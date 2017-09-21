 "Приглашаем, чтобы он пришел к нам", - в СБУ заявили, что "хотят услышать" Медведчука

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Конечно, мы хотим услышать Медведчука... Приглашаем, чтобы он пришел к нам", - сказал в четверг журналистам руководитель главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук после окончания допроса в качестве свидетеля лидера партии "Справедливость", экс-главы СБУ Валентина Наливайченко.
"Конечно, мы хотим заслушать и господина Медведчука. Очень хотим. И я пользуясь случаем...через СМИ приглашаю его к нам", - отметил Г.Остафийчук.
По его словам, СБУ уже вызывала В.Медведчука на допрос по этому делу, но он пока не явился. "Приглашаем, чтобы он пришел и выполнил свои процессуальные обязательства", - добавил начальник ГСУ СБУ.
Немногим ранее сам В.Наливайченко вышел после допроса в СБУ, где дал показания как свидетель в деле о незаконном пересечении границы чиновниками в 2014-2015 годах.
Как сообщалось, в четверг в пресс-службе СБ Украины сообщили, что лидер партии "Справедливость" был вызван на допрос в спецслужбу в качестве свидетеля по делу о незаконных пересечениях государственной границы бывшими высокопоставленными чиновниками и бывшими руководителями правоохранительных органов в 2014-2015 годах.
По информации спецслужбы, в частности установлено, что в 2014-2015 годах сотрудники СБУ организовали незаконное пересечение государственной границы Украины "одним из бывших руководителей Службы безопасности Украины, который вместе с лидером ОО "Украинский выбор" Виктором Медведчуком совершил несколько вылетов в Российскую Федерацию без прохождения пограничного и таможенного контроля".
По данному факту одному из сотрудников СБУ вручено уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления.
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Есть уголовное производство. Я не вижу тут политических репрессий, - начальник ГСУ СБУ о вызове на допрос в качестве свидетеля Наливайченко(19)
Наливайченко допрашивают как свидетеля по делу о незаконных пересечениях границы Медведчуком и экс-чиновниками в 2014-15 годах, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО(70)
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Собрать все загранпаспорта чиновников, у кого не стоит вьезд/выезд - считать преступниками.
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Капец какой-то...
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Є люди, що з влади вже двадцять років не вилазять, яким чином вони стали мультиміліонерами чи мільярдерами?
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контрабандистабизнесмена.
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Просто издевательство над здравым смыслом.
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Кому мешает это фото ?
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Усілякі кацахоли і амбери.
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Через СМИ, чтобы было время посоветоваться -
идти, не идти, что говорить, и говорить ли вообще ...
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