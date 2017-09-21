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 Политика Украины
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Все про:ВР (23033) пенсионная реформа (1006) Березенко (58)

 Рада приступит к пенсионной реформе уже в начале октября, - Березенко

бпп березенко

Верховная Рада рассмотрит проект пенсионной реформы на следующей пленарной неделе, заявляют во фракции "Блок Петра Порошенко".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите также: Кабмин может самостоятельно принять решение об индексации пенсий с 1 октября без дополнительных решений Рады, - Егор Соболев. ВИДЕО

"Сегодня она (пенсионная реформа - Ред) проголосована не будет… А теперь мы будем пытаться проголосовать эту реформу на следующем заседании, которое уже будет в начале октября. Мне кажется, это будет вторник", - сказал замглавы фракции БПП Сергей Березенко журналистам в четверг.

Он считает маловероятным созыв внеочередного заседания Верховной Рады на следующей неделе, когда, согласно календарному плану, народные депутаты работают с избирателями.

С.Березенко выразил сожаление, что члены парламента отказались продлить работу в четверг до рассмотрения пенсионной реформы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это преступление", - Гройсман попросил не затягивать с принятием пенсионной реформы

Согласно календарному плану заседаний седьмой сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, в пятницу, 22 сентября, в парламенте пройдет час вопросов к правительству, а на следующей неделе предусмотрена работа народных депутатов с избирателями. Следующее пленарное заседание парламента запланировано на вторник, 3 октября.

Напомним, Верховная Рада 13 июля поддержала в первом чтении проект пенсионной реформы.
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Не любит Барыга Народ Украины, личный Голодомор устроить желает.
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Готовьтесь, пенсионеры, будут вас уполовинивать, а то жрете сильно много (с) сами знаете кто.
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КабМину харит проиндексировать и просто поднять пенсии и осовременить их какая ля разница поясню на цифрах на которые ссылается и КМУ, Минсоцполитики и ПФУ--
дефицит средств ПФУ 141 млрд гривен
МВФ согласилось- что дырка от бублика в ближайшие 10 лет у ПФУ дефецит будет те же 141 млрд гривен с постепенным снижением...
т.е. что примут реформу -то нет дефицитная сумма такая же...
в чем прикол от хыдовской реформы .. загадка..
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Почему желает, ты у пенсионеров спроси - они уже ограничили себя в питании, о мясе, масле поди забыли.
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Выкормыш кацманавта Черновецкого и латентный подрыгальник, пристроенный в Будку, решает наше будущее в стране "победившего" Майдана
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Матькивщина там тянет время.. Это даже противникам ПАП видно. Одарченко по сменам с Власенко работает)) В 20-30 поправок тулят одно и тоже. Тьфу. Йуле пора в Качановку.. Зря выпустили...
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Тянет - и правильно делает. В предлагаемой Бандой Петра Порошенко редакции эту псевдореформу принимать нельзя.
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ЙУЛЯ или БЕ-БЕ лучше придумают??? Мне просто интересно мнение ваше узнать. А то тут прям снова готовы на руках занести косатую во власть..
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А кто, кроме "косатой", индексировал пенсии, петюшка???
Твои соевые подрыгальники за три года так и не сподобились.
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Марина, ты и тут высратся собралась?))))) Не можешь без меня?)))
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Петюшка, это твой ответ на поставленный вопрос, в соответствии с твоим уровнем образования и культуры?
Так бы и сказал. А лучше б проявлял свой интолехт на форуме "бакланы крыжополя - до купы". ну или вроде того.
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На форуме "бакланы крыжополя - до купы" не банят, его там посылают все поэтому он сюда перебрался.
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Селяне после после расформирования совхозов практически не имели официальной работы.Нет и не может быть у сельских жителей страхового стажа после 2000 г. После принятия данной пенсионной реформы на пенсии селянам рассчитывать не приходиться. Добро пожаловать в сталинские времена.Что бы не разбежалась молодежь по городам и польщам всяким нужно не давать паспорта сельским жителям,да Березенко? А ведь да, по другому никак. В СССР по той же причине держали их без паспортов.
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Следующее пленарное заседание парламента запланировано на вторник, 3 октября.

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Що... Напрацювалися бідненькі деПутани до падіння навколішки...До сьмого поту, що ручієм по всьому тілі льє...
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Кацапье хоть коней из дерьма лепит,тоже протест, а "Нэ зрадь диван" набрали полный рот того же дерьма и радостно хрюкают- "Дэ Пэтро, там пэрэмога!".Все ждут что добрый царь придет и даст им достойную жизнь.Целая череда мессий-Ющ, Юля,Пэтро,Савченко, Михо. И стоит очередному кандидату не воплотить в жизнь все их тайные мечты, как тут же начинают их проклинать и поливать грязью.
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пусть себе эту реформу в прямую кишку засунут. А потом высунут,оближут,и засунут сидящему рядом в Зраде. А потом снова поменяются местами.. Выродки.
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Этому рыговскому выкормышу березенко пенсия ни к чему - воно как приближенное к Будке уже и так нехило накрало. Теперь бы еще землицы прикупить ну и батраков задешево - это и есть реальная цель соевых рыхорм.
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а по-моему,батраки уже у них есть.. Это те,которые тут,не щадя клавы своей,за будку готовы своей простатой ,торчащей из ушей, салютовать
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ну они себя, видать, белой костью среди крепостных представляют. работа непыльная, в офисе или даже дома. Прислали месседж - мочить Юльку и всех остальных лодырей-депутатов, которые " проедают народные деньги и саботируют триумфальный ход рыхорм и щодуху ставят им палки в колеса". Видите. как заливаются? Разными словами тявкают, а смысл один.
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я им просто сочувствую.. Во-первых,каждый день словесным поносом исходиться - это не каждый организм выдержит. Во-вторых,панамки барыжные удрать стопудово успеют,а если найдется "добрый человек" и всю их шайку-залейку выложит в инет- то будет много говна,кровавых потеков и частокол из торчащих голов... Короче,дурачки решили,что они бессмертные.
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Они надеются проскочить и на этот раз. Многие из них достались пецькуну в наследство от папередников. Просто переобулись на лету. К примеру, известная рыговка "бидоновна", которая счас такая полумьяна петюшка, что сам Стецько нервно курит в сторонке. Но развитие ИТ-технологий они недооценивают явно
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весь этот курятник может вскрыть без проблем обычный школьник-задрот...
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Зашибись, медицинскую и судебную реформы провели, теперь за пенсионную можно взяться.
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А теперь мы будем пытаться проголосовать эту реформу на следующем заседании, которое уже будет в начале октября.



