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 Политика Украины
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 Украина может разорвать соглашение с РФ о деятельности информационно-культурных центров, - Фриз

фриз

В Раде зарегистрирован соответствующий законопроект.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила на своей странице в Facebook народный депутат от БПП, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

"Вместе с коллегами зарегистрировала законопроект № 0162 "О денонсации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров", - написала она.

По словам Фриз, при представлении законопроекта была учтена также позиция Службы безопасности Украины и ее оценка деятельности Российского центра науки и культуры и его влияние на национальную безопасность Украины.

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Депутат напомнила, что 31 декабря 2015 года президент РФ Владимир Путин ввел в действие "Стратегию национальной безопасности Российской Федерации". В разделе "Культура" этого документа, в частности в ст. 81, отмечается, что Россия реализует программы поддержки изучения русского языка и культуры в государствах-участниках СНГ для ускорения евразийской интеграции. "В другой статье, 82, Стратегии определены задачи по развитию общей гуманитарной и информационно-телекоммуникационной среды на территориях государств-участников СНГ, а также использование культурного потенциала России в интересах многостороннего международного сотрудничества с целью повышения роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве", - пишет Фриз.
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Агент путіна Саакашвілі відповість і за це!
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Шпійон він троянський. Якби не заважав нашому справедливому талановитому лідеру, ми вже давно були б серед найдемократичніших і найзаможніших країн світу.
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Почти четыре года войны ...Информационно-культурные центры . За это судить надо .
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Там не забывать про московских сектантов нужно....и не может,а давно пора
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Рашисткие рассадники агентуры, кураторы, организаторы сепаратизма...но СБУ както не до них...бабла не срубить.
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каких центров???...они судят директоров наших библиотек!!!!..а у нас с ними центры????
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А ещё есть филиал рашисткого фсб попы в погонах под рясами типа церковь МП, сборище чертей....
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Этак они могут договориться и разрыва Большого Договора о дружбе! Правда, может внуки и доживут...
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зачем? да пускай остаются. война войной а культура культурой. культурный бренд -- "калашников" о чем тут говорить?
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Кроме калашникова есть еще что-то общее... А! Вспомнил! Это граница! Так заминировать и ров с крокодилами. И яценюка - стену достроить.
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так уже давно начали, еще с украинской библиотеки в москве
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Информация, культура???......Дезинформаторы и Скрепы.....
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представте собі, в 1943 році в ссср діє культурний центр Третього Рейху
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Может ? Я в шоке ! Почему она не говорит , что Украина это уже сделала ?
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Информационно-культурные центры закрывааааютсяааа...... закрывааааютсяааа...... эмиграши аткрываются!
Иногда кажется, что половина страны - враги, а половина - дебилы, причем порой тех от других отличить тяжело.
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Давно нАдА было разАрвать и послать кацапов на юх!!!
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Оказывается даже после 4-х год войны у нас с врагом который убил и покалечил десятки тысяч наших людей у нас одна и та же культура?
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выслать послов рф и выставит счет на 2 трлн$ за оккупацию крыма и донбасса сладкозадому бизнес-договора не позволяют?
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А может, лучше воевать и побеждать именно на культурно информационной войне? А то это закрытие выглядит, как поражение.
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Зачем тратить силы и средства на ерунду.Мы решили развиваться в ином направлении-в западном.
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Зачем нам фильмы про ментов, песни про керченский мост балет о Ленине с бревном?
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Так победите в пропаганде Западной культуры. Или культура это ерунда?
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Украина может разорвать соглашение с РФ о деятельности информационно-культурных центров, - Фриз. Ключевое слово может. Это как обещать , не значит жениться.
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Когда уже прикроют филиал КГБ - Московский патриархат в Украине, диверсионно-разведывательный центр. Сколько он еще будет вредить Украине.
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Давно пора. Это игра в одни ворота.
Поясняю:
Российские т.н. "культурные центры" в Украине - это элемент сложной системы русификации, который делает эту систему еще более эффективной. Это инструмент насаждения руццкого изыка, руццкого образа мыслей. Аналогичные украинские центры в России - просто развлекаловка. Кацапы туда если и ходят, так только для того, чтобы лишний раз убедиться, "какие эти хохлы забавные со своими шароварами и вышиванками".
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МЫ даж договор переяславской зрады 1654 г до сих пор не разорвали , мы до сих пор холопы паРашкиного ссцаря !!
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А кто этот договор видел? Этот "договор"такой же фейк,как и все остальное "исконно" рюзькое
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Есть замечательные Западные писатели, и прошлого столетия и нынешнего, которых можно задействовать в информационной войне. Эрнест Хемингуэй, Эрих Мария Ремарк , Андре Моруа. Прекрасные пропагандисты, они раскрывали тему, бессмыс­ленности войны. Почему Украина не воюет на информационных фронтах,используя мировые авторитеты? Какой то цикл, радиоспектаклей, фильмов, могли бы посеять разумное, доброе, вечное, в умах и Русских и Украинцев тоже.
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и не трогай Ремарка.Иди прилепина читай.Это скрепно.
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Может разорвать, а МОЖЕТ не разорвать, с рашкой и товарооборот растёт у Украины и транзит рашен газа растёт через Украину и поезда туда ходят, все 3 консульства и посольство рашки работает.,
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Выдумки, то всё. Нет никакой войны. Те, кто не подвержен массовому гипнозу, те и ведут себя адекватно, разумно, рационально, прагматично.
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ты надоел,кацап.Иди со своими манифстами на мейл.сру
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Не может, а обязана. И для восстановления исторической справедливости заключить новый договор не с московским, а с новгородским кремлём
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Хм. Было еще соглашение о кооперации СБУ и ФСБ. Оно уже разорвано или все еще действует?
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опять это обмороженное недоумение пиарится на сайте цензора..неплохо платит вероятно
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И что, это гэбнявое кубло на территории нашої країни?
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"может разорвать" и "уже разорвала" - две совершенно разние вещи
Порошенко много чего обещал, обещает и будет обещать
Да вот только дальше слов, все его обещания не идут
между тем, так називаемий "информационно-культурный центр" враждебного Украине государства, наряду с московским патриархатом, является частью фсбшной резидентури, подривающей безопасность граждан нашей страни
в єтой связи неудивительни многочисленние теракти в отношении проукраинских журналистов, патриотов, активистов, военнослужащих , представляющих потенциальную угрозу для кремля
и все єто происходит при полном попустительстве и преступной бездеятельности Президента, СБУ, МВС, СНБО
особий цинизм, на фоне єтого беспредела, визивиют систематические заявления Порошенко об агрессии со сторони РФ
- а что ж ти сделала, скотина шоколадная, когда у тебя под носом, в центре столици орудует хуйловская шайка и взриваются машини в центе Киева?
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