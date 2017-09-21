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 Политика Украины
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Все про:допрос (1150) Медведчук (717) Наливайченко (889) СБУ (14931)

 Есть уголовное производство. Я не вижу тут политических репрессий, - начальник ГСУ СБУ о вызове на допрос в качестве свидетеля Наливайченко

наливайченко

Начальник Главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук опровергает какую-либо политическую составляющую в деле о незаконном пересечении границы чиновниками в 2014-15 годах и вызове на допрос в качестве свидетеля лидера партии "Справедливость", экс-главы СБУ Валентина Наливайченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Сегодня Валентин Александрович выполнил свое процессуальное обязательство... дал показания в уголовном производстве, что я считаю позитивным", - сказал Г.Остафийчук журналистам в четверг в Киеве после допроса В.Наливайченко в СБУ.

"Думаю, что Валентин Александрович искренне и правдиво будет помогать следствию и суду установить истину в уголовном производстве, которое расследуется по перелетам в 14-15 годах господина Медведчука в РФ. Думаю, поможет следствию установить истину", - добавил он.

Г.Остафийчук рассказал, что следователи предложили политику пройти полиграф во время допроса, на что он "пока отказался, но надеемся, что он прислушается к нам".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Наливайченко допрашивают как свидетеля по делу о незаконных пересечениях границы Медведчуком и экс-чиновниками в 2014-15 годах, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Комментируя слова самого В.Наливайченко перед его посещением ГСУ, что его допрос в СБУ - это политическая репрессия, начальник ГСУ сказал: "Я не хочу давать комментариев относительно репрессий. Есть уголовное производство. Он допрошен в качестве свидетеля. Оценку даст история и жизнь. Я не вижу тут политических репрессий, тем более, что человек пришел и дал показания".

Как сообщалось, в четверг в пресс-службе СБ Украины сообщили, что лидер партии "Справедливость" был вызван на допрос в спецслужбу в качестве свидетеля по делу о незаконных пересечениях государственной границы бывшими высокопоставленными чиновниками и бывшими руководителями правоохранительных органов в 2014-2015 годах.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Медведчук - украинский националист. Его отец был в ОУН", - Путин о своем куме. ВИДЕО

По информации спецслужбы, в частности установлено, что в 2014-2015 годах сотрудники СБУ организовали незаконное пересечение государственной границы Украины "одним из бывших руководителей Службы безопасности Украины, который вместе с лидером ОО "Украинский выбор" Виктором Медведчуком совершил несколько вылетов в Российскую Федерацию без прохождения пограничного и таможенного контроля".

По данному факту одному из сотрудников СБУ вручено уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления.
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Судно, которое разгрузило «уголь из Пенсильвании» в одесском порту, в среду отправилось в Новороссийск, следует из данных сайта, отслеживающего маршруты судов. Военный обозреватель Диана Михайлова уверена, что судно отправилось в Новороссийск за новой партией «американского угля».
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Судно пустым ходить не должно. Разгрузились и пошли дальше работать.
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Состава преступления нет. Это же партнеры по бизнесу. Другое дело Наливайко. Тут мы за ценой не постоим.
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Пятая колонна - это Медведчук, Шуфрич, Кучма в Минске. Это Новинский и Бойко на 112-ом канале. Это Кивалов, Труханов в Одессе. Это Кернес, Добкин в Харькове.
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Против них низзя,они делятся с потрохом наворованным !
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Этих то мы видим. Но не менее опасны и рядовые граждане, которые живут рядом с нами и ждут оккупанта
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Як у Кіровограді відбувся «Покровський ярмарок» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21.09.2017 16:26
http://dozor.kr.ua/post/yak-u-kirovogradi-vidbuvsya-pokrovskij-yarmarok-fotoreportazh-2922.html

У обласному центрі в рамках Міжнародної агропромислової виставки «Агроекспо» відбувся традиційний щорічний «Покровський ярмарок» сьогодні, 21 вересня.

Так, ярмарок приурочений до православного свята - Різдва Богородиці або Першої Пречистої.
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Уголовное производство? СБУ уголовщиной занимается? Не гос безопасностью? Югик Луценко поумнее Васи оказался. Отсидка таки пошла на пользу.
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Шо это было??? Вы лучше спросите у Наливайченко, почему, в самой первой своей заяве, 24.01.2015, через три часа, после прилета "Града", он шарахнул, что МКР Восточный, в Мариуполе, обстреляли из "Тюльпана"?! Вот кто его подставил? Генерала! Главу СБУ. А самое главное: всё ЭТО тихо-тихо сошло на ТАКОГО НЕ БЫЛО... И все, об этом,- забыли.
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а потом говорят, что порох хочет еще раз хочет быть Президентом...
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нормальна така опозиція порошенку тепер в мене немає питання чому його орох звільнив
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МЕДВЕДЧУК ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОСЕЩАЕТ МОСКВУ НА СОБСТВЕННОМ САМОЛЕТЕ - СБУ
Информацию об этом подтвердил глава СБУ Василий Грицак во время конференции 18 ноября.В СБУ пояснили, как Медведчук летает в Москву вопреки запрету ...

