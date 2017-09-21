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Все про:адвокат (1002) арест (10403) Лавринович (520)

 Лавринович не хочет свидетельствовать против окружения Януковича в обмен на свою свободу, - адвокат

лавринович

Бывший министр юстиции Александр Лавринович не намерен свидетельствовать против окружения бывшего Президента Виктора Януковича в обмен на освобождение из-под ареста и непривлечение к уголовной ответственности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Українським Новинам сообщил его сын и адвокат Максим Лавринович.

По его словам, его отцу предлагали дать ложные свидетельства.

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"Возможно, на руководство государства, политиков, чиновников, судей КСУ. В обмен на эти лжесвидетельства прокуратура могла бы изменить ст. 109 (самая тяжелая) на более мягкий вариант, который не предусматривает санкции в виде содержания под стражей, или же просто могла не обращаться в суд за какой-либо превентивной мерой ограничения", - сообщил он.

Адвокат отметил, что его отец "не возьмет на себя такой грех".

"Они не знали его, но его знают другие юристы, коллеги, все те, кто хотя бы раз в жизни соприкасался с ним. Это человек слова, который ценит свое имя и свою репутацию намного дороже, чем даже свободу. Сейчас мы это можем наблюдать воочию. Он разорвал протокол, который ему подсунули прокуроры, отказался лжесвидетельствовать, и тогда уже стало понятно, чем все это может закончиться. Отказ от лжесвидетельства превратился в фарс в виде обращения прокуроров в суд с ходатайством о взятии его под стражу", - добавил Максим Лавринович.

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Он подчеркнул, что его отцу терять нечего, что он и продемонстрировал, когда шел в суд с пониманием того, чем это может для него закончиться.

Также, по словам сына Лавриновича, защита бывшего министра юстиции Александра Лавриновича связывает его арест с возможной подготовкой к возврату Конституции в редакции 1996 года.

"Одна из теорий - это подготовка к возврату Конституции 1996 года, которую парламент в феврале 2014 года вернул к образцу 2004 года. Вернул явно неконституционным путем. При этом решение Конституционного суда от 2010 года остается действующим. Это понимают все, но пользуются пока что Конституцией 2004 года", - сказал он.

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По его словам, на сегодняшний день Президенту не хватает полномочий, чтобы единолично принимать некоторые решения, которые ему хотелось бы принять, а Конституция в редакции 1996 года - как раз тот инструмент, который мог бы ему в этом помочь.

Также одной из версий ареста своего отца он считает необходимость пиара, "мол, бросили за решетку "рыбу крупного калибра", человека, который занимал должность министра в правительстве бывшего Президента Виктора Януковича".

"При этом во внимание не берется факт, что Александр Лавринович занимал должность министра при трех Президентах и, наверное, при 10 премьер-министрах", - отметил Лавринович-младший.

По его словам, арест отца может являться попыткой отвлечь внимание граждан от бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили, который стал для власти политической проблемой.

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Так його арештували тільки для цього, більше на нього нічого не підготували! Це був такий ідіотський хід конем від ГПУ - взяти Лавриновича, щоб він дав покази проти януковича! А як тільки ГПУ вперлось в якусь позицію арештованого, так відразу і розкисло обвинувачення! Це говорить про те що в ГПУ непрофесіонали.
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это как раз не тот случай, когда "На нет и суда нет"
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Ему лучше сидеть, чем свобода, так безопаснее. На свободе его быстро укокошат.
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А навіщо таке пропонували Лавриновичу? Щоб прикрити голу сраку прокурорів, які не вміють в суді представляти обвинувачення?
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А навіщо існує таке поняття як угода зі слідством, яке існує і в американському правосудді?
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Навіщо арештовувати мафіозі якщо немає проти нього доказів на довічне?
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Вважаєте американців дурнішими за вас?
Якими досягненнями можете похвалитись?
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Этот случай говорит о том,что сами прокуроры, во главе с Генеральным,охотно пошли бы на "сделку со следствием" или с совестью,как вам угодно. По себе родным судили. И Пэтро заспівав би наче соловейко,аж затьохкав би.
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ясный перец, "окружение" никуда не делось, только "окруженное" поменялось
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отец "не возьмет на себя такой грех".
Значит будет грешить сидя
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Коли працював з олігархічними режимами, особливо з воровською шайкою Януковичів, то гріха в тому не бачив. Не хоче здавати? - То його справа. Хтось інший здасть. Жаль - Чечетова не вберегли. І Кравченка з Семенюк і міністром транспорту. Але є Кучма, Кравчук, Литвин та інші. Тимошенко в кінці-кінців була в уряді і знає досить багато.
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"Не хоче здавати?" - та нет, просто боится. Чтоб не застрелится с двух раз в голову.
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это что прокуроры? сборище неграмотных чмошников
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Лавринович ведет себя, в отличие от насировых и поляковых, вполне достойно и не плюется как генпрокурор. Но как седьи КС, которые дали добро на изменения в Конституцию, почему они еще не сидят?
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Не хочет летать так Чечетов.....лучше в камере,чем размазаным по асфальту )))
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Ведь начинал с Чорноволом,а стал преданным холопом шапкокрада....ну нэхай падлюка сидит
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Значит свидетельствовать есть о чем, раз не хочет.
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Понятное дело. Лавруша ведь не последний дебил сдавать рыгов, чтобы оно потом из окна не выпало как Чечетов
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"Лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике у Фокса на пере" (с)
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нехай дає свідчення проти порошенко, він теж в оточення януковича входив.
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Не расколите типа меня, на понт берете начальники...
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Попал в плен, то выкладывай начистоту все что знаешь.
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В Украине до сих пор не судебная система, а решалово. Введение жюри присяжных, чтобы простые люди могли принимать судебные решения по фактам, должно помочь справиться с этой проблемой.
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присяжних теж будуть купувати, ще дешевше ніж суддя обійдеться.
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ожидаю вопли о политических преследованиях от зраднюков в этой новости.
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Корчит из себя такого тихоню ботаника .В тюрьму сабаку благодаря ему тоже якуневич был у власти и из за них погибли тысячи людей .
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Какой то он не современный совсем,жиды и татары так они мертвыми и больными прикидываются когда их арестовывают.А он улыбается.
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Какая репутация? МРАЗЬ!!! И сынок такая же гнида! И вот это действительно все знаю, эту бандитскую свору "Лавринович и к" спецы по рейдерству, земельным аферам...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛавринович не хочет свидетельствовать против окружения Януковича в обмен на свою свободу, - адвокат
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