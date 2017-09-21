 Есть уголовное производство. Я не вижу тут политических репрессий, - начальник ГСУ СБУ о вызове на допрос в качестве свидетеля Наливайченко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня Валентин Александрович выполнил свое процессуальное обязательство... дал показания в уголовном производстве, что я считаю позитивным", - сказал Г.Остафийчук журналистам в четверг в Киеве после допроса В.Наливайченко в СБУ.
"Думаю, что Валентин Александрович искренне и правдиво будет помогать следствию и суду установить истину в уголовном производстве, которое расследуется по перелетам в 14-15 годах господина Медведчука в РФ. Думаю, поможет следствию установить истину", - добавил он.
Г.Остафийчук рассказал, что следователи предложили политику пройти полиграф во время допроса, на что он "пока отказался, но надеемся, что он прислушается к нам".
Комментируя слова самого В.Наливайченко перед его посещением ГСУ, что его допрос в СБУ - это политическая репрессия, начальник ГСУ сказал: "Я не хочу давать комментариев относительно репрессий. Есть уголовное производство. Он допрошен в качестве свидетеля. Оценку даст история и жизнь. Я не вижу тут политических репрессий, тем более, что человек пришел и дал показания".
Как сообщалось, в четверг в пресс-службе СБ Украины сообщили, что лидер партии "Справедливость" был вызван на допрос в спецслужбу в качестве свидетеля по делу о незаконных пересечениях государственной границы бывшими высокопоставленными чиновниками и бывшими руководителями правоохранительных органов в 2014-2015 годах.
По информации спецслужбы, в частности установлено, что в 2014-2015 годах сотрудники СБУ организовали незаконное пересечение государственной границы Украины "одним из бывших руководителей Службы безопасности Украины, который вместе с лидером ОО "Украинский выбор" Виктором Медведчуком совершил несколько вылетов в Российскую Федерацию без прохождения пограничного и таможенного контроля".
По данному факту одному из сотрудников СБУ вручено уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления.
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21.09.2017 16:26
http://dozor.kr.ua/post/yak-u-kirovogradi-vidbuvsya-pokrovskij-yarmarok-fotoreportazh-2922.html
У обласному центрі в рамках Міжнародної агропромислової виставки «Агроекспо» відбувся традиційний щорічний «Покровський ярмарок» сьогодні, 21 вересня.
Так, ярмарок приурочений до православного свята - Різдва Богородиці або Першої Пречистої.
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Информацию об этом подтвердил глава СБУ Василий Грицак во время конференции 18 ноября.В СБУ пояснили, как Медведчук летает в Москву вопреки запрету ...
18 нояб. 2016 г
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То есть главные системы обеспечения безопасности - сигнализацию и электропроводку начали строить задним числом после утверждения проекта. Низкое качество этой работы и монтаж электрооборудования прямо на деревянную поверхность хорошо заметны на фотографиях из соседних уцелевших корпусов.
А ведь для деревянного здания, летнего типа, электропроводка была принципиально важна - ведь его решили использовать весь год, и зимой нагрузка на его электропроводку была бы очень высокой, здесь нельзя было проявлять невнимание.
А кто же должен был на себя взять ответственность за то, чтобы на этапе проекта сказать: "Эй, что за ерунда? У вас тут противопожарная безопасность никуда не годится! Переделывайте!"
У фирмы-строителя, выигравшей тендер, который был выписан специально под них, приближенных к заказчику - мэрии Одессы, проявлять принципиальность оказалось некому.
У строительной инспекции, подчиненной ГАСКу, который, как известно, "обилечивает" по прейскуранту всех застройщиков по всей стране, и без взятки ничего не подписывает, проявить принципиальность оказалось некому.
У пожарной инспекции Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одессе, которая также "обилечивает" просителей - проявить принципиальность оказалось некому. Пожарные обнаружили нарушения -
и сделали предписание об устранении недостатков - но они были обязаны остановить эксплуатацию лагеря. И не сделали этого
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ТУТ ВОЗНИКАЕТ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВОПРОС: ПОЧЕМУ БЫВШЕМУ ВЫСОКОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ СБУ - ПРЕДЛАГАЮТ ПРОЙТИ ПРОВЕРКУ НА ПОЛИГРАФЕ.
И В ТОЖЕ ВРЕМЯ, НИ ОДИН, ИЗ НЫНЕ РАБОТАЮЩИХ ВЫСОКИХ ДОЛЖНОСТНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СБУ - НЕ ПРЕДЛАГАЛИ ПРОЙТИ ПРОВЕРКУ НА ПОЛИГРАФЕ.
ЭТО ПОТОМУ ШО ДЛЯ НЫНЕШНЕЙ СБУ ПОДЧИНЕННОЙ ПОРОШЕНКО СТОРОННИК СААКАШВИЛИ ОПАСНЕЙ, ЧЕМ ФСБэшники, ЗАСЕЛИВШИЕ МИНИМУМ НА 30% СБУ?
В ДРУГОМ СЛУЧАЕ: ПОЧЕМУ ТОГДА ЗА ДЕЛА 2-3летней ДАВНОСТИ ВСПОМНИЛИ ТОЛЬКО СЕЙЧАС, ПОСЛЕ ИЗВЕСТНЫХ СОБЫТИЙ С МИХО И ЕГО СТОРОННИКАМИ.
СОВПАДЕНИЕ? НЕ ДУМАЮ.............................
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потому что єто он уполномочил кума хуйла вести переговори с сепаратистами в Минске
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