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 Политика Украины
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Все про:граница (3282) допрос (1150) Медведчук (717) СБУ (14931)

 "Приглашаем, чтобы он пришел к нам", - в СБУ заявили, что "хотят услышать" Медведчука

медведчук

В Главном следственном управлении Службы безопасности Украины приглашают лидера общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктора Медведчука с целью дачи показаний по делу о незаконном пересечении границы чиновниками в 2014-2015 годах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите также: Наливайченко допрашивают как свидетеля по делу о незаконных пересечениях границы Медведчуком и экс-чиновниками в 2014-15 годах, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

"Конечно, мы хотим услышать Медведчука... Приглашаем, чтобы он пришел к нам", - сказал в четверг журналистам руководитель главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук после окончания допроса в качестве свидетеля лидера партии "Справедливость", экс-главы СБУ Валентина Наливайченко.

"Конечно, мы хотим заслушать и господина Медведчука. Очень хотим. И я пользуясь случаем...через СМИ приглашаю его к нам", - отметил Г.Остафийчук.

По его словам, СБУ уже вызывала В.Медведчука на допрос по этому делу, но он пока не явился. "Приглашаем, чтобы он пришел и выполнил свои процессуальные обязательства", - добавил начальник ГСУ СБУ.

Немногим ранее сам В.Наливайченко вышел после допроса в СБУ, где дал показания как свидетель в деле о незаконном пересечении границы чиновниками в 2014-2015 годах.

Как сообщалось, в четверг в пресс-службе СБ Украины сообщили, что лидер партии "Справедливость" был вызван на допрос в спецслужбу в качестве свидетеля по делу о незаконных пересечениях государственной границы бывшими высокопоставленными чиновниками и бывшими руководителями правоохранительных органов в 2014-2015 годах.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Медведчук - украинский националист. Его отец был в ОУН", - Путин о своем куме. ВИДЕО

По информации спецслужбы, в частности установлено, что в 2014-2015 годах сотрудники СБУ организовали незаконное пересечение государственной границы Украины "одним из бывших руководителей Службы безопасности Украины, который вместе с лидером ОО "Украинский выбор" Виктором Медведчуком совершил несколько вылетов в Российскую Федерацию без прохождения пограничного и таможенного контроля".

По данному факту одному из сотрудников СБУ вручено уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления.
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Ну конечно. Как и подобает приглашать представителя Президента Украины в Минске.
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Имитируют, хотели бы обидеть, он бы уже давно в мацкве был.
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Ага справку принесет что занемог и лежит на лечении в Кремлядской больничке...
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ні,путінського кума шукають за що ув'язнити
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Ну и Фирташ и Ахметка и много-много других хороших людей, имеющих отношение к Украинской быдлоылите.
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приглашають? а відправити Альфу і розх..ярити це осине гніздо слабо? тільки з бізнесом можуть боротися
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"..нижейше просим господина явиться и осветить наше бессмысленное существование светочем особы своей,не во гнев будь сказано,без заднего умыслу,а токмо волею пославшего нас..."(С)
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сбу хахаха они сепара приглашают ?!!! а е%лом в асфальт и сапогом на череп способны только предпренимателей мокать для отжима бизнеса
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А как приглашают? Вельмишановний пане-господине,низько кланяемося и барзо просимо....
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Нехай Грицак сідло на себе одягне, медведчук на ньому приїде в сбу.
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Не граница а проходной двор какой-то.
Собрать все загранпаспорта чиновников, у кого не стоит вьезд/выезд - считать преступниками.

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Корбана помнится приглашали с помощью пятисот спецназовев и броневиков с вертолетами.
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Осталось только медведчуку жопу вареньем намазать и усыновить !
Капец какой-то...
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А руки за спину и fas on taible, или это только простых украинцев, которые только требуют власти меньше воровать.
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Повестка на допрос... Проигнорирует - принудительный привод... Хотя о чем это я - он же не в краже мешка картошки подозревается...
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блин,хоть реально ему картоху подкинуть.. Мож,посадят... Хотя о чем это я.. Он же не кто абы как,а целый КУМ...
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если не придет...перед этим пару "шуфричей" в залог заготовьте..)))
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А фэйсом об тейбл не пробовали? Эта тварь в 2014-Ом заявляла, что мол "хотите воевать? ", "...давайте повоюем", это Оно притащило Хуйла с оружием
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Соратники можуть використовуватися всліпу. А те, що кажете "нема заводів", так прийде до влади - будуть. Ну не прямо на нього записані, але перерозподіл буде по-любому. Така природа популістів.
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Это эта тварь, Медведчук, притащила Януковича во власть в 2002, продав ему кресло премьер-министра, ведь именно эта тварь и продавала посады губернаторов, глав районов возглавляя администрацию, где некий Кучма работал всего лишь президентом в администрации Медведчука....
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Простите, а Петр-ясно-солнышко-Алексеевич как же? Разве не через медведчуковскую партию СДПУ он во власть пролез?
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Куди впускали, через те у владу й пролазили. Все ж Порошенко більше підприємець, що використовує владу на користь бізнесу і на його захист.
Є люди, що з влади вже двадцять років не вилазять, яким чином вони стали мультиміліонерами чи мільярдерами?
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Очень правильно вы заметили: "куда впускали" - никуда не впустили, кроме как к Медведчуку, да еще и 11й номер в партийном списке сходу. Однозначно совпадение в нелегкой карьере молодого приднестровского контрабандиста бизнесмена.
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А ви можете уявити собі студента міжвідносин за совка, що відмовився б від "співпраці"?
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Медведчук в черговий раз посміється з недоумків з СБУ ! Він вже колись відповідав на таке запрошення, що воно не має юридичного обгрунтування - по закону потрібно надіслати повістку ,а не "запрошувати на побачення" !
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Там где эта тварь,нет закона,пока за смерть Стуса не ответил гнида.
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СБУ замість того щоб викликати його по всім правилам робить так щоб він не прийшов і ще й публічно висміяв таке "запрошення".
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После такого массового отпускания сепаров, это приглашение как-то ржачно выглядит... :D
Просто издевательство над здравым смыслом.
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кто назначил агента и кума хуйла вести переговори с сепаратистами в Минске от имени Украини и с чего би єто вдруг?
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Кто удалил фото И.Геращенко и Медведчука двоем на фоне летного поля ?
Кому мешает это фото ?
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Ей! Порохоботи! Ви де?
Усілякі кацахоли і амбери.
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А ти хто ? Тимошонковеці чи бойкофіл ? Кажи правду !
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(після дострокових президентських цієї осені))
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Аккуратненько так приглашают - не прошло и трех лет войны.
Через СМИ, чтобы было время посоветоваться -
идти, не идти, что говорить, и говорить ли вообще ...

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Повестку ему в его самолет во время полета - наклеить на ракету.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Приглашаем, чтобы он пришел к нам", - в СБУ заявили, что "хотят услышать" Медведчука
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