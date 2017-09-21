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 Политика Украины
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 Суд над Януковичем: Адвокат Герасько заявил об "уголовном преступлении" и хочет вызвать полицию

суд

Во время судебного процесса над беглым Президентом Януковичем предоставленный ему бесплатный адвокат Максим Герасько решил вызвать полицию.

Об этом сообщает из зала суда корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Во всех моих ходатайствах суд мне отказывает, хотя они абсолютно законны. Даже в последнем - в попытке согласовать правовую позицию. Я считаю, что сейчас совершается уголовное преступление. Мне нужен перерыв, чтобы вызвать полицию", - сказал он.

При этом Герасько попросил дать ему три часа перерыва на вызов полиции.

Напомним, что сегодня, 21 сентября, в Оболонском районном суде Киева проходит десятое заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого Президента Виктора Януковича, которому инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн трансляцию этого процесса. Стенограмму прошлого заседания читайте ЗДЕСЬ.
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От же ж сука. Мешочек зассал оказаться разобранным на запчасти и в разных мешочках, так ещё какая-то сучара нарисовалась.
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А введення в дію конституції, яка не пройшла через парламент уже не злочин?
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Ну так це ж потрібно довести в суді, зібрати докази, покази, факти, документи. А вони відразу йому угоду зі слідством і хочуть відпустити! Що це за робота прокурорів?
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скорую срочно с двумя медбратьями и на дурку.
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Спасайся кто может: Генпрокуратура вернула Пашинскому пистолет!


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Изя Штайман (с): Наши СУДЫ превратились в адвокатскую контору сепаратизма и воровского олигархата!
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а адвокатские конторы никогда и не превращались...они всегда ими были.
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Цирковое представление для лохтората.

А тем временем:

ТІ Україна подала до суду на ГПУ, Військову прокуратуру сил АТО та ДП «Інформаційні судові системи»

Представництво міжнародної антикорупційної організації Transparency International в Україні звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом проти Генеральної прокуратури України, Військової прокуратури сил АТО та ДП «Інформаційні судові системи» для скасування незаконних рішень по засекреченню судового вироку, за яким було конфісковано 1,5 млрд доларів коштів «злочинної організації Януковича». ТІ Україна вимагає оприлюднити цей вирок суду.

Минуло майже шість місяців відколи Генпрокуратура заарештувала 1,5 млрд доларів коштів колишнього режиму. Рішення суду, за яким ці кошти були арештовані досі не оприлюднено. Transparency International Україна вважає це тривожним сигналом, адже по-перше, суспільство досі не знає, у кого, за які злочини та скільки точно коштів було конфісковано, по-друге, якщо рішення містить технічні недосконалості, то воно зможе бути оскарженим. Секретаріат Transparency International та його українське представництво вже зверталися до українського Парламенту з проханням домогтися офіційного оприлюднення результатів судового процесу. Однак, представники прокуратури проігнорували засідання комітету та не з'явились для обґрунтування своєї позиції народним депутатам. Замість цього, українське представництво ТІ отримало безпідставне звинувачення у «зриві оборонного замовлення» від Голови оборонного комітету ВР.
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шабунята с душманами палят по всем фронтам.как сепары в ордило.авось,типа,чего и проканает...
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Защитничек и подсудимый видят друг друга издалека
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Овощ сдох . Это может подтвердить весь народ Украины .
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"Мне нужен перерыв, чтобы вызвать полицию", - говорит он.
Видимо Беркут хочет вызвать
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"Украина выполнила постановление Высокого суда Лондона о компенсации судебных издержек по иску России о долге в $3 млрд и выплатила £1,16 млн судебных издержек, понесенных российской стороной.Поступление платежа от Украины подтвердила компания The Law Debenture Corporation PLC, представляющая в качестве доверителя интересы Российской Федерации." - Ну шо тут можно еще добавить? М*дилы!!!
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Может вы не в курсе, но сейчас в Лондоне рассматривается апелляция Украины и решение по $3 млрд приостановлено.и оплатила соответственно свои рьязательства по аппеляции.в чем зрада,кацаплянин?в том .что даже в английском суде за исковое заявление надо платить?
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откуда я знаю,как там в лондоне,может предварительно нужно оплатить издержки заявителя-а потом подавать аппеляцию?с чего радость то? один лям-это никак не три лярда
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не болтайте ерундой...и кстати-а где сцылочка на сурьёзный источник?
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ну понятно...то есть ты рассуждаешь о том.чего в глаза не видел
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Странная какая-то реформа полиции. Вот с медицинской все ясно - скорая вызывается лишь в случае острой необходимости госпитализации, в остальных - самостоятельно, ножками, ножками. Так что, по аналогии, полиция должна приезжать лишь для отправления человека за решетку, в остальных - самостоятельно, ножками, ножками.
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А суд в какой палате проходит? А, в 8-й, там где прокурор Вышинский, или в 5-й, где начальник СМЕРШа Абакумов?
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Правовий нігілізм адвоката. Виклик поліції до суду через те, що відхиляють клопотання - це прямий тиск на суддів і втручання в їхню професійну діяльність, а це вже дійсно злочин.
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Так экспертов права пригласите из судов Януковича, их много от люстрации, сбежавших, бездействуют. А также , принять решение ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВАМИ и оштрафовать адвоката. А так как ,теперь скасовывается Адвокатская таемниця потерпите, до принятия нового закона. И будете в шоколаде от Рошен.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд над Януковичем: Адвокат Герасько заявил об "уголовном преступлении" и хочет вызвать полицию
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