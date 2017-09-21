 Суд над Януковичем: Адвокат Герасько заявил об "уголовном преступлении" и хочет вызвать полицию

Об этом сообщает из зала суда корреспондент Цензор.НЕТ.
"Во всех моих ходатайствах суд мне отказывает, хотя они абсолютно законны. Даже в последнем - в попытке согласовать правовую позицию. Я считаю, что сейчас совершается уголовное преступление. Мне нужен перерыв, чтобы вызвать полицию", - сказал он.
При этом Герасько попросил дать ему три часа перерыва на вызов полиции.
Напомним, что сегодня, 21 сентября, в Оболонском районном суде Киева проходит десятое заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого Президента Виктора Януковича, которому инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).
Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн трансляцию этого процесса. Стенограмму прошлого заседания читайте ЗДЕСЬ.
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А тем временем:
ТІ Україна подала до суду на ГПУ, Військову прокуратуру сил АТО та ДП «Інформаційні судові системи»
Представництво міжнародної антикорупційної організації Transparency International в Україні звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом проти Генеральної прокуратури України, Військової прокуратури сил АТО та ДП «Інформаційні судові системи» для скасування незаконних рішень по засекреченню судового вироку, за яким було конфісковано 1,5 млрд доларів коштів «злочинної організації Януковича». ТІ Україна вимагає оприлюднити цей вирок суду.
Минуло майже шість місяців відколи Генпрокуратура заарештувала 1,5 млрд доларів коштів колишнього режиму. Рішення суду, за яким ці кошти були арештовані досі не оприлюднено. Transparency International Україна вважає це тривожним сигналом, адже по-перше, суспільство досі не знає, у кого, за які злочини та скільки точно коштів було конфісковано, по-друге, якщо рішення містить технічні недосконалості, то воно зможе бути оскарженим. Секретаріат Transparency International та його українське представництво вже зверталися до українського Парламенту з проханням домогтися офіційного оприлюднення результатів судового процесу. Однак, представники прокуратури проігнорували засідання комітету та не з'явились для обґрунтування своєї позиції народним депутатам. Замість цього, українське представництво ТІ отримало безпідставне звинувачення у «зриві оборонного замовлення» від Голови оборонного комітету ВР.
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Конфискация $200 млн у Януковича - это фейк, - адвокат
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Видимо Беркут хочет вызвать
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