18 нояб. 2016 г
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Разработан проект, утвержден управлением капитального строительства городской мэрии Одессы. Мэр Одессы позиционировал это проект как свою личную инициативу. Тендер выиграла фирма "Юг-Укрбуд" принадлежащая людям, близким к мэру Геннадию Труханову. После победы на тендере стоимость проекта была увеличена на 30% согласно переговорной процедуры. Оказывается, в проекте детского лагеря "Юг-Укрбуд" изначально не предусмотрел... пожарной сигнализации и внутреннего энергоснабжения! И никого это смутило.

То есть главные системы обеспечения безопасности - сигнализацию и электропроводку начали строить задним числом после утверждения проекта. Низкое качество этой работы и монтаж электрооборудования прямо на деревянную поверхность хорошо заметны на фотографиях из соседних уцелевших корпусов.
А ведь для деревянного здания, летнего типа, электропроводка была принципиально важна - ведь его решили использовать весь год, и зимой нагрузка на его электропроводку была бы очень высокой, здесь нельзя было проявлять невнимание.

А кто же должен был на себя взять ответственность за то, чтобы на этапе проекта сказать: "Эй, что за ерунда? У вас тут противопожарная безопасность никуда не годится! Переделывайте!"
У фирмы-строителя, выигравшей тендер, который был выписан специально под них, приближенных к заказчику - мэрии Одессы, проявлять принципиальность оказалось некому.
У строительной инспекции, подчиненной ГАСКу, который, как известно, "обилечивает" по прейскуранту всех застройщиков по всей стране, и без взятки ничего не подписывает, проявить принципиальность оказалось некому.
У пожарной инспекции Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одессе, которая также "обилечивает" просителей - проявить принципиальность оказалось некому. Пожарные обнаружили нарушения -
и сделали предписание об устранении недостатков - но они были обязаны остановить эксплуатацию лагеря. И не сделали этого
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Господин Остафийчук, когда будет допрошен по делу Медведчук и в каком качестве? Завтра? Подозреваемый? В чем?
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Г.Остафийчук рассказал, что следователи предложили политику пройти полиграф во время допроса, на что он "пока отказался, но надеемся, что он прислушается к нам".
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ТУТ ВОЗНИКАЕТ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВОПРОС: ПОЧЕМУ БЫВШЕМУ ВЫСОКОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ СБУ - ПРЕДЛАГАЮТ ПРОЙТИ ПРОВЕРКУ НА ПОЛИГРАФЕ.

И В ТОЖЕ ВРЕМЯ, НИ ОДИН, ИЗ НЫНЕ РАБОТАЮЩИХ ВЫСОКИХ ДОЛЖНОСТНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СБУ - НЕ ПРЕДЛАГАЛИ ПРОЙТИ ПРОВЕРКУ НА ПОЛИГРАФЕ.

ЭТО ПОТОМУ ШО ДЛЯ НЫНЕШНЕЙ СБУ ПОДЧИНЕННОЙ ПОРОШЕНКО СТОРОННИК СААКАШВИЛИ ОПАСНЕЙ, ЧЕМ ФСБэшники, ЗАСЕЛИВШИЕ МИНИМУМ НА 30% СБУ?

В ДРУГОМ СЛУЧАЕ: ПОЧЕМУ ТОГДА ЗА ДЕЛА 2-3летней ДАВНОСТИ ВСПОМНИЛИ ТОЛЬКО СЕЙЧАС, ПОСЛЕ ИЗВЕСТНЫХ СОБЫТИЙ С МИХО И ЕГО СТОРОННИКАМИ.

СОВПАДЕНИЕ? НЕ ДУМАЮ.............................



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А что там уголовного? Украина у нас уже полицейское государство, что ли?
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тогда нужно привлечь Петра Алексеевича
потому что єто он уполномочил кума хуйла вести переговори с сепаратистами в Минске
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Свобода сама виновата, что теряет рейтинги. Наливайченко сколько был главой СБУ не замечая ничего, пока под ним кресло не задымилось?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсть уголовное производство. Я не вижу тут политических репрессий, - начальник ГСУ СБУ о вызове на допрос в качестве свидетеля Наливайченко
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