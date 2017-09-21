 Рада приступит к пенсионной реформе уже в начале октября, - Березенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня она (пенсионная реформа - Ред) проголосована не будет… А теперь мы будем пытаться проголосовать эту реформу на следующем заседании, которое уже будет в начале октября. Мне кажется, это будет вторник", - сказал замглавы фракции БПП Сергей Березенко журналистам в четверг.
Он считает маловероятным созыв внеочередного заседания Верховной Рады на следующей неделе, когда, согласно календарному плану, народные депутаты работают с избирателями.
С.Березенко выразил сожаление, что члены парламента отказались продлить работу в четверг до рассмотрения пенсионной реформы.
Согласно календарному плану заседаний седьмой сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, в пятницу, 22 сентября, в парламенте пройдет час вопросов к правительству, а на следующей неделе предусмотрена работа народных депутатов с избирателями. Следующее пленарное заседание парламента запланировано на вторник, 3 октября.
Напомним, Верховная Рада 13 июля поддержала в первом чтении проект пенсионной реформы.
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дефицит средств ПФУ 141 млрд гривен
МВФ согласилось- что дырка от бублика в ближайшие 10 лет у ПФУ дефецит будет те же 141 млрд гривен с постепенным снижением...
т.е. что примут реформу -то нет дефицитная сумма такая же...
в чем прикол от хыдовской реформы .. загадка..
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Твои соевые подрыгальники за три года так и не сподобились.
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Так бы и сказал. А лучше б проявлял свой интолехт на форуме "бакланы крыжополя - до купы". ну или вроде того.
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Що... Напрацювалися бідненькі деПутани до падіння навколішки...До сьмого поту, що ручієм по всьому тілі льє...
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хороший график!
вахтовый метод, наверное?
неделю отработал (ну как отработал... походил-поржал)
и 2 - недели гуляй-мучайся-скучай за работой
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Результаты второго тура местных выборов в Украине. Интерактивная карта
пришел от партии "Блок Петра Порошенко - Солидарность" являются бывшими членами Партии регионов.
Это составляет чуть ли не четверть (22%) президентского депутатского корпуса в регионах, пишет в статье для DT.UA Олег Бондарь.
Кроме того, 17 народных депутатов из 139 от БПП - также выходцы из ПР, отмечает он.
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ВОТ ЭТИМ СВОИМ НЕЖЕЛАНИЕМ РАБОТАТЬ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДЕПУТАНЫ КАЛОЛИЦИИ ВР, ПОКАЗЫВАЮТ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К СВОИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ.
ВЕДЬ КОГДА ПОРОШЕНКО НУЖНО БЫЛО ПОЛУЧИТЬ СВОИХ: ГЕНПГОКУГОГА, ГЛАВУ НАЦБАНКА ....................... КАЛОЛИЦИЯ ВР БЕЗ ПРОБЛЕМ ПРОГОЛОСОВАЛА, И ДАЖЕ ОТСУТСТВИЕ У ЛУЦЕНКО ОБГАЗОВАНИЯ И СТАЖА РАБОТЫ НЕ ПОМЕШАЛО.
И ЕСЛИ БЫ ПОРОШЕНКО ЗАХОТЕЛ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ, ТО МОЖНО НЕ СОМНЕВАТЬСЯ, ШО ЭТО БЫЛО ПРОГОЛОСОВАНО.
НО ВОРОВСКАЯ ШОБЛА И КРЫШУЮЩИЙ ИХ ОФФШОРНЫЙ БАРЫГА, ЗАБЫВАЮТ: РЕЗУЛЬТАТ НА ВЫБОРАХ - ДЕЛАЮТ ПЕНСИОНЕРЫ.
В ЭТОМ СЛУЧАЕ И ОХУЕНДОВСКИЙ - НЕ ПОМОЖЕТ.
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