говорится в письме.

В свою очередь исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Галина Деревянко подчеркивает, что повышение грузовых железнодорожных тарифов на 22,5% может иметь негативное влияние на отдельные отрасли украинской экономики, в том числе на средне- и долгосрочную конкурентоспособность промышленности и агропромышленного комплекса Украины.

В связи с этим компании-члены комитета Европейской Бизнес Ассоциации считают необходимым провести более тщательный анализ влияния повышения тарифов на экономику Украины и сравнить с эффектом от привлечения необходимого объема поступлений в "Укрзализныцю". Также они считают необходимым проработать альтернативные источники финансирования "Укрзализныци".

Кроме того, компании-члены комитета Европейской Бизнес Ассоциации заявили о необходимости провести анализ возможных негативных последствий для "Укрзализныци" вследствие падения объема перевозок в случае повышения тарифов из-за перехода грузовладельцев на автомобильный и речной транспорт.

Ранее, промышленные ассоциации обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой поручить "Укрзализныце" воздержаться от повышения грузовых ж/д тарифов до конца текущего года.

В письме, подписи под которым поставили руководители Федерации металлургов Украины, ОП "Укрметаллургпром", ассоциации производителей ферросплавов "УкрФа", ассоциаций "Укрцемент" и "Укрстекло", подчеркивалось, что для повышения грузовых ж/д тарифов сегодня нет никаких экономических обоснований.

Тарифный комитет Мининфраструктуры на заседании 31 августа 2017 года согласовал повышение тарифов на ж/д грузоперевозки внутри страны на 22,5%, с 1 октября 2017 года.

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У Кіровограді стартував Міжнародний інвестиційний форум (ФОТО) багато фото
21.09.2017 16:45http://dozor.kr.ua/post/u-kirovogradi-startuvav-mizhnarodnij-investitsijnij-forum-foto-2924.html
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Навпаки підйом вантажних тарифів Укрзалізниці примусить олігархів повертати більше валюти в Україну щоб оплатити більші рахунки за послуги, а це в свою чергу збільшить кількість пропозицій на валютній біржі, бо половина валюти має продаватись в обов'язковому порядку, а це в свою чергу знизить курс долара, який штучно утримує мафія на рівні 26грн! і навикупляла вже 18 млрд доларів на біржі!!!!! (незрозуміло навіщо, але зрозуміло для чого - щоб експортери мали надприбутки в доларах і менше сплачували за роботу українців в Україні)!!!! Збільшення тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці це потужний інструмент нормалізації економічних відносин в державі і ціни мають бути приведені в доларах до рівня 2013 року, коли долар почав свій стрімкий зліт в три рази! Тепер в три рази мають злетіти тарифи і досягнути довоєнного рівня! Зараз дуже вдалий момент для підняття тарифів УЗ, бо ціна на зерно та метал на зовнішніх ринках - рекордно висока! Сьогодні олігархи лишають свої прибутки в офшорах і не має інструментів щоб примусити олігархів повертати гроші в Україну, а збільшення тарифів Укрзалізниці це той самий інструмент який поверне гроші в державу!
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Ты бы меньше писал, а больше думал. Какая валюта придет в Украину от подорожания внутриукраинских перевозок?
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Американська, за яку метал та зерно продаються на світовому ринку! Але ж це так складно зрозуміти, правда?
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Ну ты и валянок! Валютой будут платить транзитчики, если еще такие остались и наши, но уже за границей. А за перевозку по Украине наши будут платить гривней. И ЖД перевозит далеко не только зерно и металл и не только за границу. А в итоге за все заплатишь ты если конечно покупаешь товары, а не воруешь.
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Государство из-за низких нерентабельных тарифов фактически субсидирует не УЗ, а СКМ Ахметова на миллиарды долларов. Из-за этого и подобные заказные статейки пошли во все сми
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Лілея Івасик додала 22 нові світлини - разом з Yuliia Ivasykта 3 іншими особами.19 вересня о 20:06 · З Лондона сьогодні мені фотки з цінами скинули в середньостатистичному маркеті. І врахуйте ще той факт, що британці в день заробляють мінімум 100 фунтів!Подъем тарифов "Укрзализныцей" ударит по экономике Украины, - ассоциации - Цензор.НЕТ 3628😮 Беріть калькулятор і рахуйте!)
Так що Гройсману привіт все-таки передайте!!)Подъем тарифов "Укрзализныцей" ударит по экономике Украины, - ассоциации - Цензор.НЕТ 2956😊Подъем тарифов "Укрзализныцей" ударит по экономике Украины, - ассоциации - Цензор.НЕТ 7930👿
P.S. Забула сказати, за декілька днів до закінчення терміну придатності - знижка 50% від вартості. А в наших супермаркетах знижка вже після терміну придатності!))
Подъем тарифов "Укрзализныцей" ударит по экономике Украины, - ассоциации - Цензор.НЕТ 9120 Подъем тарифов "Укрзализныцей" ударит по экономике Украины, - ассоциации - Цензор.НЕТ 1753
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У Кіровограді стартував Міжнародний інвестиційний форум (ФОТО) багато фото
21.09.2017 16:45 http://dozor.kr.ua/post/u-kirovogradi-startuvav-mizhnarodnij-investitsijnij-forum-foto-2924.html
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Ты порохобот прежде чем спешить с оповещением о начале этого форума, лучше бы написал о итоговых результатах этого форума.

То есть: сколько инвестиций зашло в Украину, после этого форума.

А самое главное не тех шо на словах а РЕАЛЬНЫХ.




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а я отвечу!
Я - не порохобт!
ПРосто хотела исправить ошибку - поставить пропуск и получилось, что я - повторилась.. уж простите.
О результатах - да с удовольствием сообщу!
И буду! БУДУ сюда приносить все, что касается и форума, и ярмарки, и самой собствеенно, выставки! И Вас, уважаемый, я спрашивать не буду!
Не одними криминальными авторитетами да коррупцией славится мой край!! Это Вам понятно? Наш город очень красивый, музыкальный и, главное, очень трудолюбивый! А Вы знаете Эльворти? А сколько наша область зерна собирает? И не только зерна! Так что постоянно читать о криминале не советую. Иногда чем-то радостным должен жить любой человек! И даже Вы, уцважаемый!
А если не нравятся мои сообщения - прошу пройти мимо, не оглядываясь!
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Да да, когда олигархи должны башлять больше - это ударит по экономике, а когда обычные люди должны платить больше - это наоборот экономику поднимет.
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Платить больше будешь в итоге ты. Олигархи заложат подорожание в стоимость товара.
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Реформа Укрзализныци - это прежде всего децентрализация. В стране нет таких менеджеров, способных учесть детали каждого шага. А каждая деталь!!! имеет значение. Ах да, ну разве вы вместо топ-менеджера поставите ИИ. И в том случае нужен топ-менеджер для контроля ИИ. А таких в стране тоже и в помине нету.
Разукрупнив на детали можно поставить достаточно простую цепочку контроля за каждой "веткой" Укрзализныци.
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.

а автоматизация распределения вагонов что сделает с экономикой Украины ?
или это тоже быстро делается ?
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Да добейте уже эту барыжную "экономику" вместе с "реформаторами". Она и так обречена.
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не вдарить ..не можна "ударить" по тому чого немає
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПодъем тарифов "Укрзализныцей" ударит по экономике Украины, - ассоциации
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