хороший график!
вахтовый метод, наверное?
неделю отработал (ну как отработал... походил-поржал)
и 2 - недели гуляй-мучайся-скучай за работой
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якщо неприймуть реформу пенційної системи сплачувати взноси небачу ніякого смислу ! сплачуй несплачуй всеодно 440 дол пенція ! що це за така система ?
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да то і так зрозуміло цим людям непотрібна успішна і справедлива україна ! ці реформи в прибалтиці польші прийняли ще 20 років назад ! а ми так і ділі барахтаємось не то в срср не то в євросоюзі
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Тетерук верен присяге на верность России, в своем стиле
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Теперь и стенограмму процесса затребовать нельзя, участнику процесса. И запрещается снимать в суде журналистам, при желании судьи.
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"Я гарантирую с 1 октября пенсионную реформу и повышение пенсий. Если я это не сделаю, то готов уйти в отставку. Но я это выполню" - премьер-министр в. гройсман ____________володя! с радостью ждем твое заявление об отставке
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А также секретарь по своему усмотрению, может не вносить некоторые моменты, типа что ознакомили с вещьдоками, или подсудимого не было, пока рассматривались доказательства.
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а що робити...? придется демократически подождать....пока вся эта шалупень оппозиционно - рыговская повыеживается....(Прости Господи ...)
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не трепись порохоблядь! все видели какая была цифра на табло за голосование о продлении заседания ВР до истечения "порядка денного" - 212 голосов "выдавила" так называемая "коалиция"!
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84 депутаты областных советов из 377 тех, кто

Результаты второго тура местных выборов в Украине. Интерактивная карта
пришел от партии "Блок Петра Порошенко - Солидарность" являются бывшими членами Партии регионов.

Это составляет чуть ли не четверть (22%) президентского депутатского корпуса в регионах, пишет в статье для DT.UA Олег Бондарь.

Кроме того, 17 народных депутатов из 139 от БПП - также выходцы из ПР, отмечает он.
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И как это вам нравится - по 5 каналу сегодня представитель Ляшка речь толкал о необходимости поднятии пенсии, зарплат. Хотелось бы напомнить этим выскочкам-политическим проституткам, что не сума зарплаты или пенсии людей интересует, а их покупная способность. Толку людям по миллиону получать, если коробок спичек будет стоить миллион? Цены нужно снижать, а это можно сделать несколькими путями: 1) введение государственных магазинов с государственными ценами, пусть потом частные с ними конкуренцию ведут; 2) увеличением производства в количестве выпускаемой продукции; 3) ограничение продажи за рубеж социально значимых товаров. Однако недоучки с КМУ, Администрации нашего главного сказочника, тобиш Президента, Верховного совета этого либо не хотят понять, либо незаинтересованы понимать.
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ерлерА теперь мы будем пытаться проголосовать эту реформу на следующем заседании, которое уже будет в начале октября. Мне кажется, это будет вторник", - сказал замглавы фракции БПП Сергей Березенко
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ВОТ ЭТИМ СВОИМ НЕЖЕЛАНИЕМ РАБОТАТЬ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДЕПУТАНЫ КАЛОЛИЦИИ ВР, ПОКАЗЫВАЮТ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К СВОИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ.

ВЕДЬ КОГДА ПОРОШЕНКО НУЖНО БЫЛО ПОЛУЧИТЬ СВОИХ: ГЕНПГОКУГОГА, ГЛАВУ НАЦБАНКА ....................... КАЛОЛИЦИЯ ВР БЕЗ ПРОБЛЕМ ПРОГОЛОСОВАЛА, И ДАЖЕ ОТСУТСТВИЕ У ЛУЦЕНКО ОБГАЗОВАНИЯ И СТАЖА РАБОТЫ НЕ ПОМЕШАЛО.

И ЕСЛИ БЫ ПОРОШЕНКО ЗАХОТЕЛ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ, ТО МОЖНО НЕ СОМНЕВАТЬСЯ, ШО ЭТО БЫЛО ПРОГОЛОСОВАНО.

НО ВОРОВСКАЯ ШОБЛА И КРЫШУЮЩИЙ ИХ ОФФШОРНЫЙ БАРЫГА, ЗАБЫВАЮТ: РЕЗУЛЬТАТ НА ВЫБОРАХ - ДЕЛАЮТ ПЕНСИОНЕРЫ.

В ЭТОМ СЛУЧАЕ И ОХУЕНДОВСКИЙ - НЕ ПОМОЖЕТ.



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танцы с бубном гройсмана и 121е "переголосование" парубия не помогло - цифирь на табло замирает на цифре 186 - 212 "голосов" ТАКОЕ ПОЗОРИЩЕ "КОАЛИЦИИ" ДОЛЖНО ВОЙТИ В ИСТОРИЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада приступит к пенсионной реформе уже в начале октября, - Березенко
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