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 Политика Украины
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 Сумма иска "Нафтогаза" к РФ уже равна $7 млрд, - коммерческий директор компании

нафтогаз

Сумма иска, поданного НАК "Нафтогаз Украины" и ее шестью дочерними компаниями в трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге в связи с захватом РФ активов в Крыму, с учетом "процентов" составляет около $7 млрд.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

"Новость о том, что "Нафтогаз" вместе со своими дочерними компаниями подал иск в международный арбитраж против Российской Федерации для получения компенсации за утраченные активы в Крыму, получила резонанс. Сумма - более 5 млрд дол. США. И это без процентов. С процентами на сегодняшний день сумма уже около 7 млрд дол. Это консервативная оценка международных экспертов рыночной ценности утраченных активов. Сюда входят и производственные активы нашей дочерней компании "Черноморнефтегаз", и принадлежащий "Нафтогазу" газ в подземном хранилище в Крыму, и активы других дочерних компаний "Нафтогаза". При этом мы никаким образом не признаем, что Крым перестал быть частью государства Украина", - заявил он.

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"Мы только констатируем факт, что в результате незаконной аннексии Крыма, его сейчас контролирует Российская Федерация. Поэтому именно Российская Федерация и несет ответственность за утрату группой "Нафтогаз" активов в Крыму, произошедшую в результате данной незаконной аннексии. И сам факт того, что наш иск был принят международным арбитражем к рассмотрению, свидетельствует о том, арбитры нашли достаточные основания рассматривать именно ответственность Российской Федерации, а не виртуальной "власти независимого Крыма", - пояснил Витренко.

Сумма иска Нафтогаза к РФ уже равна $7 млрд, - коммерческий директор компании 01
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Украина исполнила постановление Высокого Суда Лондона о компенсации Украиной части судебных издержек, понесенных российской стороной поступление от Украины платежа в сумме 1,16 млн. фунтов стерлингов.
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Это будет тянутся годами, если Украина выиграет суд а потом аппеляцию то затем последует суды в той стране в которой нужно забрать активы.
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Кому они всё это заявляют? Знают же, шо с кацапов нихера не получат! То нахер всё это ляпать языком?
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Поки у владi,е Жопоблок,та прокремлiвськi cилы,у Мокселi можуть не хвилюватись.А в перспективе,коли вони займут ще бiльш впевнинне становище(пост Премьера наприклад),спишут цей Мокселю,та и усе
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Хотя бы ради того, чтоб все видели что страна борется а не сидит обосравшись и молчит, если будут молчать наши, остальные со временем, скажу - а нам оно НАХЕР нужно, если хохлам пофиг. Ну и воторе, это на будущее, когда будут делить "торт", шоб было шо предявить на офф уровне, а не просто заявления, вот нам тут были должны.
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Кількість грошей яку бажають отримати з рфії постійно зростає, що вже змушеє їх політичну верхівку "чухати репу".
Головне Нафтогазу грамотно висловити претензію, щоб кожен рік експлуатації кримських активів компанії і надр коштував стільки скільки вони можуть заробити по максимуму.
І тоді виникне ситуація, що рфія фактично буде працювати на нашу користь + компенсувати збитків від типового розгільдяйства та розграбунку.
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До захоплення Криму:
Розмір орендної плати в рік за базування ЧФ РФ в Україні становила 97,75 млн.дол.,
розмір орендованої площі 14667га - тобто 6664 дол/га
Після незаконного захоплення (перетворення його на одну військову базу):
Площа Криму 26081 кв.км (2608100га)
Орендна плата за рік: 2608100 х 6664 = 17 380 378 400 дол. (17,38 млд.дол на рік)

Вже за 3 роки набігло більше 51 млд. дол.

А якщо орендар не звільнить орендовану площу то рахунки за оренду потрібно і дальше пред"являти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСумма иска "Нафтогаза" к РФ уже равна $7 млрд, - коммерческий директор компании
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