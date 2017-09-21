 Украина может разорвать соглашение с РФ о деятельности информационно-культурных центров, - Фриз

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила на своей странице в Facebook народный депутат от БПП, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.
"Вместе с коллегами зарегистрировала законопроект № 0162 "О денонсации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров", - написала она.
По словам Фриз, при представлении законопроекта была учтена также позиция Службы безопасности Украины и ее оценка деятельности Российского центра науки и культуры и его влияние на национальную безопасность Украины.
Депутат напомнила, что 31 декабря 2015 года президент РФ Владимир Путин ввел в действие "Стратегию национальной безопасности Российской Федерации". В разделе "Культура" этого документа, в частности в ст. 81, отмечается, что Россия реализует программы поддержки изучения русского языка и культуры в государствах-участниках СНГ для ускорения евразийской интеграции. "В другой статье, 82, Стратегии определены задачи по развитию общей гуманитарной и информационно-телекоммуникационной среды на территориях государств-участников СНГ, а также использование культурного потенциала России в интересах многостороннего международного сотрудничества с целью повышения роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве", - пишет Фриз.
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Иногда кажется, что половина страны - враги, а половина - дебилы, причем порой тех от других отличить тяжело.
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Поясняю:
Российские т.н. "культурные центры" в Украине - это элемент сложной системы русификации, который делает эту систему еще более эффективной. Это инструмент насаждения руццкого изыка, руццкого образа мыслей. Аналогичные украинские центры в России - просто развлекаловка. Кацапы туда если и ходят, так только для того, чтобы лишний раз убедиться, "какие эти хохлы забавные со своими шароварами и вышиванками".
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Порошенко много чего обещал, обещает и будет обещать
Да вот только дальше слов, все его обещания не идут
между тем, так називаемий "информационно-культурный центр" враждебного Украине государства, наряду с московским патриархатом, является частью фсбшной резидентури, подривающей безопасность граждан нашей страни
в єтой связи неудивительни многочисленние теракти в отношении проукраинских журналистов, патриотов, активистов, военнослужащих , представляющих потенциальную угрозу для кремля
и все єто происходит при полном попустительстве и преступной бездеятельности Президента, СБУ, МВС, СНБО
особий цинизм, на фоне єтого беспредела, визивиют систематические заявления Порошенко об агрессии со сторони РФ
- а что ж ти сделала, скотина шоколадная, когда у тебя под носом, в центре столици орудует хуйловская шайка и взриваются машини в центе Киева?
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