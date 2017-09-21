 Лавринович не хочет свидетельствовать против окружения Януковича в обмен на свою свободу, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Українським Новинам сообщил его сын и адвокат Максим Лавринович.
По его словам, его отцу предлагали дать ложные свидетельства.
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"Возможно, на руководство государства, политиков, чиновников, судей КСУ. В обмен на эти лжесвидетельства прокуратура могла бы изменить ст. 109 (самая тяжелая) на более мягкий вариант, который не предусматривает санкции в виде содержания под стражей, или же просто могла не обращаться в суд за какой-либо превентивной мерой ограничения", - сообщил он.
Адвокат отметил, что его отец "не возьмет на себя такой грех".
"Они не знали его, но его знают другие юристы, коллеги, все те, кто хотя бы раз в жизни соприкасался с ним. Это человек слова, который ценит свое имя и свою репутацию намного дороже, чем даже свободу. Сейчас мы это можем наблюдать воочию. Он разорвал протокол, который ему подсунули прокуроры, отказался лжесвидетельствовать, и тогда уже стало понятно, чем все это может закончиться. Отказ от лжесвидетельства превратился в фарс в виде обращения прокуроров в суд с ходатайством о взятии его под стражу", - добавил Максим Лавринович.
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Он подчеркнул, что его отцу терять нечего, что он и продемонстрировал, когда шел в суд с пониманием того, чем это может для него закончиться.
Также, по словам сына Лавриновича, защита бывшего министра юстиции Александра Лавриновича связывает его арест с возможной подготовкой к возврату Конституции в редакции 1996 года.
"Одна из теорий - это подготовка к возврату Конституции 1996 года, которую парламент в феврале 2014 года вернул к образцу 2004 года. Вернул явно неконституционным путем. При этом решение Конституционного суда от 2010 года остается действующим. Это понимают все, но пользуются пока что Конституцией 2004 года", - сказал он.
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По его словам, на сегодняшний день Президенту не хватает полномочий, чтобы единолично принимать некоторые решения, которые ему хотелось бы принять, а Конституция в редакции 1996 года - как раз тот инструмент, который мог бы ему в этом помочь.
Также одной из версий ареста своего отца он считает необходимость пиара, "мол, бросили за решетку "рыбу крупного калибра", человека, который занимал должность министра в правительстве бывшего Президента Виктора Януковича".
"При этом во внимание не берется факт, что Александр Лавринович занимал должность министра при трех Президентах и, наверное, при 10 премьер-министрах", - отметил Лавринович-младший.
По его словам, арест отца может являться попыткой отвлечь внимание граждан от бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили, который стал для власти политической проблемой.
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