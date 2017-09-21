 Подъем тарифов "Укрзализныцей" ударит по экономике Украины, - ассоциации

Так, в письме президента Американской торговой палаты Андрея Гундера на имя министра инфраструктуры Владимира Омеляна говорится, что "Укрзализныця" имеет ресурс и возможности не повышать грузовые железнодорожные тарифы в 2017 году, передает uaprom.info.
По мнению экспертов компаний-членов Американской торговой палаты, перед любым повышением железнодорожных тарифов "Укрзализныця" должна показать результат от предыдущего повышения, в частности в разрезе ситуации с распределением вагонов, их оборотом, скоростью доставки и сохранностью груза. А. Гундер также выразил уверенность, что следующим шагом должна стать разработка четкого плана по дальнейшему улучшению ситуации с восстановлением/ремонтом вагонного и локомотивного парка "УЗ", скоростью отправок грузов железнодорожным транспортом, наличием топлива, инвестициями в обновление подвижного состава "УЗ" и т.д. с четкими сроками и метриками.
"Исходя из вышесказанного, эксперты компаний-членов палаты обращаются к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой не поддерживать повышение тарифа на грузовые железнодорожные перевозки, так как такое повышение является преждевременным и экономически необоснованным, и соответственно доработать проект консолидированного финансового плана "УЗ" на 2017 год", - говорится в письме.
В свою очередь исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Галина Деревянко подчеркивает, что повышение грузовых железнодорожных тарифов на 22,5% может иметь негативное влияние на отдельные отрасли украинской экономики, в том числе на средне- и долгосрочную конкурентоспособность промышленности и агропромышленного комплекса Украины.
В связи с этим компании-члены комитета Европейской Бизнес Ассоциации считают необходимым провести более тщательный анализ влияния повышения тарифов на экономику Украины и сравнить с эффектом от привлечения необходимого объема поступлений в "Укрзализныцю". Также они считают необходимым проработать альтернативные источники финансирования "Укрзализныци".
Кроме того, компании-члены комитета Европейской Бизнес Ассоциации заявили о необходимости провести анализ возможных негативных последствий для "Укрзализныци" вследствие падения объема перевозок в случае повышения тарифов из-за перехода грузовладельцев на автомобильный и речной транспорт.
Ранее, промышленные ассоциации обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой поручить "Укрзализныце" воздержаться от повышения грузовых ж/д тарифов до конца текущего года.
В письме, подписи под которым поставили руководители Федерации металлургов Украины, ОП "Укрметаллургпром", ассоциации производителей ферросплавов "УкрФа", ассоциаций "Укрцемент" и "Укрстекло", подчеркивалось, что для повышения грузовых ж/д тарифов сегодня нет никаких экономических обоснований.
Тарифный комитет Мининфраструктуры на заседании 31 августа 2017 года согласовал повышение тарифов на ж/д грузоперевозки внутри страны на 22,5%, с 1 октября 2017 года.
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21.09.2017 16:45http://dozor.kr.ua/post/u-kirovogradi-startuvav-mizhnarodnij-investitsijnij-forum-foto-2924.html
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Так що Гройсману привіт все-таки передайте!!)😊👿
P.S. Забула сказати, за декілька днів до закінчення терміну придатності - знижка 50% від вартості. А в наших супермаркетах знижка вже після терміну придатності!))
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21.09.2017 16:45 http://dozor.kr.ua/post/u-kirovogradi-startuvav-mizhnarodnij-investitsijnij-forum-foto-2924.html
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То есть: сколько инвестиций зашло в Украину, после этого форума.
А самое главное не тех шо на словах а РЕАЛЬНЫХ.
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Я - не порохобт!
ПРосто хотела исправить ошибку - поставить пропуск и получилось, что я - повторилась.. уж простите.
О результатах - да с удовольствием сообщу!
И буду! БУДУ сюда приносить все, что касается и форума, и ярмарки, и самой собствеенно, выставки! И Вас, уважаемый, я спрашивать не буду!
Не одними криминальными авторитетами да коррупцией славится мой край!! Это Вам понятно? Наш город очень красивый, музыкальный и, главное, очень трудолюбивый! А Вы знаете Эльворти? А сколько наша область зерна собирает? И не только зерна! Так что постоянно читать о криминале не советую. Иногда чем-то радостным должен жить любой человек! И даже Вы, уцважаемый!
А если не нравятся мои сообщения - прошу пройти мимо, не оглядываясь!
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Разукрупнив на детали можно поставить достаточно простую цепочку контроля за каждой "веткой" Укрзализныци.
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а автоматизация распределения вагонов что сделает с экономикой Украины ?
или это тоже быстро делается ?
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